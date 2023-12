Ce urmează pentru Serena Williams după eliminarea curajoasă din primul tur la Wimbledon?

Revenirea ei la turneul de Grand Slam de la Wimbledon, marți, o luptă de trei ore și 11 minute cu franțuzoaica Harmony Tan, a fost teatrală, captivantă, dar s-a încheiat în cele din urmă cu o înfrângere.

În cel mai lung meci de până acum de pe tabloul de simplu feminin, Tan, aflată pe locul 115 în lume și aflată la prima sa apariție la Wimbledon, cu atât mai puțin pe scena principală de pe Centre Court, și-a ținut nervii în super tie-break-ul decisiv pentru a câștiga cu 7-5 1-6 7-6 (10-7).

În mod clar, aceasta nu a fost cea mai de epocă performanță a carierei ilustre a lui Williams, și nici nu avea cum să fie vreodată, având în vedere timpul petrecut departe de joc.

Dar, în timp ce acoperișul s-a închis și luminile s-au aprins pe terenul central - o scenă care a stârnit oohs și ahs din partea celor care urmăreau meciul - cele două jucătoare au oferit un spectacol care a oferit un dramatism peste așteptări.

La final, Tan a fost cea care a stricat petrecerea de revenire a lui Williams, producând în mai multe rânduri lovituri care au stârnit aplauze chiar și din partea adversarei sale aflate de cealaltă parte a fileului.

"Pentru primul meu Wimbledon - este wow. Pur și simplu wow", a declarat Tan, fără cuvinte, în interviul de pe teren.

Puțini dintre cei prezenți au putut să nu fie de acord.

În ceea ce o privește pe Williams, care a împlinit 40 de ani în septembrie anul trecut, ea refuză să renunțe la urmărirea celui de-al 24-lea titlu de Grand Slam, un record, la cinci ani după ce și-a adjudecat ultimul la Australian Open.

"Cine știe unde voi apărea", a declarat ea reporterilor atunci când a fost întrebată despre viitorul ei, sugerând chiar că o apariție la US Open ar putea fi în cărți în cursul acestui an.

"US Open - fiind primul loc în care am câștigat un Grand Slam - este ceva care este întotdeauna super special", a adăugat Williams. "Prima ta dată este întotdeauna specială. Există cu siguranță o mulțime de motivație pentru a deveni mai bună și pentru a juca acasă."

Ruginozitatea era de așteptat în timpul revenirii lui Williams la Wimbledon și i-a luat ceva timp pentru a găsi un anumit ritm împotriva lui Tan. Înainte de marți, singura ei ieșire competitivă din ultimul an fuseseră două meciuri de dublu la Eastbourne, săptămâna trecută.

A fost ruptă în primul game, dar până în al patrulea începuse să se regăsească - lovindu-și loviturile de sol mai curat, în timp ce a ripostat cu o dublă rupere a serviciului lui Tan.

Cu toate acestea, primul set s-a dovedit a fi indicativ pentru meciul în ansamblu: în momentul în care Williams părea să aibă avantajul asupra adversarei sale, Tan avea să revină cu ghearele în luptă.

Acest lucru s-a întâmplat în mai multe rânduri în ultimul set, când Williams a condus de două ori cu un break, apoi a trecut în avantaj în super tie-break-ul decisiv, doar pentru ca Tan să câștige 10 din următoarele 13 puncte și să obțină cea mai mare victorie a carierei sale.

Meciul de marți a fost un contrast clar de stiluri. Williams a avut o prestație ofensivă care a dat greș, ea reușind 61 de lovituri câștigătoare - un amestec de lovituri puternice pe sol și lovituri de voleu cu lovituri dulci - intercalate cu 54 de erori neforțate.

Tan, pe de altă parte, a fost mai conservatoare și s-a bazat foarte mult pe slice-ul ei pentru a o deplasa pe Williams în jurul terenului - o tactică pe care americanca a recunoscut ulterior că a luat-o prin surprindere.

"Cred că aș fi putut juca cu orice persoană, [probabil că] ar fi avut un rezultat diferit", a spus ea. "Știam că înainte de a intra în meci că există mult slice, dar nu atât de mult pe forehand. Cu siguranță a trebuit să încerc să-mi găsesc ritmul acolo. Știi, retrospectiva este 20/20".

Aspectul pozitiv pentru Williams, care s-a retras în fața Aliaksandrei Sasnovich în primul tur al turneului de la Wimbledon de anul trecut, după ce a alunecat și s-a accidentat la picior, a fost că organismul ei a rezistat bine în fața lui Tan.

"Din punct de vedere fizic am fost bine", a adăugat ea. "La ultimele două puncte am început să simt cu adevărat. Dar mă mișc bine, am recuperat multe mingi. Mă mișc bine la antrenament.

"Nu a fost surprinzător pentru mine, pentru că știam că mă descurc atât de bine. Nu m-am antrenat pentru, știți, un meci de trei ore. Cred că acolo am greșit".

Înaintea turneului de la Wimbledon, Williams a reflectat asupra faptului că tenisul nu mai este singurul ei obiectiv în viață. În afara terenului, maternitatea, compania sa de venture și lansarea filmului King Richard, la a cărui producție a contribuit, toate acestea i-au ocupat timpul.

"A fost total diferit, sincer. O parte din mine simte că asta reprezintă un pic mai mult din viața mea acum decât turneele", a declarat ea săptămâna trecută.

Dar asta nu înseamnă că Williams este total pregătită să spună la revedere tenisului - chiar dacă rămâne nehotărâtă cu privire la când și unde va avea loc următoarea ei apariție.

Și dacă este ceva, înfrângerea împotriva lui Tan a făcut ca focul tenisului să ardă și mai tare.

"Cu siguranță mă face să vreau să intru pe terenurile de antrenament", a spus ea, "pentru că atunci când nu joci rău și ești atât de aproape... este de fapt un fel de: "Bine, Serena, poți face asta dacă vrei"."

Sursa: edition.cnn.com