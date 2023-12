Antrenându-l pe Prințul Harry și făcând istorie în turnee: Ascensiunea fulminantă a lui Brendan Lawlor, numărul 1 mondial la golf cu handicap

În octombrie 2020, irlandezul a declarat pentru CNN Sport că speră să "continue să dea un impuls" pentru următoarea generație de jucători de golf cu dizabilități.

În prezent, nr. 1 în clasamentul mondial al jucătorilor de golf cu dizabilități, Lawlor a condus acea minge peste fairway și peste vârf - și nu pare că va ateriza prea curând.

În urmă cu trei ani, se aclimatiza la noua sa viață de sportiv profesionist. De atunci, tânărul de 25 de ani a devenit primul jucător de golf cu dizabilități care a concurat în circuitul european, a câștigat trei evenimente pentru persoane cu dizabilități la rând până în 2021 și a urcat în vârful clasamentului mondial al golfului pentru persoane cu dizabilități.

În ultimele săptămâni, el l-a ajutat pe Prințul Harry să-și îmbunătățească swing-ul și a fost capul de afiș al unui nou Turneu de referință pentru golf pentru persoanele cu dizabilități - însă poate că cel mai apreciat moment al lui Lawlor a fost la probele finale pentru echipa de golf pentru persoane cu dizabilități a țării sale de la Campionatul European.

"Este destul de nebunesc - anul trecut, în Irlanda, nu am avut niciun jucător de golf pentru persoane cu handicap, iar anul acesta am avut o probă finală cu șapte jucători - toți sub trei handicapuri, ceea ce este uimitor", a declarat Lawlor pentru CNN.

"Cu toții spun: 'am început asta pentru că... te-am văzut jucând la The Belfry (la debutul lui Lawlor în circuitul european), te vedem făcând asta", a adăugat el. "Este un sentiment de bine în stomac când oamenii încearcă ceva, pentru că tu le creezi calea.

"Nu prea îmi pasă de clasamente - vreau doar să ies și să câștig cât mai multe evenimente și să schimb viața cât mai multor oameni".

Un nou început

Din orașul său natal, Dundalk, la nord de Dublin, Lawlor a stat de vorbă înainte de startul turneului inaugural Golf for the Disabled (G4D) la British Masters.

Gazdă de patru ori a Ryder Cup, în Warwickshire, Anglia, The Belfry a oferit un cadru emblematic pentru lansarea Turneului, care va fi disputat de cei mai bine clasați 10 jucători de golf cu dizabilități din lume în șapte evenimente din șase țări.

În timp ce evenimentele dedicate persoanelor cu dizabilități erau înghițite între evenimentele din cadrul Turneului European, noul G4D Tour se va desfășura în asociere cu Turneul European și pe parcursul a două zile imediat înainte de acesta. Având în vedere că fiecare turneu face obiectul unui documentar de lungă durată difuzat pe Sky Sports, golful pentru persoane cu handicap se bucură de o expunere mai mare ca niciodată.

Kipp Popert, numărul doi mondial, a câștigat primul turneu, iar Lawlor a terminat la patru lovituri de englez, pe locul patru.

"Dacă putem continua să transmitem acest mesaj, dacă putem avea un impact chiar și asupra vieților a 10 oameni, este enorm", a declarat Lawlor, care visează deja să extindă Turneul până la 50 de jucători. "Acest lucru va avea un efect de rostogolire pentru golful persoanelor cu dizabilități".

"Golful este pentru toți"

Recenta ieșire recentă a lui Lawlor la Belfry a marcat o întoarcere la terenul pe care a făcut titluri în 2020, când a concurat alături de câștigătorii de premii majore Danny Willett și Martin Kaymer - precum și de fostul nr. 1 mondial Lee Westwood - la ISPS Handa UK Championship - prima dată când un jucător de golf cu dizabilități a jucat într-un eveniment profesionist din Circuitul European.

Născut cu sindromul Ellis-van Creveld, o afecțiune genetică rară caracterizată prin nanismul membrelor scurte, Lawlor nu are articulații în partea superioară a degetelor. În timp ce salută platforma sa ca jucător de golf cu handicap și oportunitățile pe care aceasta i le oferă, irlandezul dorește ca el însuși și ceilalți jucători să nu fie definiți de dizabilitățile lor.

"Avem aceste oportunități uriașe pentru că facem lucruri anormale - nu ar trebui să putem face ceea ce putem face cu o crosă de golf sau cu o minge de golf", a spus el.

"Așa că primim aceste oportunități pentru că suntem sportivi cu dizabilități, dar nu-mi place când oamenii te categorisesc și te pun într-o categorie de handicap, pentru că golful este pentru toți - poți juca la orice nivel".

"Acesta este lucrul frumos la jocul nostru", a adăugat el. "Da, jucăm golf pentru persoane cu dizabilități într-un turneu pentru persoane cu dizabilități, dar dacă ești suficient de bun pentru a juca în circuitul european alături de jucători de golf sănătoși, ai această șansă."

Îndreptându-se în direcția cea bună

Lawlor a devenit profesionist în septembrie 2019 și a semnat cu Modest! Golf Management, o companie fondată de colegul irlandez și cantautorul Niall Horan. Un susținător al golfului pentru persoanele cu dizabilități, fostul star One Direction este acum un prieten apropiat.

"Mi-a schimbat viața cu adevărat - de când am semnat, mi-a adus câteva contracte de sponsorizare incredibile și a îmbrățișat cu adevărat golful pentru persoanele cu dizabilități", a declarat Lawlor. "Este un tip cu adevărat drăguț și ar face orice pentru a te ajuta".

Și ca și cum o carieră muzicală de mare succes nu ar fi fost de ajuns, Horan este, de asemenea, un jucător de golf impresionant, jucând în prezent cu un handicap de opt.

Prințul golfului

Horan nu este singura figură celebră care a pus mâna pe o crosă cu Lawlor. În aprilie, irlandezul i-a oferit sfaturi de swing Ducelui de Sussex, Prințul Harry, la Haga, în Olanda.

Lawlor a promovat cea de-a cincea ediție a Jocurilor Invictus, un eveniment internațional pentru militarii răniți în activitate și veterani, prințul Harry fiind patronul fundației Jocurilor.

Folosind o sală de simulator de golf, Lawlor și-a petrecut ziua dând lecții veteranilor din întreaga lume, care și-au împărtășit poveștile despre diverse bătălii, atât fizice, cât și mentale.

"Acești băieți încercau pentru prima dată să joace golf și să ia contact cu mingea", a spus Lawlor. "Este nevoie doar de o singură persoană care să se implice și să înceapă jocul, iar asta poate atrage mai mulți oameni în joc." Și cum a fost swing-ul Ducelui de Sussex? Nu a fost rău deloc, spune Lawlor.

"A apucat crosa și am modificat doar unul sau două lucruri și a lovit-o foarte bine", a adăugat Lawlor. "A fost un tip foarte drăguț".

