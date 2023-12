Poveste evidențiată

Charlie Martin: Un pilot transsexual urmărește visul de a participa la cursa de 24 de ore de la Le Mans

Britanicul Charlie Martin își propune să devină primul pilot transsexual care concurează la Le Mans

A renunțat la sporturile cu motor de teamă că nu va fi acceptată

Dar Martin s-a întors să concureze în Michelin Le Mans Cup 2019

"Avem nevoie de povești pozitive de la persoane trans reale care fac lucruri incredibile" - Martin

Într-o zi a vrut să concureze la catedrala franceză emblematică a sporturilor cu motor - care găzduiește cea mai veche cursă de anduranță din lume, care are loc din nou în acest weekend - în loc să privească de pe margine, udat de ploaie.

Dar acest vis era secundar față de o altă dorință, mai urgentă, care bătea în interiorul corpului său ca un puls.

Dacă ar fi concurat, ar fi fost ca femeie.

"Pe atunci nici măcar nu concuram", a explicat Martin pentru CNN Sport. "Dar dacă mi-ați fi putut îndeplini orice dorință - în afară de schimbarea sexului meu, care a fost întotdeauna răspunsul implicit - ar fi fost să concurez la Le Mans.

"Este un astfel de festival pentru cei pasionați de benzină și am rămas vrăjit; a fost totul, performanța de anduranță, prin ce trec mașinile, amploarea în fața a 300.000 de fani.

"Mi-am spus acolo și atunci - asta e."

"Speriat de consecințe

Martin a continuat să trăiască ca bărbat în timpul călătoriilor ulterioare la Le Mans, ca spectator inspirat, dar în 2012 - la puțin peste un deceniu de la acel prim pelerinaj care i-a schimbat viața la 24 Heures - a făcut tranziția, schimbându-și sexul în feminin. Martin a trecut prin mai multe proceduri majore, precum și prin terapie și și-a documentat călătoria pe YouTube.

"Cam fiecare fibră a corpului meu mi-a spus că acesta era lucrul pe care trebuia să îl fac", explică Martin. "Dar întotdeauna mi-am spus că nu voi avea niciodată curajul să o fac; sunt prea speriată de consecințe; sunt prea speriată să le spun tuturor celor din viața mea și cum ar putea reacționa și să mă trateze.

"Așa că, să intri în tranziție și nu doar să o faci, ci să iasă incredibil de bine, să fii atât de fericit, în sfârșit, dintr-o dată, simți că ți-ai asumat cel mai mare risc din viața ta, dar și că ai dat lovitura."

Totuși, atunci când a făcut tranziția, Martin a întors spatele curselor, deoarece a crezut că nu va fi bine primită ca pilot transsexual.

Ea concura în Marea Britanie în curse de urcare a dealurilor - unde piloții se întrec contra cronometru pe trasee în pantă - și se potrivea cu munca sa de zi cu zi în cadrul afacerii de inginerie a familiei.

"Am renunțat la sporturile cu motor", explică ea. "Pur și simplu nu am putut să văd cum ar putea fi acceptat vreodată.

"Când eram în primul an de tranziție în Marea Britanie, oamenii erau destul de reticenți, dar cred că asta se datora faptului că toată lumea mă cunoștea și... cățărările pe dealuri în Marea Britanie sunt o chestie de generație ceva mai veche - și astfel am simțit că, nu știu...". Probabil că cel mai bun mod de a-l descrie este provocator."

Decizia de a merge în Franța și de a concura într-o rundă unică a Campionatului francez de alpinism din St-Goueno a reînnoit pasiunea lui Martin și speranțele sale de a deveni un pilot profesionist de curse. A doborât recordul clasei și a câștigat cursa cu trei secunde, o marjă pozitiv monumentală pentru standardele de urcare a dealurilor.

"Oamenii au fost puțin surprinși că această englezoaică de care nimeni nu auzise venise și îi spulberase pe toți", își amintește Martin cu un zâmbet.

"O nouă viață

Faptul că a avut curajul de a se supune tranziției - și că și-a reîmprumutat casa pentru a finanța o operație de feminizare facială la sfârșitul anului 2013 - a galvanizat în cele din urmă încrederea în sine a lui Martin și, la rândul ei, a făcut-o o concurentă mai bună.

"A deschis o viață cu totul nouă", adaugă Martin. "A început acest întreg proces de a-mi asuma riscuri, de a da o șansă și de a nu-mi face griji că aș putea greși, iar asta a făcut bulgăre de zăpadă și m-a adus în acest punct acum - Le Mans, hai să mergem!".

În 2019, după mai multe perioade concentrate în alpinism în Europa și un singur sezon de curse pe circuit în Marea Britanie, Martin a renunțat la slujbă și a anunțat o campanie cu echipa Racing Experience pentru a participa la Michelin Le Mans Cup, o serie pentru mașini prototip Le Mans care o va duce pe celebrul circuit La Sarthe în luna iunie a acestui an.

Dar întâlnirea lui Martin cu destinul la Le Mans a fost brusc răpită când finanțarea de care avea nevoie a căzut cu doar două săptămâni înainte de cursa din acest weekend.

