Cum au îmbrățișat jucătorii de golf antrenamentul de fitness și au "învățat să iubească" sala de sport

Anderson, un antrenor de performanță cu o experiență de 27 de ani, îl îndruma pe triplul câștigător al unui turneu major printr-o serie de exerciții pentru o ședință foto în 2014, când a văzut că ceva s-a întâmplat.

Cei doi foloseau un TRX "rip trainer" - un cablu de rezistență și o bară cu greutăți concepute pentru a imita acțiunea unui swing de golf.

"El s-a dus: "Oh, îmi place cum se simte asta", își amintește Anderson. "Există fotografii și imagini de la acea ședință foto și îl puteți vedea în această poziție grozavă".

Anderson antrenează jucători de golf amatori și profesioniști din 2004 și, în acest timp, a văzut cum condiționarea fizică poate ajuta la ascuțirea jocului unui jucător - chiar dacă asta înseamnă să ajusteze swing-ul unui câștigător de turnee majore cu un sfat punctual.

"Pentru jucătorii de elită, întotdeauna este vorba despre acea mică pepită, acel mic sentiment, acel mic lucru pe care sunt capabili să-l pună laolaltă", a declarat Anderson pentru CNN Sport.

"Când începi să fii capabil să profiți de atletismul pe care îl ai deja și să îl folosești în avantajul tău pe terenul de golf... obții niște rezultate consistente."

Anderson antrenează atleți într-o gamă largă de discipline, inclusiv fotbal american, baseball și fitness general, dar este vorba despre golf, unde a văzut cea mai mare schimbare de mentalitate în ceea ce privește condiționarea.

În circuitul PGA de astăzi, majoritatea jucătorilor sunt slabi, musculoși și atletici - la fel de acasă în sala de sport ca și pe terenul de golf.

"Cred că am învățat să o iubesc (sala de gimnastică)", a declarat Rory McIlroy, numărul 7 mondial, într-un interviu pentru Coach Mag. "Începi și o urăști, te întrebi: "Chiar trebuie să fac asta?" Dar odată ce începi să vezi rezultate și începi să devii mai puternic ... Cred că de acolo vine plăcerea".

Aceeași atitudine se regăsește și în jocul feminin. Lexi Thompson, vedetă a LPGA Tour, a declarat pentru CNN în 2017 că este "dependentă" de exercițiile fizice, lucru care, potrivit ei, a creat "schimbări dramatice în distanța de balansare a golfului meu".

Anderson, care se autointitulează "un tocilar complet" atunci când vine vorba de biomecanica leagănului de golf, a observat îndeaproape modul în care fitness-ul a devenit o componentă crucială a jocului modern.

"În urmă cu 20 de ani, un tip antrenor cu cap de carne ca mine care încerca să vorbească despre swingul de golf era tabu", spune el, adăugând că, înainte, pregătirea fizică era văzută ca fiind "nu mare lucru - un tip putea avea un corp de tată sau o burtică mică".

Astăzi, însă, el se găsește lucrând îndeaproape cu jucătorii de golf pentru a îmbunătăți aspectele fizice ale jocului lor: stabilitate, mobilitate, coordonare, viteză și explozivitate.

"Balansul de golf este una dintre cele mai violente și atletice mișcări din lumea sportului... stând pe loc și mișcându-se cât de repede poți", spune Anderson.

Mai degrabă decât să-i ajute pe jucători să devină mai puternici, Anderson pune accentul pe durabilitate și pe rezistența la rigorile pe care le presupune lovirea crosei de golf de nenumărate ori.

Pentru a face acest lucru, el folosește exerciții precum TRX - un instrument de antrenament în suspensie care folosește greutatea corpului pentru a vă întări forța, echilibrul și stabilitatea nucleului - rutine de ghemuit și fandări, o serie de planșe, repetiții de ridicare a greutății și seturi de sprinturi și sărituri.

Anderson consideră, de asemenea, că un trecut sportiv variat este un avantaj pentru jucătorii de golf.

El îi indică pe Gary Woodland, campionul US Open 2019 și fost jucător de baschet universitar, pe Dustin Johnson, de două ori câștigător al unui turneu major - "ar putea să facă dunk la baschet chiar acum", spune Anderson - și pe Sergio Garcia, câștigător al Mastersului din 2017 și pasionat de fotbal, Sergio Garcia.

