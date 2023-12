Charlie Sifford: primul profesionist de culoare din golf care a deschis calea lui Tiger Woods

Atunci când a cerut politicos din nou, după ce a participat la evenimente dedicate exclusiv jucătorilor de culoare, a primit abuzuri rasiste sau chiar amenințări cu moartea.

Dar Sifford nu a renunțat.

Cu sprijinul procurorului general al Californiei, Stanley Mosk, și cu un alt pionier, Jackie Robinson, alături de el, Sifford a devenit primul jucător de culoare care a jucat în circuitul PGA în 1959.

Și dacă vizitați expoziția Tiger Woods de la Muzeul Național de Istorie și Cultură Afro-Americană din Washington, D.C., veți vedea o fotografie a lui Sifford.

Desființând clauza "doar pentru caucazieni" în golf, Sifford a contribuit la deschiderea ușii pentru alți jucători de golf de culoare, inclusiv pentru cel mai faimos jucător de culoare din toate timpurile, Woods.

Și este un lucru pe care Woods l-a recunoscut, spunând în 2015, după moartea lui Sifford, că el însuși ar fi putut să nu fie un jucător de golf profesionist dacă nu ar fi fost Sifford.

"Este ca un fel de bunic pe care nu l-am avut niciodată", a spus Woods după un tur de antrenament înainte de Farmers Insurance Open 2015 de la Torrey Pines, la o zi după moartea lui Sifford. "A fost o noapte lungă și sunt sigur că vor fi câteva zile lungi. El a luptat, iar ceea ce a făcut, curajul pentru el de a rezista și de a fi aici și de a juca.

"Probabil că nu aș fi fost aici (fără Sifford). Tatăl meu nu s-ar fi apucat niciodată de joc. Cine știe dacă clauza ar mai exista sau nu? Dar el a desființat-o".

Deși Sifford a fost primul jucător de culoare care a reușit să se impună în golf, a avut pe cineva apropiat pe care să se sprijine.

Robinson, care a spart bariera de culoare în Major League Baseball ca jucător în 1947, a fost un prieten al lui Sifford și, din propria experiență, i-a transmis câteva sfaturi jucătorului de golf înainte de a începe călătoria sa pentru a ajunge în circuit.

"Jackie i-a spus că va trebui să înfrunte o mulțime de lucruri, să nu răspundă la o mulțime de lucruri, pentru că odată ce va face asta, va fi mai greu pentru el și mai greu pentru cei care vor veni în urma lui", își amintește Charles Sifford, fiul lui Charlie.

"Așa că și-a ținut buza țeapănă, și-a mușcat limba și a făcut față la ceea ce i se prezenta față de el, pentru că știa că dacă o dădea în bară ar fi fost și mai greu pentru următorul care venea."

Trebuie să se mute

Născut în Charlotte, Carolina de Nord, în 1922, Sifford a intrat în golf prin singura cale disponibilă pentru un tânăr de culoare - fiind caddy.

Dar el a vrut să joace acest joc - la vârsta de 13 ani, putea face un tur de 18 găuri la paritate - și nu să care geanta altcuiva.

Cu toate acestea, crescând în epoca segregării, oportunitățile de a câștiga experiență pe terenuri nu erau ușor de găsit.

În cele din urmă, a început să joace la nivel profesionist în 1948, dar - din cauza așa-numitei clauze "doar pentru caucazieni", care îi împiedica pe jucătorii de culoare să joace alături de omologii lor albi - Sifford a trebuit să se mulțumească să joace în competiții rezervate exclusiv negrilor.

La vârsta de 30 de ani, Sifford a renunțat încet la legile de segregare, dar golful s-a dovedit a fi mai puțin rapid în a se adapta la vremuri.

"În 1959, încă mai aveai clauza "doar pentru caucazieni" și era ușor de văzut cum putea persista, deoarece golful se juca în aceste cluburi private, iar acestea puteau continua să aplice regulile de segregare", Nancy Churnin - autoarea cărții "Charlie Takes His Shot: How Charlie Sifford Broke the Color Barrier in Golf" - a declarat pentru CNN Sport.

