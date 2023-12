Aproape eradicarea unei boli parazitare debilitante este un pilon al moștenirii lui Carter

Carter aproape că părea mai preocupat de sănătatea oamenilor care nu aveau acces la apă potabilă și care erau bolnavi de o boală tropicală neglijată numită viermele de Guineea.

"Aș vrea să văd viermele de Guineea complet eradicat înainte de a muri", a spus el la conferința de presă. "Mi-ar plăcea ca ultimul vierme de Guineea să moară înainte de a muri eu".

În vârstă de 98 de ani se află în îngrijire în ospiciu și a ales să își petreacă zilele rămase acasă, alături de familia sa, a anunțat sâmbătă fundația sa - dar, de-a lungul vieții sale, Carter aproape că a pus capăt unui parazit distructiv care afectează oamenii de mii de ani.

Când a vorbit cu reporterii, în urmă cu câțiva ani, despre activitatea sa din Nigeria, laureatul Premiului Nobel pentru Pace și-a amintit de o călătorie într-un sat care avea multe cazuri.

"Călătoream într-un mare convoi de mașini", a spus el în 2017. "Mergeam cu mașina, iar copiii de la școala primară aveau o pancartă mare pe care scria: 'Ai grijă, vierme de Guineea'. Uite că vine Jimmy Carter'. Asta a fost aproape la fel de bun ca un premiu Nobel pentru mine".

Eradicarea este o ștachetă înaltă. În întreaga sa istorie de aproape 75 de ani, Organizația Mondială a Sănătății a certificat doar două boli ca fiind complet eradicate: variola și pesta bovină. De asemenea, OMS consideră eradicate două dintre cele trei tulpini de poliovirus.

Viermele de Guineea ar putea fi aproape de a se alătura acestei liste, spun experții.

Viermele parazit poate provoca dureri și complicații debilitante, perturbând viețile și purtând o povară financiară semnificativă. 3,5 milioane de persoane aveau acest parazit la mijlocul anilor 1980, când Carter și-a îndreptat atenția asupra problemei, dar numărul de cazuri a scăzut la doar 13 începând cu 2022, potrivit totalurilor preliminare ale Centrului Carter.

Faptul că un fost președinte american a decis să conducă efortul de a scăpa lumea de un parazit care nici măcar nu se găsește în SUA vorbește despre tipul de lider pe care îl este, spune echipa sa.

"Este o idee îndrăzneață și halucinantă", a declarat Emily Staub, legătura cu presa pentru programele de sănătate ale Centrului Carter. "Nu mă refer doar la el. Vorbesc despre un întreg grup de oameni de la Centrul Carter care au decis că vor eradica o boală care nu are nici un vaccin, nici imunitate, nici medicamente. Este veche de mii de ani și are o perioadă de incubație de un an. Șansele sunt total împotriva ta. Iar oamenii care suferă de această boală vorbesc mii de limbi diferite, iar unii dintre ei nu au avut niciodată contact cu persoane din afară.

"Președintele Carter a sărit cu picioarele pe pământ."

Adam Weiss, directorul Programului de eradicare a viermelui de Guineea din cadrul centrului, a declarat că în anii 1980, înainte de a începe să lucreze acolo, i s-a spus că personalul Centrului Carter se uita unde ar putea ajuta la eradicarea bolii.

În acel moment, asistentul secretarului general al Națiunilor Unite era fostul țar al lui Carter pentru droguri, Dr. Peter Bourne. Acesta a vizitat Centrul Carter pentru a vorbi despre bolile care proveneau din apa potabilă contaminată, inclusiv despre viermele de Guineea. Nimeni altcineva nu a vrut să se ocupe de această problemă. Mulți o considerau prea descurajantă.

Centrul Carter - a cărui deviză este "să câștigăm pacea, să luptăm împotriva bolilor și să construim speranța" - a decis că poate aborda provocarea viermelui de Guineea fără a dubla eforturile altora.

"Era ceva pentru care nimeni altcineva nu făcea nimic, iar el a văzut amploarea problemei și a știut că trebuie să acționeze", a spus Weiss. "Nu poți să întorci spatele odată ce o vezi".

În călătoriile sale în Nigeria și Ghana, Carter a văzut efectele bolii la fața locului. Într-un sat pe care l-a vizitat, aproape toată lumea avea viermele de Guineea.

"Cred că, la fel ca mulți dintre noi, atunci când te confrunți cu o problemă și ești atât de copleșit de amploarea ei, știi, el a plecat știind că nu avea de ales decât să facă ceva în privința asta", a spus Weiss.

"Afecțiune cu mici dragoni

Boala viermilor de Guineea este cunoscută și sub numele de dracunculiasis, care în latină înseamnă "afecțiune cu mici dragoni". Este cauzată de un parazit numit Dracunculus medinensis, care infectează oamenii și animalele atunci când beau apă nefiltrată contaminată cu purici de apă microscopici.

