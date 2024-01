Așteptarea lui Arsenal pentru revenirea în Liga Campionilor riscă să continue după "dezastrul" cu Newcastle

Ceea ce îi doare cu adevărat pe fanii lui Arsenal este faptul că, înainte de aceste două meciuri, clubul se pregătea să anunțe revenirea în vârful fotbalului european.

Înfrângerea cu 2-0 de pe St James' Park - o prestație pe care mijlocașul Granit Xhaka a descris-o ca fiind un "dezastru" - a dat o lovitură uriașă șanselor lui Arsenal de a termina în primele patru locuri din Premier League, Gunners rămânând la două puncte în spatele lui Tottenham cu un meci rămas de jucat.

Pentru a recâștiga poziția a patra și a se califica în Liga Campionilor, Arsenal va trebui, în mod realist, să învingă duminică pe Everton și să spere că ultima clasată, Norwich - fără victorie în șase meciuri din Premier League - poate obține o victorie improbabilă împotriva lui Tottenham.

Dar, așa cum stau lucrurile, înfrângerea lipsită de strălucire de luni pare costisitoare.

"Dacă cineva nu este pregătit pentru acest meci, să rămână acasă", a fost evaluarea dură a lui Xhaka cu privire la prestația echipei sale împotriva lui Newcastle.

"Dacă nu ești pregătit pentru asta, ești nervos, stai pe bancă sau stai acasă, nu veni aici", a declarat el pentru Sky Sports. "Avem nevoie de oameni care au curaj - îmi pare rău să spun asta - să vină aici și să joace, pentru că știam că acest meci este poate unul dintre cele mai importante pentru noi".

Newcastle, cu puține lucruri de jucat în afară de consolidarea statutului de la jumătatea clasamentului, a dominat întâlnirea și ar fi trebuit să fie în avantaj până la pauză - cea mai bună șansă i-a revenit lui Allan Saint-Maximin după o cursă plină de viață pe lângă Takehiro Tomiyasu.

Echipa locală a preluat conducerea în minutul 10 al reprizei secunde, când Ben White a deviat în propria poartă centrarea lui Joelinton.

Acest gol nu a făcut prea mult pentru a o stimula pe Arsenal în acțiune, deoarece valurile de atacuri ale lui Newcastle au continuat și mai multe șanse - inclusiv o încercare îndrăzneață, de la distanță, de a-l lobi pe Aaron Ramsdale - au căzut la Callum Wilson.

Dar Bruno Guimarães, după ce Wilson a fost respins de Ramsdale cu cinci minute înainte de final, a fost cel care a marcat al doilea gol al lui Newcastle și a condamnat-o pe Arsenal la două înfrângeri consecutive după înfrângerea de săptămâna trecută în fața lui Tottenham.

"Newcastle a fost de 100 de ori mai bună decât noi în toate compartimentele de la început până la sfârșit și este greu de acceptat", a declarat managerul lui Arsenal, Mikel Arteta.

"Dar trebuie să o accepți și asta este realitatea a ceea ce s-a întâmplat astăzi pe acel teren ... Nu am concurat, nu am intrat niciodată în joc, ne-am pus în dificultate de fiecare dată, am pierdut fiecare duel.

"În fiecare aspect al jocului am fost pe locul doi, iar Newcastle a meritat în totalitate să câștige meciul, probabil și cu o diferență mai mare".

Rezultatul înseamnă că Arsenal va figura probabil în Europa League în sezonul următor, iar competiția de rangul doi din Europa vine cu propriile provocări unice - și anume călătoria în Europa pentru a juca într-o joi înainte de a se întoarce pentru un meci din Premier League în weekend.

Acest lucru ar putea fi dificil pentru Arteta, având în vedere că echipa sa s-a confruntat cu o lipsă de profunzime a echipei pe parcursul sezonului.

"Echipa pe care am reușit să o construim este cea pe care am reușit să o construim și este echipa care ne-a dus până aici", a reflectat managerul după înfrângerea de luni.

Mijlocașul Thomas Partey a lipsit de la înfrângerea suferită de Arsenal în fața lui Crystal Palace la începutul lunii aprilie, în timp ce fundașul stânga Kieran Tierney se recuperează după ce a suferit o intervenție chirurgicală la genunchi luna trecută.

Aceste accidentări - împreună cu decizia de a nu semna mai mulți jucători în perioada de transferuri din ianuarie - ar fi putut contribui la eșecul lui Arsenal, în timp ce indisciplina a fost, de asemenea, o problemă.

Xhaka a primit un cartonaș roșu în prima repriză împotriva lui Manchester City în august, Arsenal pierzând apoi meciul cu 5-0.

În meciul retur de pe Emirates Stadium, fundașul Gabriel a fost eliminat chiar înainte de ora de joc, la scorul de 1-1, într-un meci pe care Arsenal îl domina. City s-a impus cu 2-1, marcând al doilea gol în prelungiri.

Iar în înfrângerea cu 3-0 de săptămâna trecută în fața lui Tottenham, Rob Holding a primit un cartonaș roșu imediat după 30 de minute.

Cu toate acestea, au existat și semne de optimism pentru suporteri în acest sezon.

O serie de patru victorii consecutive înainte de înfrângerea cu Tottenham a inclus victorii împotriva lui Chelsea, Manchester United și West Ham, iar aceasta va fi cea mai bună clasare a lui Arsenal în campionat sub conducerea lui Arteta.

În timp ce această echipă tânără a lovit peste greutatea sa de mai multe ori în ultimele nouă luni, va fi totuși greu pentru fani să nu se gândească la ceea ce ar fi putut fi: o primă apariție în Liga Campionilor din sezonul 2016/17.

"Din punct de vedere tehnic, nu s-a terminat, încă mai putem reuși, dar am ratat două ocazii mari de a ne pune într-o poziție bună", a declarat extrema Bukayo Saka.

"Este pur și simplu păcat".

