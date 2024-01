Anglia ajunge în prima finală majoră din 1966 încoace, după o victorie tensionată la Euro 2020 în fața Danemarcei

Echipa lui Gareth Southgate a fost nevoită să vină din urmă pentru a câștiga și, când meciul a intrat în prelungiri, un penalty controversat a decis meciul.

Raheem Sterling a căzut în careu sub presiunea unei mulțimi de jucători danezi și, după ce arbitrul Danny Makkelie a acordat penalty, decizia a fost confirmată de VAR.

Pentru a adăuga la dramatism, lovitura de pedeapsă a lui Harry Kane a fost apărată de Kasper Schmeichel, dar atacantul englez a sărit la rampă și a marcat din reluare.

Autogolul lui Simon Kjaer anulase minunata lovitură liberă a lui Mikkel Damsgaard în prima repriză, într-un meci în care Danemarca a oferit o altă prestație curajoasă care a caracterizat turneul, după prăbușirea lui Christian Eriksen în primul meci al echipei.

Pentru Anglia, meciul a avut asemănări cu ultima sa semifinală la un Campionat European, împotriva Germaniei în 1996. Și aceea s-a jucat în fața unui stadion Wembley plin, dar meciul s-a încheiat în circumstanțe foarte diferite.

Southgate a fost cel care a ratat penalty-ul decisiv în acea seară, dar, cu 25 de ani în urmă, bărbatul în vârstă de 50 de ani și-a condus țara în prima sa finală de Campionat European.

"Sunt foarte mândru de jucători", a declarat Southgate pentru site-ul UEFA. "A fost o ocazie incredibilă la care am luat parte. Fanii au fost incredibili toată noaptea".

Anglia va înfrunta acum Italia în finală, după ce Squadra Azzurra a învins marți Spania la penalty-uri.

În timp ce echipa italiană a părut imperioasă în timpul Euro 2020, Anglia va spera că sprijinul de acasă de pe Wembley o poate inspira spre o victorie istorică duminică.

Mulțimile de spectatori au umplut Wembley

Guvernul britanic a permis ca 60.000 de fani să se înghesuie pe stadionul Wembley pentru semifinale, iar cei care au avut norocul să pună mâna pe bilete pentru meciul de miercuri au trăit o atmosferă fără egal.

Fanii Angliei au fost, în mod nesurprinzător, majoritari, cântând și dansând pe Wembley Way - celebrul drum care duce la teren - înainte de a crea o atmosferă de petrecere în interiorul stadionului, în timp ce sunetul melodiei "Sweet Caroline" se învârtea în jurul sălii cavernoase.

Dacă fanii echipei Danemarcei au fost în minoritate, cu siguranță și-au făcut simțită prezența, un capăt al stadionului fiind împânzit de steaguri daneze.

Un zid de zgomot și un sentiment de nervozitate și anticipare au întâmpinat jucătorii la ieșirea din tunel. După ce a fost închisă pe fondul restricțiilor Covid-19, s-a simțit ca o imensă revărsare de emoții, care a reverberat pe Wembley.

"Întregul factor de bine este pe cale să explodeze de bucurie pură", a declarat un fan al Angliei pentru CNN, în timp ce se îndrepta spre stadion cu fiul său.

"Cred că toată lumea a avut această emoție reținută în ultimul an. Este un moment în care se întrevede sfârșitul ... Cred că ne aflăm pe acea creastă a valului care sper să nu se spargă niciodată".

În acele minute de început, Anglia, în special, a părut inspirată de acest sprijin.

Extra-time

După un început maniacal, meciul s-a liniștit, cu Danemarca stând retrasă și Anglia făcând cea mai mare parte a atacului. Sterling a avut câteva jumătăți de ocazie, în timp ce suporterii de acasă îi încurajau pe oamenii în alb.

Toată munca bună a Angliei de la început a fost aproape anulată de un moment de nebunie al portarului Jordan Pickford.

După o paradă de rutină și fără nicio presiune, aruncarea sa slabă a fost interceptată cu ușurință, dar danezul nu a reușit să creeze un spațiu pentru a trage în ceea ce ar fi fost o poartă goală.

După aceea, danezii au intrat din ce în ce mai mult în joc și au preluat conducerea printr-o lovitură liberă magică a lui Damsgaard la jumătatea reprizei. Lovitura de departajare a fost aproape perfectă, fiind trimisă peste zid și fără ca Pickford să aibă vreo șansă de a o salva.

Golul, primul pe care Anglia l-a primit în acest turneu, a liniștit mulțimea - dar numai temporar.

Anglia a fost galvanizată și, la câteva momente după ce lui Sterling i s-a refuzat egalarea printr-o intervenție minunată a lui Schmeichel, centrarea lui Bukayo Saka a fost transformată accidental de fundașul Kjaer. În realitate, Sterling aștepta o lovitură dacă Kjaer nu ar fi deviat mingea în plasă.

A doua repriză a început la fel ca prima, cu Anglia în căutarea unui gol. Harry Maguire a fost aproape de a găsi plasa cu o lovitură de cap, dar Schmeichel a fost din nou acolo pentru a respinge șutul.

Ocaziile clare au fost apoi puține și rare, nervii părând să preia controlul în această a doua repriză, fiind nevoie de prelungiri pentru a separa cele două echipe.

Presiunea englezilor s-a intensificat doar după pauză, continuând să lovească în zidul roșu al apărătorilor. Kane a avut un șut bine apărat, înainte ca șutul lui Jack Grealish să înțepe palmele portarului.

Apoi a venit momentul decisiv, când Sterling a căzut sub presiune în careu. Contactul a fost minim, dar suficient, potrivit arbitrului.

Kane, de obicei atât de sigur de la fața locului, a avut prima sa încercare salvată, dar a trimis o țară în delir când a înjunghiat reluarea.

"Incredibil - ce meci totuși, meritul Danemarcei", a declarat Kane pentru site-ul UEFA. "Am săpat adânc și am ajuns acolo când a contat. Am reacționat foarte bine. Suntem într-o finală acasă, ce sentiment".

Credit Danemarca

Pentru Danemarca, care a câștigat Euro 92, acesta a fost un turneu extraordinar.

Echipa, și națiunea, a fost zguduită când talismanul său Eriksen s-a prăbușit pe teren în timpul meciului de deschidere din grupă împotriva Finlandei.

Puterea, forța și reziliența de care au dat dovadă jucătorii danezi în timp ce Eriksen s-a recuperat vor defini în mod inevitabil acest turneu, iar ambele echipe i-au adus un omagiu conducătorului de joc înainte de semifinală.

Căpitanul Angliei, Kane, a oferit Danemarcei un tricou cu Eriksen semnat de toți jucătorii înainte de startul meciului, un gest aplaudat de ambele seturi de fani.

Apoi, echipa lui Southgate a trecut la treaba de a încerca să scrie istorie. Țara a simțit că avea nevoie, aproape că se aștepta, la o victorie miercuri, după atâția ani de dezamăgire, și în sfârșit și-a îndeplinit dorința.

Italia așteaptă și este posibil să prezinte Angliei cel mai dur test de până acum la Euro 2020.

"Știm că va fi un meci foarte greu împotriva Italiei", a declarat Kane pentru site-ul UEFA. "Am avut un turneu grozav până acum. Mai avem un meci acasă și abia așteptăm".