"Așa că, dacă nu poți pune piciorul în aceste cluburi private, cum ai de gând să joci?".

Călătoria lui Sifford pentru a juca în PGA Tour nu a fost o decizie de moment. A fost ceva pentru care a muncit ani de zile.

Prima sa încercare de a intra în circuitul Asociației Profesioniste de Golf din America (PGA) în 1952 a fost întâmpinată cu vitriol și presiune rasială.

La Phoenix Open, Sifford și echipa sa formată numai din negri - din care făcea parte și boxerul Joe Louis - au găsit excremente în cupa de la prima gaură și au trebuit să aștepte aproape o oră pentru a fi înlocuite.

Incapabil să își etaleze abilitățile cu toți cei mai buni jucători, Sifford și-a dus talentele în altă parte - cu mare succes.

A câștigat de șase ori Openul Național al Negrilor al Asociației Unite de Golf, asigurându-și victorii consecutive din 1952 până în 1956.

Cu toate acestea, visul său era să își arate abilitățile pe cea mai mare scenă din golf cu cei mai buni din domeniu, iar acest lucru a însemnat să facă unele sacrificii, după cum își amintește fiul său, Charles.

"Când aveam aproximativ 10 ani, mi-am dat seama că locuiam în Philadelphia, iar tatăl meu chiar nu putea juca în multe turnee", a declarat acesta pentru CNN Sport. "Nu era multă expunere la golf pe Coasta de Est, așa că ne-am mutat pe Coasta de Vest când aveam 10 ani. Și atunci mi-a spus că, pentru a reuși sau a avea o șansă de a reuși, trebuie să ne mutăm în vest".

Să ne deschidem drum

Starul de baseball Robinson a fost o figură de inspirație și un exemplu pentru ceea ce Sifford spera să realizeze în golf. Dar Sifford și-a dat seama, de asemenea, că va avea nevoie de ajutor juridic.

După ce s-a mutat pe Coasta de Vest a SUA, Sifford s-a împrietenit cu procurorul general al Californiei, Stanley Mosk.

Mosk era evreu și, de asemenea, experimentase discriminarea pe propria piele. El juca golf la Hillcrest Country Club din Los Angeles, care permitea accesul membrilor din comunitatea evreiască atunci când alte cluburi nu le permiteau accesul.

Actorul premiat Billy Crystal, în elogiul său pentru Muhammad Ali la înmormântarea marelui boxer în 2016, a amintit un incident care a evidențiat politica ușilor închise a golfului.

Ali l-a invitat pe bunul său prieten Crystal să meargă la o alergare pe un teren de golf, fără să-și dea seama că clubul nu permitea accesul membrilor evrei.

"(Ali) a fost revoltat: 'Sunt un musulman de culoare și mă lasă să alerg acolo. Frățioare, nu voi mai alerga niciodată acolo'", își amintește Crystal că a spus Ali.

Abilitățile lui Sifford l-au impresionat imediat pe Mosk. Iar faptul că o persoană cu asemenea abilități nu a putut să performeze pe cea mai mare scenă l-a înfuriat.

Așa că Mosk s-a apucat să-l ajute pe Sifford în încercarea sa de a juca în PGA Tour.

În calitate de procuror general al Californiei, Mosk a reușit să aducă o anumită influență politică în lupta lui Sifford. Mai târziu, Mosk a fost judecător asociat al Curții Supreme din California timp de 37 de ani - cel mai lung mandat din istoria acestei instanțe.

După ani de scrisori și conversații, Sifford a obținut în cele din urmă un card de jucător al PGA Tour în 1960, la vârsta de 39 de ani, devenind primul jucător de culoare care a jucat în circuit.

Un an mai târziu, în urma unor presiuni semnificative, PGA Tour a renunțat la clauza de aderare "doar pentru caucazieni".

Cu toate acestea, Sifford a fost supus în mod constant la abuzuri rasiste din partea jucătorilor de golf și a spectatorilor albi.

Fiul său Charles își amintește, de asemenea, că a auzit povești despre amenințări cu moartea trimise tatălui său în acei ani.

