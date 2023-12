Poveste evidențiată

Bertrand Piccard: "Singurele limitări sunt convingerile pe care le avem

Un aviator pionier dezvăluie detalii despre zborul care a bătut recordul

Bertrand Piccard speră ca Solar Impulse să stimuleze adoptarea energiei regenerabile

Cu un tată oceanograf și un bunic renumit fizician, aviatorul elvețian a continuat tradițiile familiei sale de explorare revoluționară.

În 1999, Piccard și Brian Jones au devenit primii bărbați care au zburat fără escală în jurul lumii într-un balon - Breitling Orbiter 3 - devansându-i pe magnatul britanic Richard Branson și pe omul de afaceri american Steve Fossett.

Anul acesta, a marcat un alt punct de reper aerian, când a efectuat primul zbor în jurul lumii cu un avion alimentat cu energie solară - Solar Impulse 2.

Piccard și colegul său, pilotul Andre Borschberg, și-au încheiat călătoria epică în iulie anul trecut, aterizând la Abu Dhabi, petrecând peste 500 de ore în aer și după ce au parcurs peste 43.000 de kilometri (26.000 de mile).

Prezentatorul CNN Supercharged, Nicki Shields, a stat de vorbă cu exploratorul în vârstă de 58 de ani la recenta Conferință a Națiunilor Unite privind schimbările climatice din Marrakech, Maroc, unde acesta a explicat câteva dintre pericolele cu care s-a confruntat pe drum și cum speră ca această călătorie record să contribuie la aducerea unui viitor cu combustibil curat cu un pas mai aproape.

CNN: Bertrand, mai întâi de toate, felicitări! Ce realizare uimitoare. Cum vă simțiți după ce ați făcut înconjurul lumii cu ajutorul energiei solare?

Bertrand Piccard: "Mă simt ca în science-fiction. Pentru că atunci când zbori, te uiți la soare, te uiți la cele patru motoare electrice care se învârt împreună cu elicele și nu ai niciun zgomot, nicio poluare, niciun combustibil și știi că poți zbura la nesfârșit. Și te gândești: "Sunt deja în viitor". Dar este prezentul, să știi. Sunt minunile și miracolele pe care le poate realiza tehnologia."

CNN: Povestește-ne despre călătoria ta ... Am înțeles că tu și Andre Borschberg ați pilotat pe rând Solar Impulse 2?

BP: "Da, era doar un singur loc în cabina de pilotaj, așa că Andre a pilotat o parte din picioare, iar eu am pilotat celelalte picioare. Ne-am împărțit diferitele zboruri. Astfel, Andre a început de la Abu Dhabi, apoi am traversat Asia pe rând. Andre a zburat din Japonia până în Hawaii. Eu am zburat apoi până la San Francisco. Ne-am împărțit zborurile prin SUA. Eu am făcut primul zbor peste Atlantic, el a zburat până în Egipt, iar eu am aterizat anul acesta, în iulie, în Abu Dhabi."

În jurul lumii în 23 de zile

Solar Impulse 2 a produs 11.000 kWh de energiede la 17.000 de celule solare montate pe o anvergură a aripilor de 72 de metri Zborul de 17 etape a durat în total 23 de zile în decurs de 16 luni și a parcurs43.000 de kilometri( 26.700 de mile)

CNN: Unele dintre zboruri au durat mai multe zile - cum ați reușit să rămâneți treji?

BP: "Dormi mici momente de 20 de minute, iar apoi sună ceasul deșteptător pentru că trebuie să verifici dacă totul este în regulă. Apoi te poți întoarce la somn. În ultima etapă, când am zburat de la Cairo la Abu Dhabi în trei nopți, am dormit în medie 45 de minute pe noapte."

CNN: Asta îmi vine să plâng - lipsa somnului!

BP: "Ei bine, odată ce ieși din zona ta de confort, poți face mult mai multe lucruri. Singurele limitări sunt credințele pe care le avem. Toate credințele noastre, toate condițiile, toate certitudinile, de îndată ce scapi de ele, funcționezi mult mai bine și, de fapt, aceasta este magia aventurii.

"Când ești cu adevărat într-o aventură îți pierzi toate referințele. Ești într-o asemenea stare de conștientizare, de conștiință, de creativitate. Există o ruptură față de tot ceea ce știm și, pentru că totul este nou, pur și simplu uiți ceea ce ai învățat (și) încerci să descoperi cum să te adaptezi la noile situații.

"Așa că întotdeauna creezi noi moduri de gândire, noi moduri de a face, noi tipuri de reacții - este o conștientizare completă. Este un moment de grație. Este fantastic."

CNN: Ce v-a inspirat să zburați în jurul lumii cu combustibil "curat"?

