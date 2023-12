Cameron Smith înregistrează cel mai slab scor din istoria PGA Tour și câștigă Turneul Campionilor

Jucătorul australian a terminat cu 34 sub par după 72 de găuri, înregistrând astfel cel mai mic scor sub par într-un eveniment de patru runde din istoria PGA Tour.

Smith a terminat cu o rundă finală de opt sub 65 de puncte, reușind să țină piept concurenței acerbe a numărului 1 mondial Jon Rahm, care a înregistrat un scor de șapte sub 66 și a terminat la o lovitură în urmă. În grupul din fața sa, Matt Jones a înregistrat un record al traseului de 61 de puncte, pentru a se menține în cursa.

Dar Smith, în vârstă de 28 de ani, a reușit să reziste pentru a obține a patra sa victorie în circuitul PGA, iar după aceea, a calificat provocarea de a-l ține în frâu pe Rahm drept "intensă".

"Jonny (Rahm) și cu mine am jucat bine toată ziua. L-am avut și pe Matty în grupul din față care a aprins-o. Așa că, da, o rundă ireală, ceva ce nu voi uita niciodată cu siguranță", a spus Smith.

"Rahm este cel mai bun jucător de golf din lume și sunt multe motive pentru care este. El trage apa și se pare că drenează fiecare putt la care se uită, așa că a fost frumos să depășesc asta și să dau niște lovituri înapoi.

"Pur și simplu am jucat foarte solid toată săptămâna. Evident, să fii lider nu este ușor. Somn neliniștit. Simt că am petrecut mult timp uitându-mă la tavan în pat săptămâna aceasta. Nu am mai făcut asta înainte. A fost frumos să văd unde se află jocul meu împotriva unora dintre cei mai buni jucători din lume. Am muncit din greu și a dat roade la începutul sezonului."

Smith a înregistrat opt birdie-uri în timpul rundei finale, inclusiv patru în ultimele șase găuri.

Terminând cu 34 de puncte sub record, Smith a depășit recordul deținut anterior de Ernie Els, care obținuse un total de 31 de puncte sub record la Turneul Campionilor în 2003.

Vizitați CNN.com/sport pentru mai multe știri, reportaje și videoclipuri

Victoria - în care a condus de la început până la sfârșit - îl propulsează pe Smith pe locul 10 în clasamentul mondial și devine al patrulea australian care câștigă acest turneu.

După ce a câștigat 1,476 milioane de dolari la Maui, Smith a fost întrebat ce va face cu banii, iar răspunsul său a fost de o umilință liniștitoare.

"Va trebui să mă gândesc la asta, ca să fiu sincer. Adică, sunt destul de mulțumit de locul în care mă aflu. Știu că mașina mamei are probabil patru sau cinci ani vechime, așa că poate o mașină nouă pentru mama."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com