"De mai multe ori, când juca în sud (regiunea din SUA), a primit câteva amenințări cu moartea", a explicat Charles. "Oamenii îl sunau în camera de hotel și îi spuneau că, dacă va apărea pe terenul de golf, îl vor ucide.

"El a spus: "Ei bine, va trebui să faceți asta, pentru că voi apărea la terenul de golf". Așa că era atât de hotărât să nu lase pe nimeni să stea în calea lui și să facă ceea ce voia să facă. Și avea această dorință în el. Cu cât încercai mai mult să-l oprești, cu atât mai mult încerca să reușească."

Schimbare în vânt

Deși avea 30 de ani târziu când a ajuns în PGA Tour, Sifford a reușit să demonstreze că poate concura cu cei mai buni jucători de golf - în ciuda ostilității pe care a întâlnit-o, atât pe terenul de golf, cât și în afara lui.

Churnin își amintește că a citit despre hoteluri care nu voiau să-i închirieze camere sau cluburi care încă nu-l lăsau să mănânce cu alți profesioniști sau să folosească vestiarul din cauza culorii pielii sale.

Cu toate acestea, Openul Greater Hartford din 1967 - în prezent Travelers Championship - din Connecticut s-a dovedit a fi un punct de cotitură. "A fost prima dată când mulțimea a fost de partea lui", potrivit lui Churnin.

Și a părut să facă diferența, deoarece Sifford a obținut prima sa victorie în PGA Tour la acest eveniment, devenind primul jucător de culoare care a obținut o victorie în PGA Tour.

Deși nu a știut că tatăl său câștigase, deoarece nu exista o acoperire TV de golf ca în prezent, Charles își amintește o schimbare palpabilă în Sifford după această victorie memorabilă.

"Am văzut în ziar și m-am bucurat foarte mult pentru el, pentru că acesta era visul lui de o viață, acela de a putea câștiga în PGA Tour. Și asta a luat o mulțime de presiune de pe el. Părea mai relaxat, știind că a reușit o dată și că exista întotdeauna posibilitatea să o facă din nou".

Sifford avea să câștige în 1969 Los Angeles Open (în prezent The Genesis Invitational), precum și Campionatul PGA pentru seniori din 1975 și să devină membru original al PGA Tour Champions, unde a câștigat Suntree Classic.

În 2004, a devenit primul jucător de golf de culoare care a fost inclus în World Golf Hall of Fame.

Deschiderea drumului

De asemenea, președintele Barack Obama i-a acordat lui Sifford Medalia Prezidențială a Libertății în 2014 "pentru că a modificat cursul sportului și al țării pe care o iubea".

Deși Charles recunoaște că Sifford a fost "extrem de dezamăgit" că nu a existat un aflux uriaș de jucători de golf de culoare după el, faptul că a fost primul jucător de culoare din PGA Tour a fost un lucru de care a fost extrem de mândru.

Churnin spune că nu a fost din cauza lipsei de efort sau de angajament din partea lui Sifford faptul că numărul negrilor care i-au călcat pe urme în golf nu a fost masiv.

"Cu toții avem diferite instrumente la dispoziție", a explicat ea. "Unii dintre noi folosesc cuvintele; unii dintre noi folosesc muzica; unii dintre noi vor candida pentru funcții publice, unii dintre noi vor fi specialiști în drept.

"Cu toții venim în această lume și datoria noastră, așa cum venim în această lume, este să încercăm să facem din lume un loc mai bun - un loc mai bun, mai egal, mai drept, mai blând, mai iubitor, mai incluziv. Acesta este un om care a folosit instrumentul clubului de golf pentru a lupta pentru dreptate. El știa că nu va vedea toate roadele acestei lupte în timpul vieții sale.

"Dar el și-a folosit crosa de golf pentru corectitudine, egalitate, pentru a face lumea un loc mai bun pentru ceilalți. Și a ajuns să vadă pământul făgăduinței din locul în care se afla, pentru că acum, după ce a dărâmat această ușă, a făcut din ea un loc în care și alții din spatele lui puteau să meargă și să își realizeze visele pe terenul de golf."

