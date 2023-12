Poveste evidențiată

Andy Murray se retrage la Brisbane; ridică temerile legate de o operație la șold

Murray se retrage de la Brisbane International

Noi probleme de accidentare pentru Djokovic

Australian Open începe pe 15 ianuarie

Fostul număr 1 mondial Andy Murray, care nu a mai jucat din iulie din cauza unei accidentări, s-a retras de la turneul Brisbane International din această săptămână din cauza unor probleme de lungă durată la șoldul drept și a declarat că ar putea avea nevoie de o intervenție chirurgicală.

În contextul în care Australian Open începe pe 15 ianuarie, retragerea britanicului de la Brisbane ridică îndoieli cu privire la participarea lui Murray, în vârstă de 30 de ani, la primul turneu major al anului, turneu la care a terminat pe locul al doilea în cinci rânduri.

Într-o lungă postare pe pagina sa de Instagram, Murray a declarat că va rămâne în Australia în următoarele zile și va decide în weekend dacă va rămâne în Down Under sau se va întoarce în Marea Britanie.

"Pe termen scurt, voi rămâne în Australia în următoarele două zile pentru a vedea dacă șoldul meu se liniștește puțin și voi decide în weekend dacă rămân aici sau zbor acasă pentru a evalua ce voi face în continuare", a spus el.

Novak Djokovic, câștigător a 12 turnee de Mare Șlem, a absentat și el din a doua jumătate a turneului de anul trecut și și-a amânat și el revenirea, spunând săptămâna trecută că a "început să simtă dureri" la cotul drept.

Între timp, Rafael Nadal, numărul 1 mondial, a anunțat că va reveni în acest sport, după ce s-a retras în noiembrie de la World Tour Finals din cauza unei accidentări la genunchi, la un eveniment demonstrativ la Melbourne, săptămâna viitoare.

Spaniolul s-a retras săptămâna trecută de la turneul Brisbane International, spunând că "încă nu este pregătit după sezonul lung de anul trecut", dar a precizat că intenționează să joace la Australian Open.

Stan Wawrinka (genunchi), Milos Raonic (încheietura mâinii), Kei Nishikori (încheietura mâinii) sunt alte nume importante care încearcă să depășească problemele legate de accidentări înainte de începerea Australian Open.

"Perioadă dificilă" pentru Murray

Murray, aflat acum pe locul 16 în lume, a încercat să revină la US Open în august, dar s-a retras cu două zile înainte de începerea turneului, iar singurele sale apariții pe teren de atunci au fost expoziții.

"Evident, trec de mult timp printr-o perioadă foarte dificilă cu șoldul meu și am cerut sfatul mai multor specialiști în acest domeniu", a adăugat el pe Instagram.

"După ce mi s-a recomandat să-mi tratez șoldul în mod conservator de la US Open, am făcut tot ce mi s-a cerut din punct de vedere al reabilitării și am muncit extrem de mult pentru a încerca să mă întorc pe teren să concurez.

"După ce am jucat seturi de antrenament aici, la Brisbane, cu câțiva jucători de top, din păcate, acest lucru nu a funcționat încă pentru a mă aduce la nivelul pe care mi l-aș dori, așa că trebuie să îmi reevaluez opțiunile. Evident, continuarea reabilitării este o opțiune și acordarea de mai mult timp pentru recuperarea șoldului meu.

"Intervenția chirurgicală este, de asemenea, o opțiune, dar șansele unui rezultat de succes nu sunt atât de mari pe cât mi-aș dori, ceea ce a făcut ca aceasta să fie opțiunea mea secundară și speranța mea a fost să evit acest lucru. Cu toate acestea, este ceva ce s-ar putea să trebuiască să iau în considerare, dar să sperăm că nu."

Muguruza se retrage, Serena revine

Pe tabloul feminin de la Brisbane, campioana de la Wimbledon, Garbine Muguruza, a fost nevoită să se retragă după ce s-a prăbușit în timpul meciului cu sârboaica Aleksandraw Krunic cu crampe severe.

Însă 2018 va marca revenirea de 23 de ori campioană de Grand Slam, Serena Williams, care a revenit pe teren la Campionatul Mondial de Tenis Mubadala din Abu Dhabi în weekend, la mai puțin de patru luni după ce a devenit mamă.

"Este foarte bine să mă întorc pe teren. Este prima dată când joc în Abu Dhabi... primele meciuri de revenire sunt întotdeauna super incredibil de grele, dar a fost grozav și mă bucur că am putut să o fac aici", a declarat Williams după înfrângerea cu 6-2 3-6 10-5 în fața Jelenei Ostapenko.

Williams, care ocupă în prezent locul 22 mondial, a intrat pentru a-și apăra coroana de la Australian Open.

Un al 24-lea titlu de Grand Slam ar face ca Williams să o egaleze pe controversata australiană Margaret Court în fruntea clasamentului all-time al turneelor de Grand Slam, la femei sau bărbați.

