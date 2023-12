Atunci când copiii mici sunt testați pozitiv pentru Covid-19 și un alt virus respirator, boala lor poate fi mult mai severă, sugerează un nou studiu

În rândul copiilor spitalizați mai mici de 5 ani, un test pozitiv atât pentru Covid-19, cât și pentru un alt virus respirator în același timp este asociat cu o probabilitate de aproximativ două ori mai mare de a suferi de boli respiratorii severe decât cei care au fost testați negativ pentru alte virusuri, potrivit studiului publicat miercuri în revista Pediatrics.

Studiul survine în contextul unui sezon aspru de viroze respiratorii, inclusiv RSV, gripă, Covid-19 și alte virusuri care au copleșit spitalele pentru copii. Constatările demonstrează impactul pe care virușii respiratori îl au asupra spitalelor de pediatrie și modul în care "supravegherea continuă" a Covid-19 și a altor boli aflate în circulație poate ajuta la prezicerea viitoarelor valuri de spitalizări, au scris cercetătorii, de la Centrele americane pentru controlul și prevenirea bolilor și de la diverse universități și departamente de sănătate din Statele Unite.

Îngrijirea copiilor mici cu boli respiratorii care se suprapun a fost ceva ce Jenevieve Silva a experimentat direct pe parcursul pandemiei Covid-19.

"Punctul culminant al bolilor a fost din septembrie până la jumătatea lunii noiembrie, când gospodăria noastră pur și simplu nu a putut lua o pauză", a spus ea.

Mama a opt copii, stabilită în San Jose, California, a spus că gemenii ei de vârstă mică "au fost loviți de viruși" de când au început preșcoala în mai 2021.

În octombrie anul trecut, gemenii lui Silva au fost testați pozitiv pentru Covid-19 și apoi au dezvoltat ceea ce pediatrul lor a suspectat a fi o altă infecție virală respiratorie, posibil virusul sincițial respirator sau RSV, cam în aceeași perioadă.

"Pe baza a ceea ce ne-a spus pediatrul, ea a spus: 'Cred foarte mult că au avut aceste virusuri suprapuse'", a spus Silva, adăugând că simptomele băieților au inclus dificultăți de respirație, tuse, oboseală și febră, unul dintre gemeni având febră de 105 grade timp de patru zile la rând.

Băile calde și masajul cu Vicks VapoRub pe spatele și pieptul lor au ajutat la ameliorarea durerii, dar privirea băieților ei luptând cu aceste boli respiratorii a fost "brutală", a spus Silva.

"Arătaseră atât de fragili - păreau bolnavi, ca ceva mai profund decât niște viruși unul după altul", a spus ea. "A fost un iad. Adică, a fost foarte rău".

"Nu pot fi singura mamă care se confruntă cu virus după virus

Băieții și-au revenit și în prezent "se descurcă foarte bine" și au luat o greutate sănătoasă, a spus Silva, dar ea se teme că au dezvoltat astm în urma bolilor lor.

Încă din octombrie, când au avut virusurile suprapuse, "doctorul a spus acum că se pare că asta ar fi putut declanșa astmul la ei. Și așa că acum, de atunci, când răcesc, au simptome de astm - episoade violente de tuse, uneori vărsături", a spus Silva.

"Nu pot fi singura mamă care se confruntă cu virus după virus", a spus ea, adăugând că, pentru alți părinți, are un mesaj de speranță: "Aveți răbdare. Ascultați-vă medicul".

Noul studiu a inclus date despre 4.372 de copii care au fost spitalizați cu Covid-19. Dintre cei care au fost testați pentru alte virusuri respiratorii, 21% au avut o codetecție, ceea ce înseamnă că un alt virus respirator a fost, de asemenea, detectat în rezultatele testelor lor. Datele au provenit din rețeaua de supraveghere a spitalizărilor cu Covid-19 a Centrelor pentru controlul și prevenirea bolilor din SUA, denumită COVID-NET, cu date din 14 state.

