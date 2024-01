Charles Leclerc l-a depășit pe Max Verstappen și a câștigat Marele Premiu al Austriei, revenind în cursa pentru campionat

Nu a fost ușor pentru pilotul de la Ferrari, deoarece a trebuit să îl depășească de trei ori pe Verstappen de la Red Bull pentru a obține primul loc pe podium de la GP-ul Australiei din aprilie.

În ciuda problemelor cu accelerația spre finalul cursei, Leclerc a reușit să reziste, terminând cu 1,532 secunde în fața locului doi.

Victoria pune capăt unei perioade de formă proastă pentru pilotul în vârstă de 24 de ani - ratând podiumul în precedentele cinci curse.

De asemenea, ea reduce la 38 de puncte avansul lui Verstappen în fruntea clasamentului campionatului piloților, pilotul de la Ferrari trecând pe locul doi, în fața lui Sergio Perez de la Red Bull.

După cursă, Leclerc a subliniat cât de importantă a fost victoria pentru el.

"A fost o cursă foarte bună", a declarat un Leclerc ușurat. "Ritmul a fost acolo, la început, am avut câteva lupte bune cu Max, iar finalul a fost incredibil de dificil. Am avut această problemă cu accelerația și se bloca la 20 sau 30% accelerație la viteză mică, așa că a fost foarte dificil, dar am reușit să o facem să țină până la final și sunt foarte, foarte fericit.

"Cu siguranță aveam nevoie de asta. Vreau să spun că ultimele cinci curse au fost incredibil de dificile pentru mine, dar și pentru echipă, evident, și să arătăm în sfârșit că avem ritmul în mașină și că putem face acest lucru este incredibil, așa că trebuie să forțăm până la final."

Ar fi putut foarte bine să fie un Ferrari un-doi, dar, pe măsură ce se apropia sfârșitul cursei, cu 14 tururi înainte de final, un incendiu a izbucnit în mașina lui Carlos Sainz ca urmare a unei defecțiuni la motor, punând capăt prematur cursei sale.

"Este dificil să găsesc cuvintele potrivite", a scris Sainz pe Twitter. "Un 1-2 era destul de simplu, dar a trebuit să ne retragem. Un număr bun de puncte pierdute pentru ambele campionate, dar mă simt din ce în ce mai bine în mașină. Felicitări lui Charles pentru victorie! Vom continua să forțăm".

În ciuda faptului că a fost susținut de mii de fani olandezi, Verstappen nu a reușit să obțină ceea ce ar fi fost a treia victorie consecutivă pe Red Bull Ring, viteza lui Leclerc fiind prea mare pentru el.

Lewis Hamilton, de șapte ori campion mondial, a fost beneficiarul retragerii lui Sainz, el trecând de pe locul patru pe locul trei.

În ciuda unui început de sezon torid, este a treia clasare consecutivă pe podium pentru pilotul de 37 de ani, care a progresat de pe poziția a opta de la start.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com