Ashleigh Barty devine prima australiancă care câștigă titlul de simplu la Wimbledon după 41 de ani

Numărul unu mondial a trecut rapid de primul set, dar l-a pierdut pe al doilea într-un tie-break palpitant, înainte de a-și recăpăta calmul și de a câștiga decisivul.

Barty este prima australiancă care câștigă titlul la simplu de când idolul ei, Evonne Goolagong Cawley, l-a câștigat în 1980.

Pliskova, care se afla la doar a doua sa finală de Grand Slam, a avut nevoie de prea mult timp pentru a se acomoda în meci și a fost nevoită să plătească pentru forma sa timpurie, în ciuda faptului că s-a îmbunătățit în seturile al doilea și al treilea, care au fost mai competitive.

"Trebuie să mulțumesc sincer fiecărei persoane de pe acest stadion. Mi-ați făcut visul atât de special, vă mulțumesc foarte mult", a spus Barty în timpul interviului de pe teren.

"A fost un meci excepțional încă de la început, am știut că trebuie să aduc cel mai bun nivel al meu. Am fost foarte mândră de mine cu modul în care am reușit să mă resetez și să continui."

Pentru prima dată din 1977, ambele femei se aflau la prima lor apariție într-o finală de la Wimbledon, dar una a gestionat situația mult mai bine decât cealaltă.

Pliskova a început meciul foarte nervoasă, iar Barty, cu o experiență superioară, nu a trebuit niciodată să iasă cu adevărat din prima viteză în timpul primelor schimburi.

Serviciul jucătoarei cehe este, de obicei, cea mai puternică armă a sa, dar chiar și acesta a abandonat-o în primele etape - a fost nevoie de ea până în al treilea game înainte de a câștiga măcar un punct.

Primul set s-a încheiat într-o clipită și, aparent, nu a existat nicio schimbare la începutul celui de-al doilea, Barty fiind din nou condusă cu un break.

Dar, în timp ce meciul părea să se îndepărteze de Pliskova, aceasta și-a găsit în cele din urmă ritmul și a făcut break înapoi pentru a face 3-3.

A fost ca și cum o altă jucătoare a intrat pe teren, Pliskova trântindu-și ași și împingând-o pe Barty la limită.

Dar australianca a părut să fie la înălțimea eforturilor adversarei sale și a avut șansa de a servi pentru campionat, doar că a irosit oportunitatea și a pierdut în tie-break-ul rezultat.

Setul decisiv a semănat mai mult cu finala la care mulți se așteptau, ambele jucătoare cerând tot ce e mai bun una de la cealaltă.

Clasa lui Barty a ieșit în cele din urmă în evidență, ea recuperând după un set secund dezamăgitor și câștigând decisivul într-un mod mai confortabil.

"A jucat un turneu incredibil și un meci incredibil astăzi", a declarat o Pliskova emoționată în timpul interviului de pe teren.

"Nu a fost ușor să închid setul al doilea, am luptat pentru a-i îngreuna situația, dar cred că a jucat într-adevăr foarte bine, așa că o felicit."

Pentru Barty a fost o călătorie incredibilă până la primul ei titlu la Wimbledon.

După ce s-a bucurat de o carieră stelară la juniori, ea a luat o pauză de la tenis în 2014, spunând ulterior că acest sport a devenit "robotizat" și că a fost "victima propriului meu succes".

Ea s-a orientat spre cricket și a obținut un contract ca jucătoare la Brisbane Heat, în Australia, înainte de a reveni la tenis în 2016.

Ea a continuat să câștige primul ei Grand Slam la Roland Garros în 2019, înainte de a lua o altă pauză de la acest sport în timpul pandemiei Covid-19.

Sursa: edition.cnn.com