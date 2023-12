Poveste evidențiată

"Creșterea personală" a lui Lewis Hamilton duce Mercedes înainte - Toto Wolff

Toto Wolff laudă "dezvoltarea personală" a lui Lewis Hamilton în afara circuitului

Dar directorul Mercedes are "multe griji" înaintea noului sezon

Wolff îl numește 'scepticism sănătos'

Sezonul de Formula 1 începe pe 25 martie în Australia

Acesta este punctul de vedere al șefului Mercedes, Toto Wolff, care a prezidat dominația recentă a lui Hamilton și a echipei sale în Formula 1.

Constructorul german a câștigat 62 din ultimele 79 de curse, completând o curățenie în ceea ce privește titlurile mondiale de piloți și constructori în Formula 1 din 2014, Hamilton câștigând campionatul în trei ocazii în acest timp.

"Unul dintre lucrurile care mă impresionează cel mai mult la el este creșterea sa personală", a declarat Wolff pentru emisiunea The Circuit de la CNN, în timpul testelor de la Barcelona.

"El devine mai bun în cadrul echipei în fiecare an. A devenit o parte integrantă. Îi motivează pe băieți dacă au nevoie să fie motivați, mai degrabă decât invers".

Relația lui Hamilton cu coechipierii din trecut, în special cu Nico Rosberg și Fernando Alonso, a fost uneori frământată.

"Nu vă așteptați la o plimbare ușoară", a spus Rosberg, în mod memorabil, anul trecut, când i s-a cerut să îi ofere succesorului său finlandez Valtteri Bottas sfaturi despre cum să se descurce cu Hamilton la Mercedes.

Astăzi, însă, Wolff susține că nu poți subestima importanța campionului mondial în exercițiu din spatele scenei.

Există un "fenomen de superstar" în sport, în care unii sportivi "nu fac parte cu adevărat din echipă, iar cu el este invers", a declarat Wolff, care este oficial director executiv al Mercedes. "Timp de un an, el a fost un pilon foarte important.

"Este ca noi toți - dacă suntem buni la cap, totul este mult mai ușor. El este o persoană de înaltă performanță. Trebuie să fie în spiritul potrivit, plin de energie și motivat. În ultimii ani, el a fost acolo. Și, din câte știu eu, se află într-un loc bun".

Bottas "face un pas înainte

Cu toată "creșterea personală" a lui Hamilton, Wolff încă mai crede că Bottas poate fi un "challenger puternic" în acest sezon, în ciuda faptului că a terminat ultimul campionat la 58 de puncte în urmă, pe locul trei.

"Tindem să subestimăm faptul că a fost recrutat foarte târziu anul trecut", spune Wolff, după ce l-a atras pe Bottas în ianuarie 2017. "În ceea ce privește acest lucru, a avut un sezon bun: Trei victorii în cursă, trei victorii dominante în cursă.

"A devenit o parte solidă a echipei, iar acum este vorba de a face un pas înainte și de a vedea unde se află."

Întrebat dacă reînnoirea contractului va depinde de un început bun al actualei campanii, Wolff nu a vrut să fie tras la sorți.

"Nu aș vrea să mă gândesc la situația piloților pentru anul viitor, deoarece în momentul în care începi să te gândești la o altă pereche, nu mai forțezi suficient pentru a le oferi piloților tăi cel mai bun sprijin posibil", a spus el.

"Discutăm despre asta tot timpul, dar cu acești băieți, la nivelul Formulei 1, nu trebuie să le reamintești. Ei știu exact".

"Păstrarea divei

Pentru Wolff, "în momentul în care nu te mai îmbunătățești este momentul în care ar trebui să te retragi".

Nu e de mirare că este nerăbdător să perfecționeze formula câștigătoare a mașinii actuale - în ciuda celor 15 pole position-uri și 12 victorii din sezonul trecut.

"Am spus că a fost o divă pentru că era foarte rapidă, dar nu se comporta", zâmbește austriacul. "Aș vrea să păstrez trăsăturile de caracter ale divei, dar să o fac să se comporte un pic mai mult".

F1 2018: Mașini, echipe și piloți

Wolff recunoaște că sistemul de siguranță "halo" al cabinei de pilotaj - implementat în acest an pentru a proteja piloții de resturile zburătoare și alte pericole potențiale - "nu arată foarte bine", dar recunoaște că "nu poți face compromisuri" atunci când sunt în joc vieți.

"Este o îmbunătățire masivă pentru siguranța șoferilor", spune Wolff. "Are un efect asupra mașinii, deoarece este destul de sus. Centrul de greutate a crescut puțin, ceea ce face ca configurarea mașinii să fie puțin mai dificilă, dar nu este o diferență masivă."

O echipă de "1.500 de superstaruri

Wolff cere standarde ridicate atât de la el însuși, cât și de la mașină și piloți, uitându-se în oglindă "în fiecare seară".

"Odată ce încetezi să te întrebi și să te îndoiești de tine însuți, nu vei crește și nu te vei îmbunătăți", spune el. "Trebuie doar să găsești echilibrul potrivit".

"Cred că o fac eu însumi foarte mult, face parte din mine, dar am o soție acasă care mă va împinge mereu cu picioarele pe pământ dacă este nevoie."

Creșterea la care Mercedes subscrie este holistică. Este important, subliniază el, să ne amintim că marca germană nu este o echipă formată din două superstaruri, ci din "1.500 de superstaruri".

"În cadrul echipei avem o cultură de management foarte deschisă", explică el. "Suntem capabili să identificăm și să semnalăm ineficiențele și deficitele".

Emulați Ferrari?

Atât fanii, cât și rivalii au condamnat lipsa unei competiții strânse în ultimii patru ani, iar directorul general al F1, Ross Brawn, a avertizat că prevede "o continuare a rulajului cu abur".

Doar Ferrari a reușit dubla în cinci ocazii consecutive, din 2000 până în 2004, când Michael Schumacher se afla la apogeul puterii sale.

F1: Drumul lui Lewis Hamilton spre măreție

Dar, în timp ce susține că nu există "zero" șanse de a se complace din partea echipei sale, Wolff spune că încă are "multe îngrijorări".

"Suntem mereu sceptici dacă am făcut o treabă suficient de bună cu mașina", spune pilotul de 46 de ani. "Dacă am luat decizia corectă și dacă nu am supravegheat eventualele lacune tehnologice... este acel scepticism sănătos în care te îndoiești constant de tine însuți".

Wolff a fost criticat pentru rolul său în supravegherea acestei perioade actuale de hegemonie, fostul director executiv al F1, Bernie Ecclestone, afirmând: "Nu am avut niciodată un cuvânt de spus: "Îi învinuiesc pe Mercedes și pe Toto pentru că ne-au pus în situația în care ne aflăm în ceea ce privește concurența".

Austriacul, însă, vrea doar să continue să câștige.

"Trebuie să stabilești obiective, mai ales după ce ai avut patru ani de succes", spune Wolff. "Trebuie să stabilești obiectivele corecte pentru a te energiza pe tine și compania.

"Și da, vrem să continuăm să fim în prima linie, să câștigăm curse și, în cele din urmă, să fim în poziția de a lupta pentru campionat."