BP: "Ei bine, bunicul meu(Auguste Piccard) a fost primul om care a ajuns în stratosferă. El a inventat principiul capsulei presurizate. Apoi, tatăl meu,(Jacques Piccard) a făcut cea mai adâncă scufundare din toate timpurile în Groapa Marianelor. Cel mai adânc loc absolut din ocean, la 11 kilometri adâncime.

"Întotdeauna a fost vorba despre explorare (și) găsirea unor modalități de a proteja mediul înconjurător. Așa că și pentru mine a devenit foarte, foarte important să fac același lucru. Nu doar aventură de dragul distracției, ci proiecte semnificative.

"Așa că am zburat în jurul lumii cu un balon în 1999. A fost primul ... dar asta nu era încă semnificativ. A fost visul meu personal, dar mi-a permis să am ideea Solar Impulse, pentru că am ars 3,7 tone de propan lichid și în fiecare zi îmi era teamă să nu rămân fără benzină.

"Zborul a durat 20 de zile fără oprire. Iar când am aterizat mai rămăseseră 40 de kilograme. Și mi-am spus: 'Nu vreau să mai fac un alt zbor ca acela în care să mă tem în fiecare zi să nu rămân fără combustibil'. Deci cum pot să zbor, fără indicator de combustibil? Cum pot zbura perpetuu?". Și atunci mi-a venit ideea unui avion alimentat cu energie solară."

CNN: Vom vedea avioane alimentate cu energie solară fiind folosite de consumatori în anii următori?

BP: "Ar fi o nebunie să răspundem "da" și o prostie să răspundem "nu", pentru că astăzi nu permite ca 200 de oameni să zboare cu Solar Impulse. Dar frații Wright - nici ei nu aveau tehnologia necesară pentru a transporta pasageri și, cu toate acestea, niciodată nu s-a întâmplat.

"Primul computer din lume era mare cât o casă, iar acum toți avem unul în buzunar. Așa că Solar Impulse - bineînțeles că este mare, zboară doar pe vreme bună, doar un singur pilot și fără pasageri, dar se va ajunge la ceva. Va ajunge la avioanele electrice, cu siguranță.

"Peste 10 ani veți avea avioane electrice care vor zbura cu 50 de persoane pe distanțe scurte. Poate nu solar peste oceane, dar deja primii pași cu avioanele electrice.

"Și mai mult decât orice, toate tehnologiile pe care le-am avut pentru Solar Impulse pot fi folosite în viața noastră de zi cu zi - pentru a avea o mobilitate mai curată, case mai bine izolate, lămpi cu LED, pompe de căldură, rețele inteligente. Dacă toate acestea ar fi implementate în lume, am putea deja să împărțim la doi emisiile de CO2. Și, în același timp, s-ar putea crea locuri de muncă, s-ar obține profit, s-ar susține creșterea industriei."

CNN: Așadar, ceea ce ați făcut este să prezentați capacitățile energiei solare?

BP: "Nu doar energia solară, ci și tehnologia curată. Tehnologie curată - asta înseamnă tehnologie care face energia eficientă, astfel încât să poți economisi energie. Acesta este cel mai bun mod de a face profit.

"Știți, chiar și pentru cei care neagă schimbările climatice este important să înțeleagă că trebuie să fii logic, chiar dacă nu ești ecologist. Iar logic este să înlocuiești vechile lucruri poluante și ineficiente cu noi tehnologii moderne și curate. Este doar o modalitate de a stimula din nou creșterea economică și de a crea locuri de muncă."

CNN: Ați lansat recent Alianța Mondială pentru Tehnologii Curate. Ce sperați să realizați?

BP: "Scopul meu este să vorbesc despre soluții, deoarece la majoritatea conferințelor internaționale toată lumea vorbește despre probleme. Dar trebuie să arătăm că există soluții, că soluțiile sunt profitabile, că soluțiile pot fi folosite în orice situație pentru a fi mai eficiente din punct de vedere energetic. "Să economisești energie, să economisești resurse naturale - acesta este cel mai profitabil mod de a trăi (și) de a proteja, de asemenea, mediul înconjurător. Este o oportunitate economică, iar cei care neagă schimbările climatice trebuie să înțeleagă și acest lucru.

" Alianța Mondială pentru Tehnologii C urate este o modalitate de a reuni toți actorii care produc, utilizează sau promovează tehnologiile curate și de a crea, de asemenea, energii între start-up-uri. O mulțime de mici inventatori au la dispoziție o mulțime de soluții, dar nimeni nu le cunoaște. Trebuie să le faceți mai bine cunoscute, trebuie să creați energii și trebuie să găsiți oameni care să le finanțeze."

Sursa: edition.cnn.com