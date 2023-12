Poveste evidențiată

Charles Leclerc: Ferrari oferă o șansă tinerilor cu o stea în ascensiune a Formulei 1

Sir Jackie Stewart, triplu campion mondial, îl recomandă pe Leclerc să-l detroneze pe Vettel

Pilotul din Monaco a fost achiziționat de șeful Ferrari, Sergio Macchione, înainte de moartea sa

Predecesorul său Kimi Raikkonen îl avertizează să evite hărmălaia cu Ferrari

Când Kimi Raikkonen a semnat pentru a doua oară, avea 34 de ani, în timp ce Sebastian Vettel avea 27 de ani și era un nume consacrat când a fost luat de la Red Bull.

Dar, în Charles Leclerc, au rupt tiparul, cel mai tânăr pilot în culorile Ferrari de la adolescentul Ricardo Rodriguez, la fel ca Leclerc, marcat ca un viitor superstar al sportului. Mexicanul și-a parcat mașina pe prima linie a grilei de start și nu este de neconceput că Leclerc, în vârstă de 21 de ani, ar putea face același lucru la Marele Premiu al Australiei de duminică.

Sir Jackie Stewart, triplu campion mondial, avea să intre în Formula 1 după moartea tragică a lui Rodriguez la doar șase mari premii în carieră, dar, în Leclerc, crede că Ferrari a descoperit un potențial campion în devenire.

"Dacă este suficient de bun, Leclerc îl va detrona pe Sebastian Vettel", a declarat Stewart pentru CNN în ajunul startului sezonului de la Melbourne. "Dar pentru a face asta, are nevoie ca Ferrari să producă mașina potrivită. O mare parte din acest lucru ține de sincronizare, Lewis Hamilton este cel mai bun pilot, dar mutarea sa de la McLaren la Mercedes a fost foarte bine sincronizată și, fără asta, ar fi fost o poveste foarte diferită. Leclerc are nevoie de ceva similar".

Leclerc a fost, într-un fel, născut pentru F1. Locul său de naștere este Monaco, unde se află bijuteria sportului și finul lui Jules Bianchi, care, în mod tragic, a fost ultimul pilot de F1 care și-a pierdut viața după ce a cedat în urma rănilor suferite la nouă luni de la accidentul suferit la Marele Premiu al Japoniei din octombrie 2014.

O astfel de tragedie nu l-a descurajat să urce în ierarhia juniorilor, deși a recunoscut într-un interviu pentru The Grid: "Mi-e dor de el ca persoană, era o persoană uimitoare. Și am încercat să fac tot ce am putut pentru ca Jules să fie mândru".

"Nu era momentul potrivit pentru Leclerc

Leclerc știe că trebuie să-și demonstreze valoarea în contextul ultimei tragedii care s-a abătut asupra echipei, când Sergio Marchionne, CEO-ul Ferrari, a murit în urma unor complicații în urma unei intervenții chirurgicale. A fost ideea lui Marchionne de a risca și de a-l promova pe Leclerc la un pilot de curse.

Este o decizie care a fost pusă sub semnul întrebării de unii. Fostul pilot Ferrari Mario Andretti a declarat pentru Sky Italia: "Nu știu dacă acesta este momentul potrivit pentru Leclerc".

Momentul de cotitură pentru Monagesque în ochii ierarhiei a venit la Marele Premiu al Azerbaidjanului - ca și cursa sa de casă, Monaco, un circuit stradal - unde a terminat pe locul șase cu un Sauber care, în mod realist, nu ar fi trebuit să fie atât de competitiv.

Din cele 15 curse pe care le-a terminat în sezonul trecut, a fost în puncte în 10 dintre ele și a terminat cu 30 de puncte în fața coechipierului Marcus Ericsson în clasamentul de final de sezon.

Pentru Esteban Ocon, cu un loc mai sus în clasamentul piloților, pe locul 12 la finalul sezonului, nu a fost o surpriză pentru impresia pe care a lăsat-o.

Ocon, care se regăsește fără pilot în ciuda propriilor promisiuni de pe circuit, a declarat: "Charles va lupta pentru titlu anul viitor cu siguranță, cel puțin nu va fi o surpriză pentru mine".

Cei doi au concurat împreună timp de 14 ani, prima lor ieșire pe circuit în karturi făcându-i să se lupte pentru conducere la finalul cursei, doar că o apropiere i-a forțat să facă un spin out, un accident din care Leclerc nu și-a putut recupera kartul.

Iar Ocon a adăugat: "Știam că avem un talent foarte bun încă din prima zi. Este unul dintre cei mai rapizi tipi de acolo. Știu că va demonstra asta anul viitor".

Modul în care se manifestă această viteză este o altă problemă. Ferrari a avut o istorie de a avea un număr 1 atât cu Michael Schumacher, cât și, mai recent, cu Sebastian Vettel.

Kimi Raikkonen, cu care Leclerc a schimbat locurile, a fost fericit să joace rolul de nr. 2 mai ales pentru prietenul său apropiat. Leclerc nu va fi, ceea ce face ca lupta dintre echipe să fie potențial apetisantă.

Ce anume face acest lucru pentru Vettel și un Ferrari deja instabil în urma morții lui Marchionne și a plecării bruște a șefului echipei, Maurizio Arrivabene, în afara sezonului, este o altă problemă.

"Un supercampion al viitorului

Nicolas Todt îl gestionează pe Leclerc și, ca fiu al lui Jean Todt, șeful de lungă durată al Ferrari, în prezent președinte al FIA, este bine familiarizat cu politica în joc la Cavalerul Rulant.

Todt Jr. și-a sfătuit pur și simplu șeful să aibă răbdare și să fie capabil să gestioneze orice dezamăgire a înfrângerii.

Cel mai tânăr pilot care s-a alăturat echipei Ferrari înainte de Leclerc a fost Felipe Massa, în vârstă de 25 de ani, din nou după ce a fost testat mai întâi la Sauber. Atunci, Massa avea o experiență de trei sezoane, Leclerc are doar unul, dar brazilianul prezice că ultimul titular al Ferrari poate fi "un supercampion în viitor".

Raikkonen poate avea reputația de a fi ocazional sălbatic, dar este sagace pentru a înțelege cum trebuie să se comporte Leclerc, care a făcut mult timp parte din academia de piloți Ferrari, cu noua sa echipă.

Finlandezul a vorbit despre "bătăile de cap" de la Ferrari, sfătuindu-l doar pe înlocuitorul său să se limiteze la a "nu lăsa să te deranjeze".

În condițiile în care unii nu știu dacă Vettel este omul care să readucă zilele de glorie, Leclerc aduce cel puțin un plan B interesant.

În urmă cu 21 de ani - vârsta lui Leclerc - Ferrari a făcut un pariu similar cu Gilles Villeneuve. Doi ani mai târziu, acesta era campion mondial. Ce șanse să se repete cu Leclerc?

