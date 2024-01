Cameron Smith: "Omul de rând" al golfului se transformă într-unul dintre cei mai buni jucători ai săi

Australianul poate fi văzut adesea pe pagina sa de Instagram pe o barcă cu unelte de pescuit sau cu una dintre capturile sale.

Între o dispoziție zâmbitoare și tunsoarea sa "business în față, party în spate", Smith a devenit oarecum un favorit al fanilor.

Între timp, în ultimii doi ani, Smith, în vârstă de 28 de ani, a înflorit, de asemenea, într-un concurent sau câștigător în serie.

El a început anul 2022 într-o manieră incendiară, câștigând Turneul Campionilor într-o manieră istorică la începutul lunii ianuarie, înregistrând cel mai mic scor sub par din istorie la un eveniment PGA Tour de patru runde, pentru a-l învinge pe Jon Rahm, numărul 1 mondial.

Ulterior, a fost întrebat în conferința de presă de ce nu și-a schimbat personalitatea de-a lungul anilor, mai ales în lumina succesului său recent în golf. Reporterul i-a descris personalitatea ca fiind "everyman, dacă vreți, pentru americani, sau pur și simplu tipul solid și adevărat pe care ați reușit să îl păstrați".

Iar răspunsul său a fost liniștitor: "everyman".

"Nu există niciun motiv real pentru a-mi schimba personalitatea", a spus Smith. "Cred că tatăl meu m-ar biciui, ca să fiu sincer, dacă aș face asta.

"Nu știu, așa am fost educat. Am fost crescut pentru a fi tipul modest care respectă pe toată lumea și cum ar fi chiar și acolo astăzi, Johnny a fost grozav, de asemenea.

"De fiecare dată când făceam un putt sau un birdie, era: "Bună lovitură, amice" sau nu a existat niciodată ură unul față de celălalt doar pentru că eram în competiție.

"Am vrut să câștigăm pentru că am vrut să concurăm împotriva celor mai buni. Așa că da, cred că așa am fost educat și respect și jocul bun al celorlalți".

Deși recunoaște că este "grozav că oamenii îi susțin" look-ul, Smith ar prefera, în cele din urmă, ca aceștia să vorbească despre succesul său pe teren.

Câștigarea

De când a câștigat primul său eveniment din PGA Tour, în mai 2017, la Zurich Classic of New Orleans - în parteneriat cu Jonas Blixt - Smith a devenit unul dintre cei mai constanți jucători de golf.

Apoi a câștigat consecutiv Campionatele PGA din Australia în 2017 și 2018 în circuitul european.

În ultimii doi ani, Smith a trecut cu adevărat la nivelul următor.

O victorie în playoff la Sony Open în ianuarie 2020 a fost prima sa victorie individuală în PGA Tour, înainte de a obține cea mai bună clasare a sa la un turneu major de până acum, terminând la egalitate pe locul al doilea după Dustin Johnson la Masters în 2020. Smith a devenit, de asemenea, primul jucător de golf din istoria Mastersului care a făcut toate cele patru runde în 60 de puncte.

A câștigat din nou Zurich Classic din New Orleans în 2021, de data aceasta în parteneriat cu compatriotul său Marc Leishman, în timp ce Smith a terminat la egalitate pe locul 10, concurând la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.

După ce și-a atins limitele spre finalul sezonului 2020-21 din PGA Tour, Smith a început noul an în mod perfect cu victoria sa record la Maui, lucru pe care îl atribuie unei îmbunătățiri a drivingului său.

El spune că a petrecut timp pe terenul de antrenament în timpul intersezonului exersând cu driverul său.

Când a fost întrebat la ce a lucrat pentru a-și îmbunătăți pilota, Smith a spus: "Nu a fost mare lucru. Probabil doar să lovesc mai multe mingi cu driverul, ca să fiu sincer.

"Nu sunt leneș. De fapt, cred că sunt leneș pe teren. Am trecut de cunei și de fiarele de călcat și îmi zic: "Sunt gata să mă duc acasă". Abia dacă lovesc driverele. Așa că m-am asigurat că am stat acolo încă 10-15 minute în plus și chiar am lovit câteva mingi."

Vizitați CNN.com/sport pentru mai multe știri, reportaje și videoclipuri

Rezultatul a fost ascensiunea meteorică a lui Smith în clasamentul mondial și intrarea în top 10 pentru prima dată în cariera sa.

Unul dintre obiectivele sale pentru restul anului este să se califice și să conducă echipa internațională President Cup, care va înfrunta echipa SUA la Quail Hollow în septembrie.

"Cu siguranță vreau să fiu în acea echipă", a spus Smith. "M-am bucurat atât de mult de acest turneu data trecută încât aș fi devastat dacă aș rata. Și a fost unul dintre obiectivele mele de când am devenit profesionist să fac parte din echipă și voi încerca să fiu acolo din nou."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com