Atunci când puricii de apă mor în interiorul omului sau animalului, aceștia eliberează larve de viermi care sapă prin stomac și prin peretele intestinal, trăind și împerecheându-se în interiorul țesutului conjunctiv din abdomen.

O femelă gravidă de vierme poate crește până la 1,5 metri lungime și la fel de largă ca un fir de spaghete fierte, potrivit Centrelor pentru controlul și prevenirea bolilor din SUA.

La aproximativ un an de la infecția inițială, când este timpul ca femela să nască, aceasta se mută într-un loc chiar sub piele, de obicei pe picioare sau pe picioare. Se formează o bășică și se sparge, iar viermele iese încet, provocând dureri mari.

Lucrătorii din domeniul sănătății spun că mulți oameni încearcă să își aline durerea înmuind bășica în apă, dar atunci când viermele intră în contact cu apa, el eliberează milioane de larve pentru a începe din nou ciclul. În schimb, ei au fost nevoiți să ofere educație despre modul în care se răspândesc paraziții și să se asigure că știu să păstreze apa potabilă curată.

Parazitul a fost o problemă pentru oameni cel puțin încă din Egiptul antic. În anii 1700, arheologii din Manchester au găsit un vierme calcificat într-o mumie de adolescent ale cărei picioare și gambele inferioare fuseseră amputate, probabil în legătură cu infecția. Unii cercetători cred că atunci când vechii israeliți au descris faptul că au fost urmăriți de "șerpi de foc" trimiși de Domnul în Numeri 21:6, ei descriau de fapt viermele de Guineea.

Pe lângă apariția dureroasă a viermelui, viermele de Guineea poate provoca febră și umflături. O persoană poate dezvolta, de asemenea, o infecție secundară precum septicemia sau infecții care pot deforma sau bloca articulațiile. Uneori, handicapul poate fi permanent, potrivit CDC.

Nu există un tratament specific pentru viermele de Guineea. Oamenii încă folosesc aceeași tehnică care există de mii de ani: înfășurarea viermelui în jurul unui băț mic sau a unei bucăți de tifon pe măsură ce acesta iese. Viermele poate ieși în câteva zile, dar de multe ori este nevoie de săptămâni de săptămâni pentru a ieși complet, iar persoana care îl îndepărtează trebuie să fie atentă ca acesta să nu se rupă și să provoace o infecție suplimentară.

Boala este deranjantă și reprezintă o povară financiară semnificativă, deoarece oamenii nu pot lucra în timp ce viermele iese la suprafață. Și pentru că nu există imunitate împotriva parazitului, aceștia o pot lua de mai multe ori.

Un lider activ

Din anii '80, Carter a lucrat cu parteneri publici și privați pentru a ajuta la eradicarea bolii. El a colaborat cu lideri locali, președinți, ministere ale sănătății și organizații non-profit internaționale precum Fundația Bill și Melinda Gates, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii și agenții de sănătate precum OMS și CDC.

Pe lângă strângerea de fonduri și conștientizarea populației, Centrul Carter a instituit o supraveghere la nivelul satelor, a educat publicul cu privire la modul în care se răspândește parazitul, a distribuit larvicide, a contribuit la acordarea de sprijin pentru crearea de noi fântâni curate și a distribuit filtre de apă pe bază de țesături.

Filtrele au apărut în urma unui prânz pe care Carter l-a luat în 1989 cu moștenitorul companiei de băuturi alcoolice Seagram's, Edgar Bronfman. Carter a folosit un șervețel pentru a explica cum să facă apa mai sigură. Bronfman, care deținea o mare parte din compania chimică DuPont, i-a pus pe oamenii de știință să conceapă un material care să filtreze apa.

Carter nu a fost niciodată o figură îndepărtată cu programul viermilor de Guineea, a declarat Weiss. El a fost implicat încă de la început și până la vârsta de 90 de ani. Putea să ghideze întâlniri de opt ore timp de trei zile la rând cu părțile interesate locale și să fie încă plin de energie pentru a se ocupa de următoarea sarcină.

"Am 41 de ani și eram obosit", a spus Weiss. "Dar apoi nu se mai oprea. Se ducea la Jon Stewart și lua un filtru de țeavă și îl ținea în sus și vorbea despre viermele de Guineea, apoi se ducea să vorbească cu Camera Lorzilor din Marea Britanie și îi ruga să ajute, și le explica că "dacă putem face asta, dacă lucrăm împreună și ne punem laolaltă resursele tehnice și financiare, putem realiza lucruri mărețe". Este nevoie de o persoană specială pentru a face acest lucru".

