Câștigătorul din Kentucky Derby, Rich Strike, nu va alerga la Preakness Stakes

"Planul nostru inițial pentru Rich Strike a fost condiționat de KY Derby, în cazul în care nu am fi alergat în Derby ne-am fi orientat spre Preakness, dacă am fi alergat în Derby, în funcție de rezultatul cursei și de starea calului nostru, i-am fi acordat mai mult timp de recuperare și odihnă și am fi alergat în Belmont sau în altă cursă și am fi rămas pe drumul de a alerga cu 5 sau 6 săptămâni de odihnă între curse", se arată în declarație.

Dawson a spus că a fost "foarte, foarte tentant" să concureze în Preakness după victoria din Derby, adăugând că "ar fi o mare onoare".

"Cu toate acestea, după multe discuții și considerații cu antrenorul meu, Eric Reed și cu alte câteva persoane, vom rămâne la planul nostru de ceea ce este cel mai bine pentru Ritchie este ceea ce este cel mai bine pentru grupul nostru, și vom renunța să alergăm la Preakness, și ne vom îndrepta spre Belmont în aproximativ 5 săptămâni", se arată în declarație.

Cea de-a 147-a ediție a Preakness Stakes se va desfășura pe 21 mai la Pimlico Race Course din Baltimore, Maryland.

Dacă strategia lui Dawson va decurge conform planului, Rich Strike va reveni pe pistă pe 11 iunie pentru cea de-a 154-a ediție a cursei Belmont Stakes de la Belmont Park din Elmont, New York.

Sursa: edition.cnn.com