Cercetătorii au precizat că s-au concentrat pe codetecție, nu pe coinfecție, deoarece testarea nu ar arăta neapărat că un copil a fost infectat în mod activ cu ambele virusuri doar pentru că a fost testat pozitiv.

În general, "acest studiu a constatat că codetecțiile virusurilor respiratorii au fost rare în primul an al pandemiei, codetecțiile VSR și rinovirusurilor sau enterovirusurilor au crescut în timpul perioadei în care predomină Delta, iar codetecțiile gripei au fost rare pe parcursul primilor 2 ani ai pandemiei", au scris cercetătorii în studiul lor.

Datele au arătat, de asemenea, că copiii cu codetecții au fost mai predispuși să aibă mai puțin de 5 ani, să primească un suport sporit de oxigen și să fie internați în unitatea de terapie intensivă. Nu au fost observate asocieri semnificative în rândul copiilor de 5 ani și mai mari.

În mod specific pentru copiii mai mici de 2 ani, testarea pozitivă pentru virusul sincițial respirator sau RSV în timp ce aveau Covid-19 a fost asociată în mod semnificativ cu boala severă.

Sunt necesare mai multe cercetări cu privire la impactul precis pe care două virusuri respiratorii îl pot avea simultan asupra organismului, a declarat Dr. William Schaffner, profesor în cadrul Diviziei de Boli Infecțioase de la Centrul Medical al Universității Vanderbilt și director medical al Fundației Naționale pentru Boli Infecțioase, care nu a fost implicat în noul studiu.

"Dar credem că faptul de a fi atacat de două virusuri, în special dacă ai mai puțin de cinci ani, a fost clar demonstrat de acest studiu, tinde să facă boala mai severă, mai probabil să fie prelungită în spital, mai probabil să fie în unitatea de terapie intensivă pediatrică", a spus Schaffner. "Și astfel, în mod clar, faptul că plămânii și gâtul și corpul tău - în general sistemul tău imunitar - sunt atacate de două virusuri simultan, este de înțeles că ar putea face ca unii copii mici să fie mai grav bolnavi".

"Pandemia ne-a învățat cât de contagioși sunt acești viruși

Dr. Asuncion Mejias, profesor asociat de boli infecțioase pediatrice la Nationwide Children's Hospital, a declarat că copiii spitalizați pe care i-a tratat pentru Covid-19 și codetecții ale altor virusuri respiratorii necesită adesea un suport sporit de oxigen și tratament în unitatea de terapie intensivă.

"Covid este un virus foarte proinflamator, așa că slăbește cu adevărat răspunsul imunitar", a spus Mejias. "Și când nu te-ai recuperat încă și primești o a doua lovitură, în acest caz, RSV sau rinovirus, dezvolți o boală mai severă".

În general, Schaffner a spus că aceste noi rezultate ale studiului reprezintă un motiv în plus pentru care rămâne important să ne asigurăm că copiii sunt la zi cu vaccinarea împotriva Covid-19, precum și că sunt vaccinați împotriva gripei.

Mejias a fost de acord, subliniind importanța practicilor sigure pentru a preveni răspândirea virușilor la copiii prea mici pentru a fi vaccinați.

"Pandemia ne-a învățat cât de contagioși sunt acești viruși", a spus Mejias despre agenții patogeni respiratori.

"Dacă cineva este bolnav, încercați să evitați contactul", a spus ea. "Aceste virusuri nu sunt transmise doar prin salivă și secreții, ci și prin mâini. Pot supraviețui în mâinile tale mai mult de 30 de minute. Deci, dacă vă atingeți gura și apoi atingeți un bebeluș, acesta se poate autoinocula virusul și se poate infecta. Așa că spălatul pe mâini și toate aceste măsuri sunt foarte importante."

Sursa: edition.cnn.com