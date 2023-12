Abordarea NCAA "sport cu sport a participării transsexualilor" stârnește dezbateri

Politica, anunțată miercuri târziu, vine în contextul în care înotătoarea Lia Thomas de la Universitatea din Pennsylvania - care a câștigat cu ușurință probele feminine de 100 și 200 de metri liber de la Harvard sâmbătă - stabilește timpi record în acest sezon în echipa feminină. Ea a concurat anterior în echipa masculină de înot de la Penn și a urmat doi ani de terapie hormonală.

Acum, Thomas este aclamată ca fiind una dintre cele mai bune înotătoare universitare din țară, succesul ei rapid stârnind atât laude, cât și critici în lumea înotului.

Sportivii transsexuali vor avea de acum înainte teste obligatorii de testosteron începând cu anul universitar 2022-23 - la începutul sezonului și din nou șase luni mai târziu, conform regulilor aprobate în această săptămână de Consiliul Guvernatorilor NCAA. În plus, ei vor trebui să facă testul cu patru săptămâni înainte de selecțiile pentru campionat.

NCAA a cerut anterior ca femeile transsexuale să urmeze un tratament de suprimare a testosteronului timp de un an înainte de a concura într-o echipă feminină.

Penn Athletics a declarat că va colabora cu NCAA în ceea ce privește participarea lui Thomas la campionatul de înot și scufundări din 2022 din martie.

Cu toate acestea, de la asociația care reprezintă antrenorii de înot și scufundări din colegii, la foști înotători olimpici și părinți ai înotătoarelor de la nivel universitar, noua politică a NCAA este criticată ca fiind insuficientă și lipsită de claritate.

CNN a solicitat un comentariu din partea NCAA cu privire la aceste critici.

"Fac acest lucru în mijlocul sezonului și este clar că nu au gândit totul în întregime", a declarat Joanna Harper, o alergătoare transsexuală care cercetează performanța sportivă a transsexualilor la Universitatea Loughborough din Anglia.

Harper, un fizician medical care a publicat primul studiu privind suprimarea testosteronului și tratamentul cu estrogen asupra performanțelor atleților transsexuali, a adăugat: "Nu cred că această politică, de exemplu, o va afecta câtuși de puțin pe Lia Thomas, iar oamenii vor fi nemulțumiți pentru că ea se descurcă bine".

Thomas, în vârstă de 22 de ani, nu a comentat public noua politică. Ea a declarat luna trecută pentru SwimSwam Podcast că "a continua să înoate după tranziție a fost o experiență incredibil de plină de satisfacții". Ea a spus că speră să "continue să facă sportul pe care îl iubesc ca sinele meu autentic".

Politica este în concordanță cu cea a comitetelor olimpice

NCAA a votat în această săptămână în favoarea unei "abordări sport cu sport a participării transsexualilor", despre care a spus că este în concordanță cu cea a comitetelor olimpice americane și internaționale.

Participarea transsexualilor pentru fiecare sport va fi determinată de politica pentru organismul național de conducere al sportului respectiv. În absența unui organism național de conducere, se va aplica politica federației internaționale a unui sport. Iar dacă nu există o politică a federației internaționale, "se vor urma criteriile stabilite anterior de CIO", potrivit unei declarații a asociației.

"Suntem fermi în sprijinul nostru pentru studenții-atleți transsexuali și pentru promovarea echității în sporturile universitare", a declarat John DeGioia, președintele consiliului NCAA și președintele Georgetown.

"Este important ca școlile membre NCAA, conferințele și sportivii universitari să concureze într-un mediu incluziv, echitabil, sigur și respectuos și să poată merge mai departe cu o înțelegere clară a noii politici."

Aproximativ 80 la sută dintre olimpicii americani sunt actuali sau foști sportivi de colegiu, potrivit președintelui NCAA, Mark Emmert.

În noiembrie, CIO a anunțat un nou cadru privind sportivii transsexuali, afirmând că niciun sportiv nu ar trebui să fie exclus din competiție pe baza presupunerii unui avantaj datorat sexului său. Schimbarea a plasat responsabilitatea asupra federațiilor sportive individuale de a determina dacă un atlet se află într-un avantaj disproporționat.

Politica anterioară a CIO permitea sportivilor transsexuali să concureze cu condiția ca nivelul de testosteron să fie sub o anumită limită timp de cel puțin 12 luni înainte de competiție.

