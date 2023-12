Poveste evidențiată

Andy Murray se retrage de la Australian Open

Murray se retrage din primul Grand Slam al sezonului

Australian Open începe pe 15 ianuarie

Kei Nishikori se retrage și el

"Voi zbura acasă în scurt timp pentru a evalua toate opțiunile".

Un al 24-lea titlu de Grand Slam ar permite lui Williams să o egaleze pe controversata australiană Margaret Court în fruntea tuturor timpurilor în materie de Grand Slam, la femei sau la bărbați.

Reticența britanicei de a se supune unei intervenții chirurgicale este de înțeles. Jucătorii care s-au operat la șold în trecut, cum ar fi foștii nr. 1 mondial Gustavo Kuerten și Lleyton Hewitt, au avut dificultăți în a-și recăpăta forma.

Hewitt, de două ori campion de Grand Slam, nu a reușit să ajungă în fazele finale ale turneelor de Grand Slam după ce a suferit o intervenție chirurgicală în 2008, în timp ce cel mai bun rezultat al lui Kuerten după ce a intrat sub cuțit în 2002 a fost turul al treilea la Australian Open.

"Evident, trec de mult timp printr-o perioadă foarte dificilă cu șoldul meu și am cerut sfatul mai multor specialiști în acest domeniu", a scris Murray pe Instagram la începutul acestei săptămâni.

"După ce mi s-a recomandat să-mi tratez șoldul în mod conservator de la US Open, am făcut tot ce mi s-a cerut din punct de vedere al reabilitării și am muncit extrem de mult pentru a încerca să mă întorc pe teren să concurez.

"După ce am jucat seturi de antrenament aici, la Brisbane, cu câțiva jucători de top, din păcate, acest lucru nu a funcționat încă pentru a mă aduce la nivelul pe care mi l-aș dori, așa că trebuie să îmi reevaluez opțiunile. Evident, continuarea reabilitării este o opțiune și oferirea mai mult timp șoldului meu pentru a se recupera.

"Intervenția chirurgicală este, de asemenea, o opțiune, dar șansele unui rezultat de succes nu sunt atât de mari pe cât mi-aș dori, ceea ce a făcut ca aceasta să fie opțiunea mea secundară și speranța mea a fost să evit acest lucru. Cu toate acestea, este ceva ce s-ar putea să trebuiască să iau în considerare, dar să sperăm că nu."

Australian Open începe pe 15 ianuarie, iar Murray nu este singurul jucător de profil care s-a retras.

Kei Nishikori va rata al doilea său Grand Slam consecutiv, deoarece nu s-a recuperat încă complet după o accidentare la încheietura mâinii.

Nishikori, finalist la US Open, nu a mai concurat din august și, în consecință, a coborât pe locul 22 în clasamentul mondial.

"Reabilitarea mea merge bine, dar nu sunt încă pregătit 100% pentru a reveni în meciuri de cinci seturi", a declarat jucătorul de 28 de ani.

Novak Djokovic, câștigător a 12 turnee de Mare Șlem, a declarat miercuri că va lua o decizie dacă va participa sau nu la Australian Open, după ce va lua parte la două evenimente demonstrative.

De șase ori campion la Australian Open a absentat și din a doua jumătate a turneului de anul trecut și și-a amânat revenirea, spunând săptămâna trecută că a "început să simtă dureri" la cotul drept.

Dar pe site-ul său oficial, sârbul, în vârstă de 30 de ani, a precizat săptămâna aceasta că va participa la Kooyong Classic (10-12 ianuarie) și la Tie Break Tens din 10 ianuarie.

Numărul 1 mondial, Rafael Nadal, va reveni și el după accidentare - el s-a retras în noiembrie de la World Tour Finals din cauza unei accidentări la genunchi - la Tie Break Tens de la Melbourne și a sporit speranțele că va participa la Australian Open, postând pe Instagram o fotografie cu el însuși la aeroport, cu legenda: "Nu am avut timp să mă întorc: "Australian Open pe drumul meu".