"Ceea ce am descoperit este că, pe terenul de golf, concurenții au un avantaj competitiv dacă au practicat sporturi de echipă sau sporturi individuale care necesită toate aceste aspecte de atletism, viteză, agilitate, reacție", continuă Anderson.

"Diferitele tipuri de situații de presiune pe care le experimentezi prin sportul general ... Acestea sunt la nivel mondial filonul care trece prin toate aceste sporturi și, din perspectiva competiției, le poți valorifica cu adevărat pe terenul de golf."

Antrenamentele lui Woods

Relația golfului cu antrenamentele de fitness nu este un fenomen unic al ultimelor două sau trei decenii. Gary Player, un câștigător de nouă ori al unui turneu major care încă se antrenează în mod regulat până la 80 de ani, a lăudat frecvent avantajele exercițiilor fizice și ale unui stil de viață sănătos.

Dar Tiger Woods este cel căruia i se atribuie adesea meritul de a fi revoluționat atitudinea sportului față de sala de sport.

În vârstă de 24 de ani, Woods spunea că rutina sa zilnică implica o alergare de 6 km, un antrenament de haltere, câteva ore de lovit mingi și de antrenament la golf, o altă alergare de 6 km, apoi o seară de baschet sau de tenis, dacă avea chef.

"Munca pe care a depus-o este ceea ce l-a făcut un mare jucător", spune Anderson.

"Acum, când te uiți la ziua de azi, mulți dintre jucătorii tineri, atletici și foarte buni care sunt acolo, Tiger a fost idolul lor.

"Când voiau să știe cum este, ce este nevoie pentru a avea succes pe terenul de golf, se uitau la cineva ca Tiger; trebuie să fii rapid, să fii atletic, să fii puternic, să fii echilibrat. Și adoptau această mentalitate".

"Abordarea științifică" a lui DeChambeau

Una dintre cele mai izbitoare abordări ale condiționării fizice în jocul de golf de astăzi a fost cea a lui Bryson DeChambeau, campionul US Open 2020 și fostul nr. 1 mondial, care s-a îngrășat cu 40 de kilograme în timpul pandemiei Covid-19.

A fost o abordare care a dat roade când turneele au revenit, DeChambeau înregistrând patru clasări în top 10 în iunie și iulie 2020.

"Este un pic emoționant pentru mine, deoarece am făcut ceva puțin diferit; mi-am schimbat corpul, mi-am schimbat mentalitatea în joc și am reușit să obțin o victorie în timp ce jucam un stil de golf complet diferit", a declarat el reporterilor după ce a câștigat Rocket Mortgage Classic în acel an.

Dar Anderson nu crede că planul lui DeChambeau - care a implicat să pună mușchi pentru a conduce mingea pe distanțe uriașe - va schimba golful în viitor. El spune că fereastra de oportunitate oferită de pandemie îl face pe DeChambeau o "anomalie".

"Ceea ce l-a ajutat cu adevărat să fie capabil să facă acest lucru este că are acest swing cu un singur plan", adaugă Anderson.

"Toate fiarele lui au aceeași lungime și tot acest tip de lucruri. Are un fel de abordare foarte cerebrală, analitică, științifică, pe care o are față de joc. Poate să păstreze totul în același plan și să coboare doar cu mai multă putere și viteză."

DeChambeau este în prezent absent din circuitul PGA, după ce a suferit o intervenție chirurgicală pentru o fractură la osul mâinii stângi.

Aceasta înseamnă că va lipsi de la următorul Campionat PGA de la Southern Hills Country Club din Tulsa, Oklahoma, unde proaspătul campion Masters Scottie Scheffler, numărul 2 mondial Jon Rahm și McIlroy, de patru ori câștigător al unui turneu major, vor fi printre favoriți.

În ceea ce-l privește pe Spieth, cu care Anderson a lucrat în mai multe rânduri prin intermediul unui sponsor comun, americanul ar putea intra într-un cerc de elită dacă ar finaliza un grand slam al carierei la PGA Championship.

El va spera, fără îndoială, la un alt moment de iluminare în timp ce încearcă să câștige primul său titlu major în cinci ani.

Sursa: edition.cnn.com