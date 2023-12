Campionatele Mondiale de Teqball evidențiază calea spre includerea olimpică

Acest sport se îndreaptă spre obiectivul său de a fi inclus în Jocurile Olimpice din 2028, iar competiția se intensifică pe măsură ce sportivii încep să își ducă jocul de Teq la nivelul următor.

În decembrie, cei mai buni jucători de Teqball din întreaga lume au călătorit la Gliwice, Polonia, pentru Campionatul Mondial de Teqball. Bărbații și femeile au trebuit să se califice în categorii specifice în țările lor de origine pentru a putea participa la turneu.

Pentru spectatori, Teqball arată ca o combinație ciudată de fotbal și tenis de masă, cu până la patru jucători care înconjoară o masă curbată, care volează și lovesc mingea cu capul înainte și înapoi.

Campionatul Mondial din acest an a fost o șansă pentru o mână de sportivi de a-și apăra titlurile de la ediția din 2019. Pentru alții, anularea turneului de anul trecut, pe fondul pandemiei, a oferit un an în plus pentru a se antrena și pentru a-și stabili obiectivul de a aduce acasă primul titlu de Teqball din istoria țării lor.

Pe parcursul celor patru zile de turneu, care a avut loc între 8 și 11 decembrie, energia din arenă a fost pompată, deoarece sportivii și-au lăsat literalmente sângele, sudoarea și lacrimile pe teren în fața unor mulțimi de până la 1.500 de persoane, potrivit site-ului oficial al Teqball FITEQ.

CITEȘTE: Faceți cunoștință cu BellaTeq, prima echipă feminină de Teqball care speră să marcheze o "nouă eră" pentru acest sport

Efectul Teq

Curiozitatea îi atrage pe oameni să se oprească și să urmărească un meci de Teqball la o masă, dar pentru cei cu spirit competitiv, sportul oferă o provocare irezistibilă de a se arunca în joc.

Cei care o fac descoperă rapid că, odată ce începi, este greu să te desprinzi.

Participanții nu trebuie să aibă experiență sportivă anterioară pentru a juca Teqball, dar pentru a ajunge la un nivel competitiv, fiecare atingere și atac necesită precizie și planificare.

Complexitatea regulilor necesită o combinație de îndemânare și strategie pentru a avea succes, iar jucătorii experimentați petrec ore întregi la masă în fiecare zi pentru a-și perfecționa și perfecționa serviciile, smash-urile și retururile.

Femeile în Teq

În acest an a avut loc lansarea interesantă a competițiilor de simplu și dublu feminin, pe lângă competițiile de simplu și dublu masculin și dublu mixt, ceea ce a dus numărul total de categorii la cinci.

Din cele 32 de țări care s-au luptat pentru primele cinci locuri, doar trei au obținut aurul: Ungaria, Brazilia și Serbia.

Anna Izsak din Ungaria a devenit prima persoană care a câștigat proba de simplu feminin, învingând-o pe poloneza Paulina Lezak și adjudecându-și aurul. Meciul s-a încheiat aproape înainte de a începe cu adevărat, Izsak trecând cu brio de Lezak într-o victorie confortabilă, în două seturi.

Toți ochii au fost ațintiți asupra finalei de dublu feminin, foarte așteptată, în care SUA a înfruntat Brazilia pentru o șansă de a intra în istoria turneului. Carolyn Greco, din SUA, a învins-o pe Natalia Guitler, campioana braziliană care se întorcea în Brazilia, pentru locul trei în competiția de simplu, cu o zi înainte, dar Brazilia a avut în minte răzbunarea, deoarece Guitler și partenera sa Rafaella Fontes le-au învins pe Greco și Margaret Osmundson în trei seturi aprinse pentru aur.

Guitler a declarat că victoria a fost un vis devenit realitate pentru ea și Fontes, adăugând că au muncit din greu tot anul pentru a se pregăti, în ciuda condițiilor dificile din Brazilia din cauza lipsei de structură de Teqball.

