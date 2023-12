Cristiano Ronaldo și Portugalia înfruntă Elveția pentru un loc în sferturile de finală ale Cupei Mondiale

Echipa sa se va alinia pe stadionul Lusail ca ușoară favorită în fața Elveției în meciul din 16-imile de finală, dar portughezii au suferit deja o înfrângere surprinzătoare în Qatar.

Portugalia părea să treacă cu bine de faza grupelor, învingând Ghana și Uruguay pentru a confirma un loc în fazele eliminatorii cu un meci mai puțin, dar a cedat în fața Coreei de Sud în ultimul meci din faza grupelor, după ce Hwang Hee-chan a marcat golul victoriei în minutul 91 din pasa lui Son Heung-min.

În ciuda acestui rezultat, Portugalia va fi încurajată de revenirea așteptată a mijlocașului Otávio, care a lipsit în ultimele două meciuri din cauza unei accidentări la coapsă, precum și a fundașului vedetă Rúben Dias, care a fost odihnit împotriva Taegeuk Warriors.

Elveția, între timp, a navigat într-o grupă dificilă, victoriile împotriva Camerunului și Serbiei permițându-i să se califice în fazele eliminatorii, în ciuda unei înfrângeri în fața Braziliei.

Ultima dată când cele două echipe s-au întâlnit a fost în Liga Națiunilor, în iunie, când Portugalia a desființat Elveția cu 4-0 la Lisabona. Cu toate acestea, Elveția și-a revenit apoi și a câștigat meciul retur cu 1-0 o săptămână mai târziu.

"Pentru mine, va fi total diferit, deoarece nu există niciun meci amical. Nu este vorba de Liga Națiunilor - presiunea este mare, așa că acum este important modul în care jucătorii fac față acestei presiuni", a declarat duminică mijlocașul Elveției, Xherdan Shaqiri, potrivit Reuters.

"Avem nevoie de o performanță specială. Portugalia, ca să fiu sincer, este o echipă bună și pentru mine și favorită în acest meci, dar ne cunoaștem și noi calitățile. Vom încerca să avem o prestație bună, specială și să încercăm să le punem multe probleme în joc.

"Cheia este într-adevăr să avem o prestație specială din partea întregii echipe, pentru că, știți, suntem Elveția, nu avem niciun Cristianos în echipa noastră", a spus Shaqiri.

Ronaldo, care a devenit deja primul jucător de sex masculin care a marcat la cinci Cupe Mondiale în acest turneu, va încerca să egaleze recordul portughez de nouă goluri la Cupa Mondială, deținut de marele fotbalist Eusebio.

Poate Spania să evite o nouă surpriză?

La fel ca Portugalia, Spania intră în meciul din 16-imile de finală împotriva Marocului imediat după o înfrângere șocantă în fața unei națiuni asiatice - o înfrângere cu 2-1 în fața Japoniei - în faza grupelor.

Cele două formații s-au întâlnit de trei ori din 1961, dar rivalitatea lor se întinde dincolo de rezultatele din fotbal și în istoria lor comună, care a fost adesea marcată de conflicte.

Pe terenul de fotbal, La Roja a început acest turneu cu o victorie dominantă și cuprinzătoare cu 7-0 în fața Costa Ricăi, dar a luptat pentru un egal 1-1 cu Germania și a pierdut în fața Japoniei, calificându-se în cele din urmă în fazele eliminatorii într-un final extraordinar al Grupei E.

"Nu sunt deloc fericit. Da, ne-am calificat, mi-aș fi dorit să fiu în fruntea victoriei acestui meci. A fost imposibil pentru că, în cinci minute, Japonia a marcat două goluri... am fost eliminați, am fost demontați", a declarat selecționerul Luis Enrique după înfrângerea cu Japonia, potrivit Reuters.

Totuși, într-o ciudată răsturnare de situație, înfrângerea a însemnat că Spania s-a calificat pe locul al doilea în grupă și, probabil, a terminat cu un potențial traseu mai ușor spre semifinale, evitând Croația, finalista din 2018, în 16-imile de finală și un posibil sfert de finală împotriva Braziliei, de cinci ori campioană.

Cu toate acestea, Marocul a impresionat până acum la această Cupă Mondială, menținând Croația la egalitate fără goluri, învingând Canada și, mai ales, învingând Belgia - echipa clasată pe locul 2 în lume.

Aceste rezultate i-au asigurat calificarea în 16-imile de finală pentru prima dată din 1986, în timp ce antrenorul său principal, Walid Regragui, a devenit primul antrenor arab care a condus o echipă în fazele eliminatorii.

"Am spus că vrem să dăm tot ce avem mai bun pentru a ieși din faza grupelor", a declarat Regragui, potrivit The Guardian. "Putem bifa această căsuță acum. Așa că de ce să nu țintim spre cer?

"Trebuia să ne schimbăm și trebuia să ne schimbăm mentalitatea. Nu ne vom opri aici. Avem mult respect pentru toți adversarii diferiți, dar vom fi o echipă foarte greu de învins".

Când și unde

Maroc vs. Spania: ora 10 a.m. ET la Stadionul Education City

Portugalia vs. Elveția: ora 14:00 ET la stadionul Lusail

Cum să urmăriți

SUA: Fox Sports

MAREA BRITANIE: BBC sau ITV

Australia: SBS

Brazilia: SportTV

Germania: ARD, ZDF, Deutsche Telekom

Canada: Bell Media

Africa de Sud: SABC

Sursa: edition.cnn.com