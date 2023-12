Ashleigh Barty, nr. 1 mondial, se retrage de la Roland Garros din cauza unei accidentări

Campioana din 2019 s-a luptat în mod clar cu mișcarea în timpul meciului din turul al doilea cu Magda Linette de pe terenul Philippe-Chatrier, pierzând primul set cu 6-1.

Barty, care a avut un bandaj pe coapsa stângă, a părăsit terenul pentru un time-out medical înainte de a se retrage în cele din urmă la jumătatea setului secund, cu scorul egal la 2-2, invocând o accidentare la șold.

"Este sfâșietor", a declarat Barty reporterilor după aceea. "Am avut un sezon atât de strălucit pe zgură, iar faptul că am avut un pic de ghinion cu sincronizarea mai mult decât orice altceva pentru a avea ceva cam acut care să se întâmple în weekend și să rămânem fără timp contra cronometru este dezamăgitor. Nu ne va lua cele trei luni strălucitoare pe care le-am avut, oricât de mult ne doare acum.

"Am făcut totul, absolut tot ce am putut pentru a-mi da o șansă. A fost un mic miracol că am reușit să intrăm pe teren pentru primul tur".

Australianca a ajuns la Roland Garros cu această accidentare, dar a reușit să treacă de meciul din primul tur, marți, deși a avut nevoie de tratament la șoldul stâng. După aceea, ea a recunoscut că nu era "chiar 100%".

După ce a ajuns la meciul de joi cu piciorul stâng legat, serviciul ei a părut împiedicat încă de la început și, după ce a salvat vreo trei mingi de break timpurii pentru a egala scorul la 1-1, Barty a pierdut cinci game-uri consecutive și a pierdut primul set în 36 de minute.

Ea a primit tratament în afara terenului, dar nu a mai putut continua mult timp, mergând la fileu și dând mâna cu Linette după al patrulea game al setului secund.

"Am încercat să-mi dau o șansă, am încercat să-mi dau o șansă și să văd cum mă simt", a declarat Barty. "Evident, exersând, am avut restricțiile noastre și am încercat în esență să rămânem cât mai proaspeți posibil și să nu o agravăm în niciun fel, dar într-un meci asta este inevitabil uneori.

"S-a înrăutățit astăzi și a devenit în stadiul în care era nesigur. Oricât de greu ar fi, ... a trebuit să fie făcut. Încă de la primul meci, m-am luptat cu durerea și a devenit prea severă."

Numărul unu mondial. 45, Linette avansează în turul al treilea la Paris pentru prima dată din 2017, unde o va înfrunta pe tunisianca Ons Jabeur.

