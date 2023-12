Barcelona începe viața fără Lionel Messi cu o victorie entuziasmantă

A fost pentru prima dată în 18 ani când clubul a început o campanie fără argentinianul, care s-a alăturat Paris Saint-Germain pe o perioadă de doi ani pe 10 august.

Mulți fani au purtat tricouri cu Messi și au cântat cântece despre cel mai mare jucător al clubului din toate timpurile, în timp ce urmăreau un meci distractiv pe Camp Nou.

Gerard Piqué, servitorul de lungă durată al lui Barça, și-a dus echipa în avantaj cu capul, înainte ca Martin Braithwaite să înscrie de fiecare dată după pauză pentru a pune Barcelona în control aparent total.

Dar două goluri de ultimă oră ale lui Julen Lobete și Mikel Oyarzabal de la Real Sociedad au redus deficitul la un singur gol, pregătind ultimele minute tensionate.

În timp ce oaspeții forțau pentru egalare, Sergi Roberto a finalizat un contraatac de mare efect în timpul adițional pentru a asigura Barcelona a luat toate cele trei puncte în primul meci al echipei în noul sezon din La Liga.

"Ne-am complicat singuri situația, dar am făcut un meci mare", a declarat Piqué după meci.

'A fost un gest pe care a trebuit să-l fac'

Duminică, fanii au fost lăsați să intre din nou pe stadion pentru prima dată în 526 de zile, iar 20.000 de suporteri au urmărit cum această tânără echipă a Barcelonei a încercat să se impună fără Messi.

Au existat cu siguranță semne promițătoare că această echipă poate produce în continuare la cel mai înalt nivel, în ciuda situației financiare paralizante în care se află clubul.

A dominat perioade mari de timp din meci și a arătat că este încă capabilă de un fotbal ofensiv incitant.

A fost, de asemenea, potrivit faptul că Piqué a deschis scorul, clubul anunțând că fundașul central a acceptat o reducere de salariu pentru a ușura o parte din presiunea financiară.

"Am crescut aici, am jucat aproape toată viața mea aici și a fost un gest pe care a trebuit să-l fac și am vorbit cu ceilalți căpitani și vor face și ei la fel", a adăugat Piqué, care și-a sărbătorit golul sărutând insigna de pe tricou.

În altă ordine de idei, în La Liga, Real Madrid a început cu o victorie în prima zi în fața lui Alavés.

O dublă a lui Karim Benzema și golurile lui Nacho și Vinícius i-au asigurat lui Carlo Ancelotti începerea noului său capitol la club cu o victorie cu 4-1.

Între timp, Atlético Madrid și-a început apărarea titlului cu o victorie combativă cu 2-1 împotriva lui Celta Vigo.

Ambele formații au rămas în zece oameni după ce Hugo Mallo și Mario Hermoso au fost eliminați pentru un incident în ultimele etape. De asemenea, opt cartonașe galbene au fost afișate pe parcursul disputei temperamentale.

Dar o dublă a atacantului argentinian Ángel Correa a dus campioana la victorie, în ciuda faptului că Iago Aspas a egalat inițial din penalty.

