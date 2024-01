Bryson DeChambeau primește un mesaj de la Tiger Woods; apoi câștigă Arnold Palmer invitational

Intrând în runda finală crucială a celebrului Arnold Palmer International în lupta pentru primul său titlu din 2021 în PGA Tour, Bryson DeChambeau a primit un mesaj de susținere din partea unui anumit câștigător de 15 ori al unui turneu major.

"Am primit un mesaj de la Tiger [Woods] în această dimineață ... Tocmai am vorbit despre 'Continuă să lupți, indiferent ce se întâmplă' și joacă cu îndrăzneală ca domnul Palmer", a declarat DeChambeau într-un interviu televizat.

Woods se recuperează în prezent în urma rănilor grave la picior suferite într-un accident cu un singur vehicul răsturnat în apropiere de Los Angeles, unde SUV-ul său a traversat o zonă mediană, a trecut peste două benzi de circulație, apoi a lovit un copac și a aterizat pe partea șoferului în tufișuri.

Inspirația din partea celui care a câștigat de opt ori Arnold Palmer Invitational a ajutat în mod clar la motivarea lui DeChambeau. După ce a făcut un bogey la gaura de deschidere a rundei finale, campionul US Open 2020 nu a mai pierdut nicio lovitură, terminând în cele din urmă cu 11-sub pentru turneu - cu o lovitură în fața lui Lee Westwood.

"Este dincolo de cele mai nebunești vise ale mele să câștig evenimentul domnului Palmer", a declarat DeChambeau, împodobit cu puloverul roșu de cardigan al campionului în onoarea lui Palmer.

"Am venit aici ca amator, el (Palmer) mi-a dat o invitație și am îndrăgit acest teren de golf din momentul în care am ajuns. Mi-a plăcut atmosfera și îmi plac fanii. Mi-a plăcut ceea ce a făcut domnul Palmer cu acest loc, ceea ce a făcut și moștenirea pe care a lăsat-o aici".

CITEȘTE: Există o lipsă de jucătoare de culoare în circuitul LPGA. Această femeie vrea ca acest lucru să se schimbe

Schimbarea sportului

Deși victoria lui DeChambeau a fost memorabilă, probabil că nu va fi ceea ce își vor aminti oamenii de la acest turneu în anii următori.

Imaginea lui, când și-a pompat brațele în semn de sărbătoare după ce a condus mingea la 370 de metri peste o întindere uriașă de apă la gaura a șasea par cinci, ar putea fi un moment de referință pentru acest sport.

De când s-a întors anul trecut din pauza de golf, cu 40 de kilograme mai greu și cu un swing mai rapid, DeChambeau a împins limitele acestui sport.

Abilitatea sa de a conduce mingea mai departe - a condus PGA Tour sezonul trecut la o distanță considerabilă - l-a ajutat să câștige primul turneu major al carierei sale anul trecut și a îmblânzit unele dintre cele mai dificile provocări ale golfului.

Și a arătat încă o dată cum forța sa suplimentară s-a dovedit a fi un cod de înșelăciune, încântându-i pe fani cu o demonstrație ridicolă de putere la gaura a șasea pe parcursul turneului.

Vizitați CNN.com/sport pentru mai multe știri, reportaje și videoclipuri

În timp ce jucătorii trebuie, de obicei, să ocolească lacul de la Bay Hill, Florida, DeChambeau a atacat obstacolul cu capul înainte, conducând mingea la 370 de metri sâmbătă.

El a mers chiar mai departe duminică, deoarece, potrivit PGA Tour, a condus mingea 377 de metri, lăsând doar 88 de metri până la gaură.

Westwood - care a căutat primul său titlu în circuit din 2010 - a glumit cu presa după aceea, spunând că poate DeChambeau va adopta o linie și mai agresivă la gaura respectivă anul viitor și va merge "direct la green, fără să se lase speriat".

"El poate domina un teren de golf, așa că este distractiv de urmărit, cred", a spus Westwood.

"Cred că am avut o luptă bună. Nu cred că cineva avea de gând să facă 68 sau 67", a spus Westwood. "A fost o zi pentru a juca sensibil și pentru a rezista și a face paruri."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com