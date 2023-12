Ambele surori Williams vor lipsi de la US Open

Serena Williams a anunțat că nu va juca din cauza unei accidentări la tendon, scriind pe Instagram: "După o analiză atentă și urmând sfatul medicilor și al echipei medicale, am decis să mă retrag de la US Open pentru a permite corpului meu să se vindece complet de la o ruptură la tendon".

"New York este unul dintre cele mai interesante orașe din lume și unul dintre locurile mele preferate pentru a juca - îmi va fi dor să văd fanii, dar îi voi încuraja pe toți de la distanță. Vă mulțumesc pentru sprijinul și dragostea voastră continuă. Ne vedem în curând", a adăugat ea.

În ultimii trei ani, Serena Williams, care împlinește 40 de ani pe 26 septembrie, a urmărit recordul all-time de Grand Slam la simplu, de 24 de titluri de campion, deținut de Margaret Court.

În cursul zilei de miercuri, Venus Williams a anunțat pe rețelele de socializare că nu va concura din cauza unei accidentări la picior.

"Și eu sunt în imposibilitatea de a juca la US Open", a spus ea într-o postare video. "Este super, super, super, super dezamăgitor. Am avut unele probleme cu piciorul meu toată vara asta și nu am putut să lucrez cu el."

Venus Williams, în vârstă de 41 de ani, a jucat luni într-un turneu WTA 250 la Chicago, pierzând în fața lui Hsieh Su-Wei în runda inaugurală.

Ea și-a făcut debutul în competițiile majore la US Open în 1997. Ea a câștigat evenimentul de două ori.

"Îmi va lipsi Open-ul", a spus ea. "Este Slamul meu preferat. Am avut atât de multe amintiri extraordinare acolo și abia aștept să mă întorc pe teren, oricând va fi asta. Voi lucra cu echipa mea pentru a ajunge cât mai repede posibil. Nu există o dată în acest moment".

Surorile Williams sunt cele mai recente nume de profil înalt care au lipsit de la turneu, după ce Dominic Thiem, campionul en-titre la masculin, Roger Federer și Rafael Nadal au anunțat că nu vor concura din cauza unor accidentări.

US Open va începe luni.

Sursa: edition.cnn.com