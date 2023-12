Cântece homofobe strică victoria lui Liverpool în fața lui Norwich City în Premier League

Mijlocașul lui Norwich City, Billy Gilmour, care evolua la clubul nou promovat sub formă de împrumut de la Chelsea, ar fi fost ținta unor scandări homofobe din partea unor fani ai lui Liverpool în timpul victoriei cu 3-0 a echipei oaspete, sâmbătă, la Carrow Road.

"Un rezultat grozav astăzi, marcat de scandările homofobe ale unor fani ai noștri care l-au vizat pe Billy Gilmour, împrumutat de Chelsea", a scris pe Twitter Kop Outs, grupul de fani LGBT+ de la Liverpool.

"Dacă nu puteți susține fără să recurgeți la prostii intolerante, nu înțelegeți YNWA", a încheiat tweetul, o referire la imnul clubului "You'll Never Walk Alone".

Contul de Twitter al lui Liverpool FC a declarat că scandarea a fost "ofensivă și nepotrivită - un mesaj pe care l-am comunicat în mod repetat alături de Kop Outs".

"Îi îndemnăm pe suporteri să își amintească valorile incluzive ale clubului și să se abțină de la folosirea lui pe viitor".

"Acțiuni fără noimă

Potrivit lui George Starkey-Midha, care a lucrat pentru organizația antidiscriminare Kick It Out, lozinca homofobă își are originea în anii 1980 "și este menită ca o insultă pentru a sugera că toți fanii lui Chelsea sunt homosexuali".

Grupul oficial al suporterilor LGBTQ+ & Friends al lui Chelsea, a scris pe Twitter că va "continua să lucreze cu cluburile și autoritățile din fotbal pentru a se asigura că homofobia, bifobia și transfobia sunt scoase din joc".

Între timp, peste 70.000 de fani au urmărit sâmbătă victoria cu 5-1 a lui Manchester United în fața lui Leeds United, deși poliția a efectuat șase arestări în cursul zilei în orașul din nordul Angliei.

Cinci arestări au fost în legătură cu infracțiuni de ordine publică, iar una a fost pentru suspiciune de infracțiune legată de droguri, potrivit Poliției din Greater Manchester.

"Acești suspecți rămân în arest în celule din Greater Manchester pentru a fi interogați în această seară", a declarat sâmbătă superintendentul șef Stuart Ellison.

"Au început imediat lucrările, în colaborare cu ofițerii de investigare a fotbalului, atât de la Manchester United, cât și de la Leeds United, pentru a identifica infractorii altor incidente de tulburare a ordinii publice, astfel încât să putem să-i tragem la răspundere pentru acțiunile lor nesăbuite", a adăugat Ellison.

'Respectarea oamenilor din jurul tău'

Săptămâna trecută, directorul executiv al Premier League, Richard Masters, a declarat că "combaterea discriminării este o prioritate" pentru organizație și cele 20 de cluburi ale sale.

"Anul acesta, avem trei lucruri de discutat la începutul sezonului. Am introdus o interdicție la nivelul întregii ligi, astfel încât dacă ești prins, atunci vei fi interzis nu doar la propriul club, ci și la toate celelalte cluburi din Premier League", a declarat Masters într-un interviu acordat Premier League Productions.

"În al doilea rând, odată cu revenirea fanilor, lucrăm cu stewarzii, pentru a-i ajuta să se ocupe de unele dintre aceste probleme în cazul în care acestea apar. Să sperăm că nu se vor întâmpla.

"Și, în cele din urmă, lucrăm cu grupurile de fani, prin intermediul Fondului nostru pentru fani, pentru a ajuta la finanțarea unor cursuri de educație pentru fani, astfel încât oamenii să înțeleagă pe deplin impactul abuzurilor discriminatorii asupra oamenilor".

Vineri, Masters a vorbit, de asemenea, despre entuziasmul său în legătură cu perspectiva unor stadioane pline de fani, după ce cluburile din prima ligă a fotbalului englez s-au confruntat cu impactul pandemiei în ultimul an și jumătate.

"Martie 2020 a fost ultima dată când am avut o rundă completă de meciuri cu stadioane pline, așa că este o mare ușurare pentru toată lumea că putem deschide din nou turnicheții", a declarat Masters într-un comunicat.

"Peste 300.000 de fani vor trece prin turnicheți în acest weekend în atmosfere zgomotoase, dar și în medii sigure.

"Le cerem suporterilor noștri să urmeze un nou cod de conduită al suporterilor, care este ceea ce am urmat cu toții în ultimele 18 luni, cu bun simț în ceea ce privește purtarea măștilor de față în interior, respectarea semnalizării, igiena și respectul față de cei din jur."

Mai mult de trei sferturi dintre adulții din Marea Britanie au primit în prezent două doze de vaccin Covid-19, a declarat marți Departamentul de Sănătate și Asistență Socială.

Public Health England a declarat că aceste vaccinuri sunt foarte eficiente în prevenirea spitalizărilor și a deceselor, fiind evitate aproximativ 60.000 de decese.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com