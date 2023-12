Andy Murray spune că "nu mai are dureri" după operația la șold

Triplul câștigător de Grand Slam-uri a dat de înțeles că se va retrage înainte de a fi eliminat în primul tur la Australian Open în ianuarie, în timp ce se lupta cu durerile provocate de o problemă de lungă durată la șold.

"Vreau să continui să joc", a declarat Murray reporterilor de la Queen's Club în timpul unei apariții pentru a confirma oficial un contract de sponsorizare cu brandul sportiv Castore din Liverpool. "Am spus asta în Australia. Problema este că nu știu dacă acest lucru este posibil.

"Sunt mult mai fericit decât am fost cu siguranță cu două luni înainte de operație", a adăugat el, referindu-se la operația de resurfacție a șoldului la care a fost supus în ianuarie. "Nu mai am nicio durere în șold. Am avut dureri mult timp.

"Reabilitarea este lentă și a decurs destul de bine și trebuie doar să aștept să văd cum evoluează lucrurile. Dacă este posibil, cu siguranță mi-ar plăcea să concurez din nou".

Fericire

Jucătorul de dublu Bob Bryan este unul dintre jucătorii care a revenit la tenisul de competiție după ce a suferit o operație de refacere a șoldului.

Vorbind pentru CNN, Murray a explicat că nu are nimic de demonstrat, dar a vrut să-și prelungească cariera pentru propria plăcere. "Vreau să încerc și să văd dacă este ceva ce sunt capabil să fac", a spus el. "Îmi aduce fericire și îmi place foarte mult.

"Dacă voi fi capabil, voi încerca. Nu este vorba de a dovedi ceva nimănui sau de a încerca să obțin un anumit rezultat sau de a încerca să câștig din nou Wimbledon. Nu este vorba despre asta. Este vorba despre a face ceva ce îmi place să fac și să nu am dureri în timp ce fac asta."

El a adăugat că, pe lângă durerea constantă cauzată de șold, a dus o luptă mentală continuă, încercând să țină această problemă departe de ochii publicului.

"Lucrul care a fost greu pentru mine a fost că, în calitate de atlet, atunci când ai o problemă, încerci mereu să o ții departe de concurenții tăi și încerci să fii optimist și să le spui oamenilor că lucrurile sunt bune", a spus el.

"Face parte din ceea ce facem ca sportivi și din competiție - nu o să-i spunem celui mai apropiat competitor al tău atunci când te întreabă cum te simți la șold. Nu vei spune: "Este absolut groaznic, abia mă pot mișca, iar loviturile astea mă dor".

"Acea [conferință de presă] a fost prima dată când le-am spus tuturor celor care mă întrebau de mult timp, că a fost foarte, foarte greu, că m-am luptat și că s-a acumulat în ceva."

Dacă își va finaliza recuperarea - o situație care părea puțin probabilă atunci când a vorbit cu lacrimi în ochi la Melbourne înainte de înfrângerea din primul tur, el ar deveni primul jucător profesionist de simplu care joacă cu un șold metalic.

Murray a fost învins în cinci seturi de Roberto Bautista Agut la Melbourne Park, înainte de a fi ovaționat în picioare de către public.

