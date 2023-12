Andy Murray pierde la Australian Open în fața lui Roberto Bautista Agut

Chinuit de o problemă la șold, triplul câștigător de Grand Slam a anunțat vineri că va renunța la acest sport în acest an din cauza durerilor pe care le resimte.

Însă, după înfrângerea din primul tur, Murray, care a căzut pe locul 229 în clasamentul mondial după 18 luni tulburate de accidentări, a deschis ușa unei posibile reveniri în Australia, spunând că ar face "tot posibilul" pentru a juca din nou într-un turneu pe care nu l-a câștigat niciodată.

Murray părea că se îndreaptă spre o ieșire bruscă luni, când a fost condus cu două seturi de spaniolul tenace, dar jucătorul de 31 de ani a sfidat durerea și a trezit publicul din Melbourne cu o revenire extraordinară pentru a duce meciul într-un set cinci decisiv înainte de a suferi o înfrângere eroică cu 6-4 6-4 6-4 6-7 (5-7) 6-7 (4-7) 6-2.

Lupta în seturile al treilea și al patrulea și-a pus amprenta asupra scoțianului, iar Bautista Agut a reușit să facă break cu ușurință de două ori în ultimul set pentru a obține prima victorie din carieră în fața lui Murray. Într-adevăr, spaniolul nu câștigase niciodată până atunci un set împotriva fostului număr 1 mondial.

Despărțirea epică a lui Andy Murray de la Australian Open

Nu ați terminat încă?

Un Murray bolnav a declarat vineri că vrea să își ia rămas bun în iulie la Wimbledon - unde a făcut istorie în 2013, punând capăt unei secete masculine de 77 de ani a Marii Britanii.

Cu toate acestea, vorbind cu Mark Petchey, intervievatorul de pe teren - unul dintre primii săi antrenori - după maratonul de luni, Murray nu a exclus posibilitatea de a juca din nou la Australian Open , dar în timpul conferinței de presă de după meci a mai explicat că are două opțiuni.

Pentru ca Murray să se întoarcă la Melbourne, el a spus că ar avea nevoie de o altă operație majoră la șoldul drept și chiar și atunci nu ar exista nicio garanție că ar putea concura la nivelul cu care a fost obișnuit în ultimul deceniu. El a spus că va lua o decizie "probabil în următoarea săptămână sau cam așa ceva".

"Una dintre ele este să îmi iau următoarele patru luni și jumătate de pauză, apoi să mă pregătesc, să joc la Wimbledon", a spus el. "Vreau să spun că mă lupt cu adevărat. Nu pot să merg bine deloc acum".

El a continuat: "Având o astfel de operație, nu există absolut nicio garanție că aș putea juca din nou. Sunt pe deplin conștient de asta. Este o operație foarte mare.

"Dar există posibilitatea, pentru că băieții au mai făcut-o înainte. Bob Bryan o face chiar acum", a adăugat el, referindu-se la legendarul specialist în dublu. "Alți sportivi au încercat. Dar, așa cum am spus, nu există garanții. Cam asta este decizia pe care trebuie să o iau, posibilitatea de a nu mai avea un meci în plus, făcând operația

"Dacă merg mai departe cu operația și nu mă recuperez bine după ea, atunci nu mai joc. Sunt conștient de acest lucru. Aceasta este decizia pe care trebuie să o iau.

"Îmi va îmbunătăți calitatea vieții, voi avea mai puțină durere făcând lucruri normale, cum ar fi mersul pe jos și punerea pantofilor și a șosetelor.

"Dacă astăzi [luni] a fost ultimul meu meci, a fost un mod strălucit de a termina. Este un lucru pe care probabil că îl voi lua în considerare.

"A fost o atmosferă extraordinară. Am dat literalmente tot ce am avut pe teren, am luptat cât de bine am putut și am avut o performanță mult mai bună decât ar fi trebuit să fac fără cât am putut să mă antrenez și să mă antrenez. Aș fi de acord ca acesta să fie ultimul meu meci".

Dacă se întâmplă ca finalistul de cinci ori al turneului să se întoarcă la Melbourne, un tribut video cu colegii săi din "Big Four", Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic, plus foști nr. 1 mondial, precum Caroline Wozniacki și Karolina Pliskova, s-ar dovedi a fi puțin prematur. Doar timpul ne va spune.

