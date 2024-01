Argentina învinge Columbia la penalty-uri și se califică în finala Copa America

Emiliano Martínez a fost eroul loviturilor de departajare, apărând trei penalty-uri, meciul încheindu-se 1-1 după prelungiri.

Argentina a preluat conducerea devreme când Lionel Messi, care dorea să câștige prima sa competiție internațională majoră, l-a servit pe Lautaro Martínez pentru a înscrie din interiorul careului columbian.

Dar Columbia a egalat imediat după ora de joc, când Luis Díaz a adunat o lovitură liberă executată rapid și a ridicat un șut pe lângă Martínez.

Asta după ce ambele echipe au avut ocazii în prima repriză - Wilmar Barrios a lovit stâlpul pentru Columbia și Yerry Mina a lovit bara la un corner, în timp ce Nicolás González a fost de asemenea respins de David Ospina la cealaltă extremitate.

Argentina a avut o șansă de aur de a obține victoria la jumătatea reprizei secunde, când Ángel Di María l-a ocolit pe Ospina și l-a servit pe Martínez, însă șutul atacantului a fost respins de pe linia porții de Barrios.

La loviturile de departajare, Juan Cuadrado și Messi au marcat ambele penalty-uri de deschidere, înainte ca Davinson Sánchez să fie apărat de Martínez, iar Rodrigo De Paul să lanseze peste bară.

Martínez, care a ținut să vorbească cu jucătorii columbieni în timp ce aceștia se pregăteau să execute loviturile de pedeapsă, a apărat apoi penalty-ul lui Mina.

Leandro Paredes a înscris pentru Argentina, iar Miguel Borja a răspuns prin aruncarea sa pe mijlocul porții.

Golgheterul Martínez a marcat al treilea gol al Argentinei din penalty, înainte ca portarul Martínez să realizeze a treia sa paradă la loviturile de departajare pentru a-l împiedica pe Edwin Cardona și a oferi victoria echipei sale.

"Adevărul este că nu am cuvinte", a declarat Martínez.

"Am fost închiși timp de 40 de zile, am fost singura echipă națională care nu a putut să vadă pe nimeni, am fost cu adevărat în bula noastră, singuri, cu antrenorii, staff-ul, femeile de serviciu, bucătăresele și directorii.

"Este munca unui grup de 70 de oameni care au venit pentru un vis și am spus-o încă din prima zi: vrem să jucăm finala. Și ce e mai bine decât să jucăm cu Brazilia pe terenul lor".

Argentina va înfrunta acum Brazilia pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, în acest weekend, în încercarea de a câștiga primul său titlu la Copa America din 1993, în timp ce Brazilia - care a învins Peru în semifinale la începutul acestei săptămâni - vizează al șaselea său titlu din 1997.

Sursa: edition.cnn.com