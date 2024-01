Anul 2022 se încheie cu riscul iminent al unei noi variante de coronavirus, avertizează experții în sănătate

Subvariante ale variantei coronavirusului Omicron continuă să circule la nivel mondial și "vedem că Omicron face ceea ce fac virușii, adică capătă mutații pe parcurs, ceea ce îl ajută să se sustragă puțin imunității induse de o infecție anterioară sau de vaccinare", a declarat Andrew Pekosz, microbiolog și imunolog la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health din Baltimore.

"Nu am mai văzut de ceva timp salturi majore în ceea ce privește evoluția Omicron", a spus el. Dar "se ajunge la acel stadiu în care este ceva ce trebuie să continuăm să monitorizăm".

În Statele Unite, subvariantele Omicron XBB.1.5, BQ.1.1, BQ.1, BA.5 și XBB cauzează aproape toate infecțiile Covid-19, potrivit datelor de la Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor din SUA.

Pentru această săptămână, CDC estimează că XBB.1.5 cauzează acum 40,5% din cazurile din SUA, urmat de BQ.1.1, cu 26,9%; BQ.1, cu 18,3%; BA.5, cu 3,7%; și XBB, cu 3,6%.

"SARS-CoV-2, virusul care provoacă COVID-19, se schimbă constant și acumulează mutații în codul său genetic în timp. Se așteaptă ca noi variante ale SARS-CoV-2 să continue să apară", scriu cercetătorii CDC în trackerul lor de date. "Unele variante vor apărea și vor dispărea, în timp ce altele vor apărea și vor continua să se răspândească și pot înlocui variantele anterioare".

Ramificațiile Omicron par să domine și la nivel global, dar, pe măsură ce coronavirusul continuă să se răspândească - în special în China, după ce Beijingul a relaxat rapid restricțiile - există acum îngrijorare cu privire la direcția în care s-ar putea îndrepta tendințele Covid-19 în 2023 și la riscul apariției unor noi variante.

"Este o îngrijorare", a declarat Dr. William Schaffner, profesor în cadrul Diviziei de boli infecțioase de la Centrul Medical al Universității Vanderbilt din Nashville și director medical al Fundației Naționale pentru Boli Infecțioase. "Și acest lucru, desigur, a dus la anunțul foarte recent al CDC, care a anunțat că va obliga persoanele care vin în această țară din China să fie testate și să aibă un rezultat negativ înainte de a putea intra în țară."

Oficialii din domeniul sănătății din SUA au anunțat miercuri că, începând cu 5 ianuarie, călătorii din China vor trebui să prezinte un rezultat negativ la testul Covid-19 înainte de a zbura spre această țară. Pasagerii care călătoresc în SUA din China vor trebui să se testeze cu cel mult două zile înainte de zbor și să prezinte dovada testului negativ companiei aeriene înainte de îmbarcare.

Oficialii au anunțat, de asemenea, că CDC extinde programul de supraveghere genomică a călătorilor la aeroporturile din Seattle și Los Angeles, ceea ce face ca numărul total de aeroporturi participante să ajungă la șapte, fiind acoperite aproximativ 500 de zboruri săptămânale din cel puțin 30 de țări, inclusiv aproximativ 290 de zboruri săptămânale din China și din zonele învecinate.

Guvernul chinez nu a împărtășit prea multe informații despre compoziția genetică a virusurilor pe care le observă acolo, a declarat Schaffner.

"Deoarece guvernul chinez nu făcea acest lucru, acesta a fost principalul motiv pentru care CDC a pus în aplicare această nouă cerință de călătorie. Cu siguranță nu este pentru a preveni simpla transmitere a Covid din China aici. Avem o mulțime de Covid. Ar fi ca și cum le-am spune oamenilor să nu toarne o găleată de apă într-o piscină", a spus el. "Această cerință de testare în timpul călătoriei este o modalitate de a câștiga ceva timp și de a ajuta la crearea unui fel de tampon între noi și China, în cazul în care o nouă variantă apare brusc în această țară".

El a adăugat că SUA vor avea nevoie de "cât mai mult timp posibil" pentru a actualiza vaccinurile și antiviralele pentru a răspunde la o potențială variantă emergentă de îngrijorare.

"Este într-adevăr o mică gaură neagră

Cerințele de testare a călătorilor din SUA vor "câștiga ceva timp", dar nu vor împiedica apariția unor noi cazuri de Covid-19 în Statele Unite sau apariția unor noi variante, a declarat Dr. Carlos Del Rio, decanul asociat executiv al Facultății de Medicină Emory și al Grady Health System din Atlanta.

"Nu cred că vom vedea prea multe beneficii, sincer", a spus el despre cerințele de călătorie. "Cel mai important lucru de care avem nevoie acum este că avem nevoie ca chinezii să aibă mai multă transparență și să ne spună exact ce se întâmplă, iar aceasta este destul de mult o decizie diplomatică. Este vorba despre diplomație".

În ceea ce privește datele genetice privind coronavirusurile din China care sunt accesibile publicului, "este într-adevăr o mică gaură neagră", a spus Pekosz. Aproape 250 de milioane de persoane din China ar fi putut să se îmbolnăvească de Covid-19 în primele 20 de zile ale lunii decembrie, potrivit unei estimări interne a celor mai importanți oficiali din domeniul sănătății din această țară, au relatat săptămâna trecută Bloomberg News și Financial Times.