"Ai făcut Scoția mândră, ai făcut Marea Britanie mândră, ești un Sir. Cine poate spune asta?" a spus Federer în cadrul omagiului, referindu-se la faptul că Murray a primit titlul de cavaler în 2016.

Djokovic, cel care a fost învins de Murray în finala de la Wimbledon din 2013, a adăugat: "Îți mulțumesc întotdeauna pentru că ți-ai lăsat inima și până la ultima picătură de energie pe teren".

Îngrijorări timpurii pentru Murray

Puțini ar fi prevăzut ca această întâlnire din primul tur să se prelungească până la patru ore și nouă minute, când Bautista Agut a preluat un avantaj de două seturi într-o luptă pe care Murray a descris-o ca fiind "incredibilă".

Din punct de vedere fizic, au existat semne inițiale de îmbunătățire a condiției sale împotriva lui Bautista Agut.

Totuși, Bautista Agut l-a învins pe prietenul său din copilărie și numărul 1 mondial Djokovic în drumul spre câștigarea celui de-al nouălea titlu al său în această lună la Doha.

Într-un prim set foarte disputat, în care scoțianul s-a luptat cu procentajul primului serviciu, Bautista Agut a făcut break pentru 5-4 după ce a salvat o minge de break în game-ul anterior.

Al doilea set s-a încheiat cu același scor, Murray începând să se chinuie vizibil. El nu reușea să-și ridice loviturile de pe teren, ceea ce a dus la o avalanșă de erori în fileu.

Totuși, Murray a avut de ce să se bucure - la fel ca majoritatea covârșitoare a fanilor care îl susțineau pe Melbourne Arena - atunci când și-a arătat marea acoperire, reușind un rever câștigător pe un rever înclinat al lui Bautista Agut pentru a face break pentru 2-2 în setul al treilea.

A fost un punct cheie care a întors situația.

Britanicul a izbucnit, iar publicul - din care făceau parte mama scoțianului, Judy, și fratele lui Jamie - l-a ovaționat în picioare. Al doilea suflu al lui Murray a energizat pe toată lumea în ceea ce a fost o zi sufocantă.

Murray și-a umflat pumnul când a salvat o șansă de break la 4-4 cu un rever în josul liniei și chiar și-a fabricat o minge de set la 5-4. După ce a greșit cu o lovitură de dreapta în urma unui schimb lung de mingi, mulțimea a gemut, dar și-a făcut treaba în tiebreak, ajutat considerabil de serviciul său.

În timp ce procentajul primului său serviciu a fluctuat, Murray a reușit 19 ași în acest meci.

În setul al patrulea, revenirea lui Murray a continuat. La 5-4, Bautista Agut a fost la un game distanță de a avansa în turul al doilea, dar un hold to love al dublului campion de la Wimbledon a echilibrat situația și a fost nevoie de un tiebreak pentru a decide rezultatul.

Forțează un al cincilea

Murray a luat rapid un avans de 4-1 și s-a menținut, răcnind puternic când a ieșit în mod remarcabil învingător dintr-un nou tiebreak. Dar s-a clătinat în al cincilea și, deși a salvat mingea de meci, s-a chinuit în mod clar după ce a dat atât de mult pentru a egala meciul.

La 1-5 a făcut cu mâna către public și a părut aproape de lacrimi în timp ce servea.

Apoi a prelungit temporar confruntarea salvând o minge de meci cu un voleu scurt într-un raliu grozav pentru a se menține pe sine și publicul.

Dar la a doua minge de meci, Bautista Agut a trimis un forehand în josul liniei pentru a forța o eroare.

"Ei bine, astăzi a fost o seară incredibilă", a declarat Bautista Agut, care are acum 3-20 împotriva așa-numiților "Big Four".

"Andy merită atmosfera de aici și pe toți oamenii care au venit să îl urmărească", a adăugat jucătorul de 30 de ani, care va avea din nou împotriva sa cea mai mare parte a publicului în turul al doilea, deoarece îl va înfrunta pe australianul John Millman.

"Vreau să îl felicit pentru tot ce a făcut pentru tenis".

Este posibil ca Murray să mai aibă multe de făcut, dar dacă acesta este sfârșitul, a fost un final potrivit pentru cariera istorică și curajoasă a lui Murray.

Sursa: edition.cnn.com