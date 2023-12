Charlie Whiting: Directorul de curse de Formula 1 a murit subit, la vârsta de 66 de ani

Whiting, în vârstă de 66 de ani, s-a aflat la Melbourne pentru Marele Premiu al Australiei, care dă startul noului sezon de Formula 1 în weekend.

El și-a început cariera în Formula 1 ca membru al echipei Hesketh, înainte de a se alătura echipei Brabham a lui Bernie Ecclestone, unde a fost mecanic șef al echipei în timpul unei perioade de succes în care Nelson Piquet a câștigat Campionatul Mondial al Piloților (WDC) atât în 1981, cât și în 1983.

Din 1997, a fost directorul de curse al seriei de sporturi cu motor. Președintele FIA, Jean Todt, l-a descris pe Whiting ca fiind "o figură centrală și inimitabilă în Formula 1, care a întruchipat etica și spiritul acestui sport fantastic".

Înainte de a prelua funcția de director de cursă al competiției, în cadrul căreia a avut rolul de starter oficial al fiecărui mare premiu, precum și de supervizor al regulilor și reglementărilor din F1, Whiting s-a alăturat inițial FIA în 1988 ca director tehnic al acesteia.

"Tipul nostru de om

Lewis Hamilton, de cinci ori campion mondial, a fost una dintre numeroasele vedete actuale și foste vedete din F1 care i-au adus un omagiu lui Whiting, care era văzut ca omul de bază pentru piloți în orice weekend de cursă.

"Ceea ce a făcut pentru sport, angajamentul său, a fost cu adevărat un pilon", a spus Hamilton. "O figură atât de emblematică în cadrul lumii sportive și a contribuit atât de mult pentru noi. Fie ca el să se odihnească în pace".

Sebastian Vettel, de la Ferrari, l-a numit "genul nostru de om, omul piloților noștri". El a spus: "Am vorbit cu el ieri și am mers pe pistă pentru primele două viraje împreună cu el. Este dificil de înțeles când cineva nu mai este acolo.

"El a fost omul de mijloc. Era o persoană pe care puteai să o întrebi orice, în orice moment. Era deschis pentru toată lumea, în orice moment ușa lui era mereu deschisă. Era un pilot de curse, era doar un tip foarte drăguț."

Directorul general al Formulei 1, Ross Brawn, și-a amintit propria sa prietenie de lungă durată cu Whiting, care a lucrat și cu triplul campion mondial Niki Lauda în perioada în care a lucrat la Brabham.

"Îl cunosc pe Charlie de când sunt în curse", a spus el. "Am lucrat împreună ca mecanici, am devenit prieteni și am petrecut atât de mult timp împreună pe circuitele de curse din întreaga lume.

"Am fost cuprins de o imensă tristețe când am auzit vestea tragică. Sunt devastat. Este o mare pierdere nu doar pentru mine personal, ci și pentru întreaga familie din Formula 1, FIA și pentru sporturile cu motor în general."

Sergio Perez, care pilotează pentru Racing Point, a declarat: "Am fost foarte fericit: "A fost fantastic [să lucrez cu Charlie]. A fost un tip atât de bun. Este foarte rar în acest sport să întâlnești un tip atât de pașnic, un tip adorabil, un prieten apropiat.

"Nu am nimic rău de spus despre el, ca să fiu sincer. Nimic. Sunt doar lucruri bune. Toate gândurile mele se îndreaptă către familia lui. Am călătorit prin lume împreună timp de mulți ani.

"Cineva ca el, va fi imposibil să-i găsești un înlocuitor. Este unul dintre acei jucători cheie din sport. Avea o astfel de relație cu toți piloții, cu toți directorii de echipă, așa că va fi greu să îl înlocuiești."

Toto Wolff, directorul echipei Mercedes, a adăugat propriul său omagiu, reflectând asupra unui "pilon al familiei noastre din Formula 1" și "un adevărat gardian al celor mai bune interese ale acesteia".

Șeful Ferrari, Mattia Binotto, a adus alte laude la adresa cunoștințelor lui Whiting în domeniu, numindu-l "un expert neobosit și luminat în motorsport". Binotto a adăugat: "A ajutat ca F1 să fie mai sigură și mai bună.

"Sportul nostru este diminuat de dispariția sa și am pierdut un prieten. Ne va lipsi foarte mult".