CITEȘTE: Ronaldinho își explică dragostea pentru Teqball

Guitler este fosta campioană mondială la dublu mixt și cea mai recunoscută femeie din Teqball până în prezent. Fontes s-a dovedit a fi o parteneră extrem de formidabilă, deoarece tânăra de 19 ani a câștigat numeroase titluri de Teqball în Brazilia și este cunoscută pentru succesul ei în sportul brazilian de footvolley.

Osmundson a declarat că perechea americană spera la rezultate mai bune: "Suntem conștienți că este prima noastră competiție, așa că suntem recunoscători pentru experiența de a ne putea reprezenta țara și, în cele din urmă, de a pleca cu ceva echipament, dar vom urmări întotdeauna mai mult pentru anul viitor".

Osmundson și Greco au fondat primul club de Teqball exclusiv feminin din lume în Los Angeles, numit BellaTeq. Ele au spus că se vor întoarce direct la muncă odată ajunse acasă, iar Greco a spus că se vor concentra pe continuarea deschiderii drumului pentru atletele feminine de Teqball din întreaga lume.

Creștere globală

Teqballul este relativ nou - are doar șapte ani - dar sportul a cunoscut o creștere extraordinară în întreaga lume, potrivit președintelui Federației Naționale de Teqball din SUA, Ajay Nwosu, care a declarat că există mii de sportivi care joacă acum în 118 țări.

Acest sport a luat naștere la Budapesta, în Ungaria, iar țara fondatoare a ieșit învingătoare cu trei medalii de aur în probele de simplu masculin și feminin și dublu mixt la Campionatele Mondiale.

Ádám Blázsovics a devenit de trei ori campion mondial la Teqball, iar Izsak a obținut prima medalie de aur la simplu feminin. Csaba Bányik și Zsanett Janicsek au cucerit aurul în proba de dublu mixt, învingându-i într-un meci strâns pe brazilienii Leonardo Lindoso și Vania Moraes Da Cruz.

Serbia a ocupat primul loc la dublu masculin, campionii din 2018, Bogdan Marjevic și Nikola Mitro, învingându-i pe românii Apor Gyorgydeak și Szabolcs Ilyes.

În ciuda faptului că sunt unele dintre cele mai noi fețe din turneu, SUA au urcat de două ori pe podium în probele feminine.

Nwosu a declarat că este fericit și mândru de echipa SUA pentru modul în care s-a reprezentat anul acesta: "Am crescut foarte mult în decurs de numai doi ani de la adoptarea acestui sport în SUA. Anul viitor, cu siguranță, sperăm să ne întoarcem pe podium cu încă câteva medalii de aur".

Viziunea pentru viitorul Teqball

Federația de Teqball se autointitulează sportul cu cea mai rapidă creștere din lume, potrivit site-ului lor FITEQ. Cofondatorul și președintele Viktor Huszár este citat pe site spunând că Teqball este o "bifă verde" atunci când vine vorba de indicatorii Comitetului Internațional Olimpic pentru introducerea de noi sporturi în programul olimpic.

Federația își propune să introducă Teqballul în Jocurile Olimpice până la organizarea Jocurilor de la Los Angeles, în 2028. Creșterea observată în California și în Statele Unite în ultimii doi ani este un semn pozitiv că acest sport se îndreaptă în direcția corectă.

FC Barcelona și Paris Saint-Germain se numără printre numeroasele cluburi europene care au mese Teq. Paul Pogba, Kylian Mbappé, Roberto Carlos și John Terry se numără printre actualii și foștii jucători care au propriile mese personalizate.

FC Bayern Munchen a găzduit o competiție între câțiva dintre jucătorii clubului, în timp ce David Beckham a jucat un meci împotriva fiului său, Romeo, pe o masă Teq de la Inter Miami CF.

"Nu ai nevoie de mulți jucători, nu este un sport scump. Ai nevoie doar de masă. Poți să o pui în parc, pe plajă, și funcționează", a spus Huszár.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com