"Pentru mine, ceea ce este cu adevărat îngrijorător sunt infecțiile în curs de desfășurare și dacă în China se produc mai multe variante care ar putea fi deosebit de îngrijorătoare pentru noi, iar testarea oamenilor înainte de a se urca în avion nu va răspunde la această întrebare", a spus Pekosz.

"Ceea ce avem cu adevărat nevoie este să facem o treabă mult mai bună în ceea ce privește secvențierea virusurilor de la persoanele care călătoresc din China, astfel încât să putem ajuta în ceea ce privește înțelegerea tipurilor de variante care circulă acolo", a spus el, adăugând că, pe parcursul pandemiei, oficialii chinezi nu au fost foarte transparenți în ceea ce privește datele lor privind variantele.

Mai multă răspândire, mai multe variante

Răspândirea constantă a unui virus este ceea ce poate duce la apariția variantelor. Cu cât un virus se răspândește mai mult, cu atât mai mult suferă mutații.

"Pentru ca o variantă să apară - și acest lucru este valabil nu numai pentru Covid, ci și pentru gripă și pentru o mulțime de alte virusuri - cel mai critic lucru este că, cu cât ai mai multe cazuri, cu atât este mai probabil ca virusul să înceapă să acumuleze mutații care ar putea avea capacitatea de a se sustrage imunității mai eficient sau de a se transmite mai eficient", a spus Pekosz.

"Astfel, atunci când aveți o situație precum cea care începe să se dovedească în China, unde veți avea milioane și milioane de infecții, fiecare dintre aceste infecții este doar o oportunitate suplimentară pentru ca virusul să capteze o mutație aleatorie care l-ar putea face mai bun la infectarea oamenilor", a spus el. "Dacă se combină acest lucru cu faptul că populația chineză a folosit vaccinuri mai puțin optime și se pare că nu a fost la fel de bună în ceea ce privește introducerea de rapeluri în populație cum au făcut-o alte țări, înseamnă că există probabil o cantitate mai mică de imunitate în populație."

Autoritățile sanitare din China au "crescut în mod vizibil" numărul de secvențe ale genomului coronavirusului și alte date conexe pe care le trimit la baza de date globală GISAID, o inițiativă care menține baze de date pentru ca oamenii de știință din întreaga lume să facă schimb de date despre virusurile gripale și coronavirusuri.

Însă mulți experți susțin că nu este suficient.

GISAID a declarat miercuri, într-un e-mail pentru CNN, că Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din China și mai multe centre regionale din țară "au crescut în mod vizibil numărul de trimiteri ale secvenței genomului și metadatelor asociate din probele prelevate în ultimele zile".

Numărul de secvențe de genom din China a crescut la puțin mai puțin de 1.000, începând de vineri, potrivit GISAID.

GISAID a confirmat, de asemenea, că secvențele din China "toate seamănă foarte mult cu variantele cunoscute care circulă la nivel global, observate în diferite părți ale lumii între iulie și decembrie 2022", în comparație cu cele 14,4 milioane de genomuri din baza sa de date.

"Aceste ultime date oferă o imagine a evoluției variantelor Omicron și arată că aceste secvențe împărtășite cel mai recent din China sunt strâns legate de variantele care circulă de ceva timp", potrivit GISAID.

Ce ne poate rezerva viitorul

Covid-19 se află într-o stare relativ "stabilă" în acest moment în Statele Unite, dar în această țară se înregistrează în continuare aproximativ 350 de decese legate de această boală în fiecare zi, a declarat Dr. Jessica Justman, profesor asociat de medicină în domeniul epidemiologiei la Școala de Sănătate Publică Mailman a Universității Columbia și director tehnic principal al programului de sănătate globală ICAP.

În timp ce nivelurile Covid-19 rămân cu mult sub cele ale valurilor anterioare, tendințele sunt în creștere în unele părți ale SUA, noile internări în spitale au crescut cu aproape 50% în ultima lună și există o îngrijorare tot mai mare că numărul de cazuri ar putea crește vertiginos după sărbătorile de iarnă.

Pentru a reduce riscul unei răspândiri crescute a Covid-19, a spus Justman, va fi important ca în noul an oamenii să continue să fie la zi cu vaccinarea împotriva Covid-19.

Doar 14,6% din populația americană cu vârsta de 5 ani și peste și-a făcut vaccinul de rapel actualizat, potrivit datelor CDC.

"Așadar, încotro ne îndreptăm? Asta mă duce în China", a spus Justman.

"Mă îngrijorează faptul că, în acest moment, China este un incubator uriaș al SARS-CoV-2. Există potențialul de a avea atât de multe infecții și, odată cu acestea, noi variante", a spus ea.

"Cred că vom avea de-a face cu noi variante îngrijorătoare" în 2023, a spus Justman. "Întrebarea este: Ne vom întoarce la un punct în care vom avea o variantă îngrijorătoare care provoacă o boală atât de gravă încât nu vom beneficia de protecția noastră din infecțiile anterioare și din vaccinările anterioare? ... Voi fi optimist și voi spune că nu cred că ne vom întoarce la acel punct."

Arlette Saenz și Nikki Carvajal de la CNN au contribuit la acest reportaj.

Sursa: edition.cnn.com