"Este o adevărată rușine", spune Martin, al cărei loc în echipă a fost ocupat doar pentru weekendul de la Le Mans. "Din păcate, din cauza întârzierilor de ultim moment cu sponsorizarea, nu am putut continua.

"Am încercat tot ce am putut, inclusiv o campanie de crowd-funding, dar am fost dezamăgiți prea aproape de cursa propriu-zisă."

Martin este rezilient și pozitiv. Trebuie să creadă că acesta este doar un obstacol minor în drumul său spre Le Mans.

Și se poate consola cu faptul că ea a lucrat întotdeauna pentru un plan pe trei ani, cu scopul final de a concura în cursa de 24 de ore în 2021 ca primul pilot transsexual.

"Obiectivul meu rămâne să concurez în cursa principală de 24 de ore de la Le Mans și mă simt chiar mai hotărâtă ca niciodată să fac acest lucru să se întâmple", adaugă ea.

"Nu a existat niciodată un pilot profesionist transsexual în motorsport, așa că este o poziție interesantă.

"În primul rând, vreau doar să particip la cursă, dar are o semnificație uriașă pentru mine să fac asta ca persoana care sunt astăzi, să particip la Le Mans ca femeie trans.

"Există atât de multă negativitate vehiculată în mass-media încât avem nevoie de povești pozitive reale de la persoane trans reale care fac lucruri incredibile cu viața lor".

"Mediu toxic

În acest an, dezbaterea privind sportivii transsexuali care concurează în sportul feminin a ajuns pe prima pagină a ziarelor.

Vedeta tenisului Martina Navratilova și-a cerut scuze după ce le-a acuzat pe femeile trans de "trișat" , în timp ce fosta înotătoare internațională Sharron Davies a declarat, de asemenea, că sportivilor trans nu ar trebui să li se permită să concureze în competițiile feminine.

În calitate de atlet transsexual de profil înalt, Martin a fost atrasă în dezbatere, apărând la televiziunea națională din Marea Britanie.

"Când ai voci respectate în sport, precum Sharon Davies și Martina Navratilova, care se exprimă și trag din șold, când de fapt nu sunt familiarizate cu cercetările, este incredibil de dăunător", spune Martin.

"Se creează un mediu foarte toxic pentru comunitatea trans".

Ghidul Comitetului Internațional Olimpic (CIO) spune că femeile trans trebuie să demonstreze că nivelul lor de testosteron a fost sub un anumit nivel timp de cel puțin 12 luni înainte de prima lor competiție.

Martin aprobă decizia CIO, mai ales pentru că îi reduce la tăcere pe cei care susțin că femeile trans care concurează în competiții feminine au un avantaj nedrept din cauza nivelului crescut al hormonului masculin.

"Oricine trece printr-o tranziție medicală nu are testosteron în organism", adaugă Martin. "Pentru mine, ca femeie trans, ideea de a avea testosteron în corp ... m-aș speria. Așa că acesta este un fapt masiv care nu este raportat.

"Dacă ai avut toată viața testosteron în corp și ți-l iei și îl înlocuiești cu estrogen, pierzi forță fizică, pierzi masă musculară și devii mai slab. Știu că eu am făcut-o".

Martin recunoaște că faptul de a fi în sporturile cu motor - unde o mașină asigură cea mai mare parte a mușchilor - a protejat-o de o parte, dar nu de toată negativitatea.

"Înlătură posibilitatea ca cineva să mă contrazică și să spună 'oh, ei bine, te descurci atât de bine doar pentru că ești transsexuală și ai un avantaj fizic'. Așa că simplifică lucrurile din punctul meu de vedere, dar tot poate fi o provocare", spune ea.

"Este o parte nefericită a faptului că sunt deschisă cu privire la viața mea și mă confrunt cu multe abuzuri transfobice. Întotdeauna vor fi multe abuzuri online (dar) am învățat să le ignor.

"Singura transfobie subtilă pe care am experimentat-o în cadrul sportului a fost acum câțiva ani, când am fost lăsată în afara unei echipe naționale pentru un campionat de curse după tranziția mea, deși aveam cea mai mare experiență dintre toți candidații potențiali.

"În general, am constatat că comunitatea sporturilor cu motor a fost incredibil de solidară cu decizia mea de a fi adevăratul meu sine."

Privind înapoi la călătoria sa, Martin își dă seama cât de departe a ajuns de la acel prim weekend transformator în care a urmărit cele 24 de ore în 2001.

"Chiar și ideea de a participa la Le Mans în regim de full-stop pe atunci părea extrem de improbabilă, dar dacă mi-ați fi spus să fac tranziția și să o fac ca femeie transsexuală, aș fi râs pur și simplu", spune ea cu un alt zâmbet larg.

"Așa că a fi într-un punct în care nu numai că mi se pare posibil, dar și că se va întâmpla - este pur și simplu imens."

Martin este perfect calificată pentru Le Mans, la urma urmei este vorba despre anduranță, iar ea o are din plin.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com