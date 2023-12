Poveste evidențiată

Annika Sorenstam: O mare jucătoare de golf luptă împotriva stereotipurilor de gen în proiectarea terenurilor de golf

Sorenstam vorbește cu CNN's Living Golf

Abordează stereotipurile de gen în proiectarea terenurilor de golf

Suedeza continuă să crească "Brand ANNIKA"

Cea mai mare lecție: "Să înveți să spui nu

În mai 2003, nemulțumită de faptul că era cea mai bună jucătoare de golf de pe planetă, suedeza, pe atunci în vârstă de 32 de ani, și-a riscat reputația pentru a înfrunta sexul opus la Colonial Invitational din Fort Worth, Texas - prima femeie care a concurat în circuitul PGA în 58 de ani.

În acea săptămână, a ratat calificarea, dar acest lucru rămâne unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale și, probabil, a făcut mai mult pentru a o catapulta în conștiința publicului decât oricare dintre cele 93 de victorii din carieră.

Paisprezece ani mai târziu, Sorenstam s-a retras, dar își croiește o carieră de succes ca femeie de afaceri și antreprenor și continuă să sfideze status quo-ul în ceea ce a descoperit că este un mediu la fel de dominat de bărbați în ceea ce privește proiectarea terenurilor de golf.

"Aș juca cu tine oriunde și oricând

"A fost mai greu decât am crezut", a declarat Sorenstam pentru Shane O'Donoghue de la CNN Living Golf.

"Fiind femeie, când îmi aruncă numele în ring ca și candidat la design, de multe ori spun: 'oh, ei bine, atunci acest teren va fi scurt și ușor'.

"Nu știu de unde vine asta. Cred că au această noțiune prestabilită că femeile proiectează cursuri mai scurte, iar mie nu este ceea ce îmi vine în minte.

"Mă consider, bineînțeles, o femeie, dar sunt și jucătoare de golf și simt că pot juca pe orice teren de golf de acolo și cred că poate mecanismul meu de apărare este: "hei, aș juca cu tine oriunde, oricând și apoi putem pleca de acolo"."

Sorenstam a proiectat trei terenuri în diferite părți ale lumii și, la prima vedere, cu siguranță nu le-ai descrie ca fiind "scurte și ușoare". Mission Hills din Shenzhen, China, are o lungime de 6.703 yarzi, iar terenul ei Euphoria din Africa de Sud are peste 7.000 de yarzi.

Sorenstam spune că terenurile sale sunt construite în așa fel încât jucătorii de golf de orice abilitate, vârstă sau sex să se poată bucura de ele.

"Dacă vrem să creștem acest joc, trebuie să fie mai accesibil pentru juniori și femei", spune Sorenstam, care a fost recent căpitanul echipei Europei la Cupa Solheim 2017.

"Asta înseamnă să ai tee-uri alternative, dar, de asemenea, vrei să te asiguri că ai terenuri care pot satisface campionii și jucătorii cu lovituri lungi.

"Cred că, pentru mult timp, oamenii au vrut doar terenuri de campionat și, pentru mine, cred că este o viziune scurtă. În cele din urmă vom rămâne fără teren, nu poți construi terenuri de 7.600 sau 7.800 de metri, asta nu va funcționa, trebuie să găsim modalități alternative de a face acest joc distractiv.

"Cred că jocul este prea greu și îi îndepărtează pe oameni. Nu ar trebui să fie chiar o problemă de gen."

Proiectarea terenului este doar o parte a brandului ANNIKA, care acționează ca o umbrelă pentru toate aspectele afacerii sale înfloritoare, inclusiv gama de îmbrăcăminte a lui Sorenstam, activitatea fundației, academia de golf și mai multe turnee pentru juniori.

"Am fost hotărâtă să am succes

Numele ei are o mare greutate și, la finalul fiecărui sezon, LPGA acordă Premiul Rolex ANNIKA Major Award jucătoarei cu cel mai remarcabil palmares în toate cele cinci turnee majore.

Jucătoarea de 46 de ani este cu siguranță prima jucătoare de golf și, fără îndoială, singura sportivă din orice sport care își transformă numele într-un adevărat brand global după ce se retrage.

