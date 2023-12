Acoperirea vaccinală obligatorie în rândul copiilor de grădiniță scade pentru al doilea an consecutiv

Cerințele școlare nu includ vaccinul Covid-19, a cărui includere în mandatele școlare este interzisă în mod explicit în cel puțin 20 de state. Cu toate acestea, vaccinul respectiv va face parte din calendarul de imunizare recomandat de CDC atât pentru copii, cât și pentru adulți în acest an.

Aproximativ 93% dintre copiii de grădiniță înscriși în anul școlar 2021-22 au primit vaccinurile obligatorii, inclusiv rujeolă, oreion și rubeolă (MMR); difterie, tetanos și tuse convulsivă acelulară (DTaP); și poliomielită. Acoperirea a scăzut pentru al doilea an consecutiv pe fondul pandemiei Covid-19, de la aproximativ 94% în anul precedent și sub ținta federală de 95%.

"Pe măsură ce școlile se întorc la învățarea în persoană, o acoperire vaccinală ridicată este esențială pentru a continua să protejăm copiii și comunitățile de bolile care pot fi prevenite prin vaccinare", au scris cercetătorii CDC în studiu. Clusterele de copii nevaccinați pot duce la izbucnirea unor epidemii, au spus ei, iar o rată de vaccinare de aproximativ 93,5% lasă aproximativ 250.000 de copii de grădiniță care ar putea să nu fie protejați împotriva rujeolei.

Ratele ridicate de vaccinare în rândul copiilor ajută la protejarea și a comunității mai largi, spune Dr. Sean O'Leary, președintele comitetului pentru boli infecțioase al Academiei Americane de Pediatrie.

"Este important să subliniem din nou că acest lucru îi afectează pe toți cei din aceste comunități. Ratele ridicate de imunizare îi ajută pe toți să rămână mai sănătoși", a declarat el joi.

Ohio este unul dintre cele nouă state în care mai puțin de 90% dintre copiii de grădiniță au fost vaccinați împotriva rujeolei în anul școlar trecut. Un focar din zona Columbus, care a început în noiembrie, a dus la 83 de cazuri în rândul copiilor, marea majoritate nevaccinați.

"Epidemiile de acest gen pot fi prevenite în totalitate. Aceste focare le fac rău copiilor și cauzează perturbări semnificative în ceea ce privește oportunitățile lor de a învăța, de a crește și de a se dezvolta", a declarat O'Leary, citând și recentul caz de poliomielită raportat în New York.

"Vaccinarea pe tot parcursul copilăriei este esențială, deoarece echipează sistemul imunitar al copiilor pentru a recunoaște și a rezista la boli, astfel încât să se dezvolte și să trăiască sănătos până la vârsta adultă. O copilărie sănătoasă contribuie la o viață adultă sănătoasă."

Deși învățarea în persoană a revenit în școlile din întreaga țară, Covid-19 continuă să perturbe evaluarea și acoperirea vaccinării, potrivit raportului. Aproximativ jumătate dintre state au citat accesul redus la programările pentru vaccinare, termene prelungite pentru punerea în aplicare și întârzieri în colectarea datelor.

Un sondaj recent al Fundației Kaiser Family a constatat separat că mai mult de o treime dintre părinți se opun cerințelor de vaccinare în școli, chiar dacă opțiunea de alegere individuală ar putea crea riscuri pentru sănătate.

Experții spun că sunt foarte atenți la ezitarea vaccinării care a crescut în timpul pandemiei, dar este probabil ca scăderea ratelor de vaccinare în rândul copiilor de grădiniță' să fie mai complicată decât un singur factor.

"Cred că o parte din acest lucru este că poate că vizitele copiilor sănătoși au fost ratate și oamenii încă încearcă să recupereze aceste vizite. De asemenea, atunci când ne uităm la datele de la școli, știm că școlile au avut multe lucruri pe care să se concentreze și, în unele cazuri, poate că nu au reușit să adune toată documentația privind vaccinările", a declarat joi Dr. Georgina Peacock, director al Diviziei de servicii de imunizare a CDC.

"Poate că nu s-a pus accentul pe acest lucru în timp ce ei se concentrau pe teste și pe toate acele alte lucruri legate de pandemie pentru a se asigura că copiii primeau educația de care aveau nevoie."

Mai puțin de 3% dintre copiii de grădiniță au avut o scutire oficială de la vaccinările obligatorii, majoritatea din motive nemedicale, potrivit CDC. Această cifră a crescut ușor față de anul precedent, dar a rămas scăzută.

Alți 4% dintre copiii de grădiniță nu au fost complet vaccinați sau scutiți în mod oficial, dar li s-a permis să meargă la școală în timpul unei perioade de grație pentru înscrierea provizorie. Acest grup de elevi evidențiază în mod deosebit importanța "aplicării riguroase a cerințelor de vaccinare în școli, a clinicilor de vaccinare din școli, a sistemelor de reamintire și de rechemare și a urmăririi elevilor nevaccinați de către asistentele școlare", potrivit cercetătorilor CDC; majoritatea statelor ar putea ajunge la o acoperire de 95% împotriva rujeolei dacă toți acești copii de grădiniță ar primi vaccinurile obligatorii.

O analiză recentă a CNN a datelor din anul școlar 2020-21 a constatat că elevii din statele cu cerințe mai stricte de vaccinare în școli au mai multe șanse să se vaccineze.

În afară de cerințele școlare, CDC recomandă vaccinarea de rutină împotriva a 14 boli pentru copii înainte ca aceștia să împlinească 2 ani. Un alt studiu publicat joi de CDC a constatat că ratele de vaccinare au rămas "ridicate și stabile pentru majoritatea vaccinurilor" pentru copiii născuți în 2018 și 2019, care au împlinit 2 ani în timpul pandemiei Covid-19. Mai puțin de 1% dintre acești copii au fost complet nevaccinați până la împlinirea vârstei de 2 ani, ceea ce este mai bine decât obiectivul federal prezentat în obiectivele Healthy People 2030.

Pandemia Covid-19 nu pare să fi afectat ratele de vaccinare în general. Pentru majoritatea vaccinurilor, ratele de acoperire în rândul copiilor născuți în 2018 și 2019 au fost ușor mai mari decât în cazul copiilor născuți cu doi ani mai devreme.

Cu toate acestea, au fost observate disparități cheie. Ratele de vaccinare pentru copiii care trăiesc sub nivelul federal de sărăcie și în zonele rurale au scăzut, iar acoperirea cu seria combinată de șapte vaccinuri a scăzut cu 4 până la 5 puncte procentuale.

Potrivit cercetătorilor CDC, metodele cheie pentru a îmbunătăți echitatea în ceea ce privește acoperirea vaccinală includ abordarea ezitării vaccinurilor în rândul părinților, recomandări puternice și persistente din partea furnizorilor de servicii medicale și reducerea barierelor logistice și financiare pentru accesul la vaccinuri.