Călătoriile lui Carter în zonele afectate au fost, de asemenea, de ajutor. De exemplu, după ce a vizitat-o pentru a vorbi despre boală cu președintele Ugandei, Yoweri Museveni, programul centrului a lucrat cu localnicii pentru a căuta cazuri. Aceștia au format comitete pentru a coordona eforturile, au forat noi puțuri și au distribuit larvicid și filtrele DuPont. De asemenea, au lucrat cu bătrânii din zonă, care păzeau iazurile locale pentru a se asigura că nimeni nu contaminează apa și aduceau apă pentru cei bolnavi.

"Acei paznici de iazuri sau baraje sunt grozavi, iar apoi pot educa oamenii atunci când vin și le explică de ce nu ar trebui să intre în apă și, de asemenea, distribuie filtre", a spus Weiss.

Cater a negociat chiar și o "încetare a focului de patru luni pentru viermele de Guineea" în războiul civil din Sudan în 1995, oferindu-le lucrătorilor din domeniul sănătății posibilitatea de a avea acces la aproape 2.000 de sate cu cazuri. Lucrătorii au distribuit sute de mii de filtre din pânză și milioane de filtre din paie, suficiente pentru fiecare persoană din Sudan. Și a funcționat. La momentul independenței sale, în 2011, Sudanul de Sud nu mai avea niciun caz uman înregistrat și doar un singur caz animal. În 2022, existau doar câteva cazuri.

Milioane de cazuri evitate

"Bolile tropicale neglijate se numesc boli tropicale neglijate cu un motiv anume", a declarat Dr. Kimberly Paul, profesor asociat de genetică și biochimie la Universitatea Clemson, ale cărei cercetări se concentrează pe o altă boală tropicală: tripanosomiaza, sau boala africană a somnului. "Bolile tropicale neglijate sunt devastatoare în țările în care sunt endemice, dar lumea exterioară nu este în mare parte conștientă de ele. Iar acolo nu există o piață economică pentru dezvoltarea de medicamente sau vaccinuri.

"A scăpa de fapt de o boală în întregime este o provocare uriașă", a adăugat ea. "Sunt doar impresionată de faptul că au început să încerce în loc să spună "oh, nu, nu avem cum să facem asta". "

Va fi dificil să găsim ultimele cazuri de vierme de Guineea rămase, a spus Paul, necesitând "multă muncă de detectiv în piele de pantof". Dacă un sat nu a mai avut un caz de ani de zile, locuitorii ar putea fi tentați să se întoarcă la vechiul mod de a face lucrurile. "Am sentimentul că vom fi aproape de eradicare pentru o vreme", a spus ea, dar are speranțe.

"Toată lumea merită o viață cu demnitate", a spus Paul. "Am învățat cât de corozive sunt aceste boli infecțioase în ceea ce privește întărirea acestui ciclu al sărăciei și menținerea în jos a acestor țări. Aceste eforturi contează".

Eforturile lui Carter au ajutat la eliminarea bolii în 17 țări, spune Centrul Carter, și au evitat cel puțin 80 de milioane de cazuri în rândul "celor mai săraci și neglijați oameni din lume".

OMS a certificat în prezent 200 de țări, zone și teritorii ca fiind libere de boala viermelui de Guineea. Pentru a fi certificată, țara trebuie să raporteze zero cazuri de transmitere și să mențină supravegherea bolii timp de cel puțin trei ani la rând. Sudanul se află în etapa de precertificare, rămânând doar șase țări care nu au fost certificate ca fiind libere de boală.

Campania a avut efecte de propagare asupra eforturilor de combatere a mai multor boli, a declarat Mark Suzman, directorul general al Fundației Bill și Melinda Gates.

"Președintele Carter nu a încetat niciodată să schimbe vieți în bine", a scris Suzman într-un e-mail pentru CNN. "Compasiunea și spiritul său eroic au inspirat liderii și angajații Fundației Gates de-a lungul anilor. Suntem mândri că am colaborat cu el și cu Centrul Carter pentru a reduce și elimina povara bolilor tropicale neglijate pentru a îmbunătăți sănătatea și viața celor care trăiesc în cea mai mare sărăcie."

Membrii echipei, precum Weiss, au urmărit modul în care eforturile lui Carter de a lucra cu liderii locali din Africa pentru a eradica viermele de Guineea au contribuit la crearea unor structuri guvernamentale durabile în locuri precum Sudanul de Sud.

Campania a avut ca scop eradicarea bolii, a spus Weiss, dar munca lui Carter lasă o moștenire mai largă.

"Este pur și simplu uimitor faptul că președintele Carter, cu puterea sa de convocare și cu toți oamenii extraordinari pe care i-a adus împreună de-a lungul anilor, au adus împreună drepturile omului și siguranța și securitatea și oportunitățile de conducere", a spus Weiss. "Când el se așează la masă, oamenii înțeleg că trebuie să accepte responsabilitatea și să lucreze împreună, iar acest lucru aduce responsabilitate, iar împreună oamenii sunt motivați să facă lucrurile mai bine."

Sursa: edition.cnn.com