"Când mă gândeam la următorul pas în cariera mea, am decis să facem acest mic sondaj", a declarat Sorenstam, care s-a retras în urmă cu aproape un deceniu, dar care spune că este mai ocupată ca niciodată.

"I-am rugat pe oameni să numească sportivi de sex masculin care au construit un brand și toți acești oameni de pe stradă ar putea rosti până la 10 sau 15 nume, dar nu au putut face acest lucru cu femeile, deoarece de multe ori ceea ce le vine în minte sunt mari sportivi, dar nu neapărat constructori de branduri.

"Am întrebat: "Care este diferența? De ce nu pot să fac ceva ce a făcut Greg Norman? De ce nu pot să fac ceva ce a făcut Jack Nicklaus sau John Elway sau Magic Johnson sau oricine altcineva?"?

"Așa că, da, cred că a devenit o provocare pentru mine și am fost hotărât să am succes."

În timp ce o parte din perspicacitatea sa în afaceri o are de la tatăl său Tom - un director IBM pensionat - Sorenstam a dezvăluit că și-a dobândit majoritatea cunoștințelor pur și simplu emulând oamenii de succes pe care îi admira și înconjurându-se de un consiliu consultativ care să o ajute să își ghideze deciziile.

"Pur și simplu am privit și am învățat, așa cum am făcut cu golful", a spus Sorenstam, care a câștigat 10 campionate majore într-o carieră de 16 ani de joc. Prima femeie care a făcut o rundă de 59 de puncte, ea a acumulat, de asemenea, peste 22 de milioane de dolari în premii în bani - încă mai mult decât orice altă jucătoare din istorie.

"Multe au legătură cu cei 59 de ani, fiind o deschizătoare de drumuri în acest sens și apoi, de asemenea, jucând cu bărbații și nefiindu-i frică de o provocare, așa că punerea laolaltă a brandului a fost un amestec de Annika, campioana, dar și femeia, mama, persoana inovatoare și încercarea de a le pune pe toate laolaltă."

"Știe cum să aibă grijă de brandul ei

Marca ANNIKA este condusă doar de o echipă mică de oameni, inclusiv soțul lui Sorenstam, Mike McGee, care este director general și care își descrie soția ca având "multă dreptate în afaceri". Ea și soțul ei au doi copii, Ava, în vârstă de opt ani, și Will, în vârstă de șase ani.

Strategia lui Sorenstam este de a nu extinde prea mult afacerea, deoarece dorește să mențină o abordare practică și nu vrea ca standardele să scadă.

Ea a declarat pentru emisiunea "Living Golf" de la CNN că cea mai mare lecție pe care a învățat-o în ultimul deceniu a fost "să învețe să spună nu".

"Totul trebuie să se potrivească cu ceea ce reprezint eu", spune ea.

"Pentru mine, să am piciorul și mâna în ea pentru a da acel sentiment autentic este foarte important, așa că încerc să ofer ceea ce sunt și, dacă nu se potrivește, atunci nu face parte din afacere.

"Îmi place să pun ștacheta sus, așteptările mele sunt foarte mari și asta este ceea ce vreau să livrez în toate lucrurile pe care le fac."

"Nu am încetinit deloc

Gary Player, de nouă ori câștigător de turnee majore și legendă a jocului masculin, este un mare admirator al modului în care Sorenstam se descurcă și o descrie ca fiind "o mare contributoare" care "știe cu adevărat cum să aibă grijă de brandul ei".

Iar Sorenstam, care lucrează, de asemenea, ca analist pentru acoperirea de către NBC a marilor campionate LPGA, pare pe deplin concentrată să "aibă grijă' de acest brand bine în viitor.

Apariția ei în PGA Tour în 2003 a dus la o creștere cu 44% a numărului de telespectatori pentru jocul feminin, așa că ce-ar fi să se confrunte din nou cu bărbații în circuitul senior?

"Nu, nu", spune ea. "În ceea ce privește golful, sunt destul de fericită și foarte mulțumită de ceea ce am realizat și nu am dorința de a mă testa.

"Dar, în ceea ce privește afacerile mele, nu am încetinit deloc."

Sursa: edition.cnn.com