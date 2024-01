Caroline Wozniacki continuă parcursul de poveste cu o victorie mare în fața Petrei Kvitová la US Open

Fostul număr 1 mondial a învins-o miercuri pe Petra Kvitová, cap de serie numărul 11, în două seturi, 7-5 7-6, în ceea ce a fost prima sa victorie în fața unei jucătoare din Top 20 în aproape cinci ani.

Wozniacki a fost departe de tenisul competițional timp de peste trei ani, înainte de a reveni la acțiune în urmă cu mai puțin de o lună.

Vedeta daneză a avut doi copii în timpul pauzei, dar a rămas mereu aproape de acest sport, jucând legende la dublu și lucrând ca analist TV.

În luna iunie a acestui an, ea și-a anunțat intenția de a reveni și de atunci nu a mai privit înapoi.

Ea s-a descurcat ușor în meciul din primul tur la Flushing Meadows și a fost din nou într-o formă strălucită împotriva dublei campioane de Grand Slam Kvitová.

După victorie, o Wozniacki copleșită a putut fi văzută cocoțată pe scaunul ei, ștergându-și lacrimile de bucurie, în timp ce cursa de basm de la New York a continuat.

"Evident, am știut la intrarea în meci că am șanse să câștig și cred în mine. În același timp, este evident că ea a avut un an grozav", a declarat Wozniacki după meci, conform WTA.

"Este pe locul 11 în lume, îi place să joace pe terenuri dure. Știam că va fi una foarte grea și a trebuit să joc cel mai bun tenis al meu".

Ea a declarat ulterior reporterilor: "Sunt foarte încântată că am ocazia să joc pe Arthur Ashe Stadium. În urmă cu trei ani, dacă m-ați fi întrebat, nu credeam că voi mai juca vreodată pe unul dintre aceste terenuri la US Open, mai ales într-o sesiune de noapte.

"Mă simt destul de incredibil să fiu acolo și să câștig un astfel de meci."

Wozniacki a câștigat 30 de titluri la simplu, inclusiv la Australian Open 2018, înainte de a se retrage inițial în 2020.

Ultima ei victorie în fața unei jucătoare din Top 20 a fost din nou împotriva lui Kvitová, în 2018.

Wozniacki, în vârstă de 33 de ani, care a fost vicecampioană la US Open în 2009 și 2014, o va înfrunta acum în turul următor pe americanca Jennifer Brady.

Sursa: edition.cnn.com