Thomas a abordat cadrul CIO în interviul acordat Swimswam: "Cred că liniile directoare pe care le-au stabilit sunt foarte bune. Ele fac o treabă foarte bună în ceea ce privește promovarea incluziunii, menținând în același timp integritatea competițională".

Penn Athletics spune că o susține pe Thomas

La Universitatea din Pennsylvania, părinții altor înotători au pus la îndoială corectitudinea de a-i permite lui Thomas să concureze în echipa feminină.

Mama unei înotătoare de la Penn a declarat că preocuparea ei se referă la corectitudine și la prevederea din 1972 a Titlului IX care interzice discriminarea pe bază de sex în școlile care primesc finanțare federală și care, în cuvintele ei, "a permis femeilor să strălucească în atletism".

Titlul IX este creditat cu o explozie a femeilor în atletismul universitar și cu școlile care varsă bani în sportul feminin.

"Fetele care își dedică viața înotului, încep foarte devreme", a spus mama, care a cerut să nu fie identificată de teama represaliilor împotriva fiicei sale. "Ele nu lipsesc niciodată de la antrenamente. Se trezesc la 5 dimineața începând cu vârsta de 12 ani. Nu își iau vacanțe".

Această mamă și un alt părinte își fac griji că succesul lui Thomas ar putea veni în detrimentul șanselor propriilor fiice de a călători și de a concura din cauza limitelor de listă.

"Fiica mea, de exemplu, pe tot parcursul liceului, s-a antrenat mai mult de 20 de ore pe săptămână", a spus celălalt părinte, un tată care a cerut să rămână anonim.

"Singura ei zi liberă era duminica. Pe lângă faptul că trebuia să mențină tipul de pregătire academică necesar pentru a fi acceptată la o școală precum Universitatea din Pennsylvania. Pentru asta a muncit timp de patru ani în timpul liceului. Ca să nu mai vorbim de toți anii dinaintea liceului care au dus la asta. Și apoi să ți se spună că tu și coechipierii tăi veți pierde locurile în favoarea unei femei transsexuale".

Într-o declarație, Penn Athletics a declarat că o susține pe Thomas și "vom lucra cu NCAA în ceea ce privește participarea ei în conformitate cu standardele nou adoptate pentru Campionatul de înot și scufundări NCAA din 2022".

Fosta înotătoare olimpică Nancy Hogshead-Makar, care conduce o organizație nonprofit care oferă asistență juridică pentru femeile din sport, a declarat că este de acord cu noua politică, deoarece aceasta ar impune înotătoarelor transsexuale precum Thomas să raporteze nivelul de testosteron cu patru săptămâni înainte de selecțiile pentru campionat.

Dar ea a numit noua politică nedreaptă din cauza a ceea ce ea percepe ca fiind avantajul biologic al lui Thomas.

"Politica este un răspuns direct la presiune

Asociația antrenorilor de înot și scufundări din cadrul colegiilor, într-o declarație, a susținut săptămâna aceasta dreptul lui Thomas de a concura și a condamnat "ura" îndreptată împotriva ei. Dar asociația a mai spus că noua politică a NCAA "nu este o soluție" și că este o "oportunitate ratată de a conduce" o "discuție temeinică, atentă și științifică despre echilibrul dintre incluziune și corectitudine".

USA Swimming, organismul național care guvernează acest sport în SUA, și-a exprimat sprijinul pentru "incluziune" și "echitate competițională". În declarație, organizația a promis că "va învăța și se va educa cu privire la echilibrul adecvat în acest spațiu".

Chris Mosier, un atlet transsexual și susținător al drepturilor persoanelor transgender, a declarat pe Twitter că NCAA a "pus la cale o politică ridicol de complexă care se va dovedi imposibil de urmat".

"Este clar că această politică este un răspuns direct la presiunea din jurul unui atlet actual care concurează în NCAA", a declarat Mosier într-o declarație comună cu Athlete Ally, un grup care sprijină sportivii LGBTQ.

"Este dezamăgitor pentru mine că, după ani de discuții și apeluri pentru mai multe cercetări, o nouă politică ar putea fi asamblată rapid sub presiunea unor persoane care nu vor să vadă un mare atlet care este transsexual să reușească."

Controversa din jurul lui Thomas vine într-un moment în care mai multe legislaturi de stat au interzis fetelor și femeilor transsexuale dinliceele și colegiile publice să participe în echipele sportive de fete și femei.

Controversa este "extrem de exagerată", spune un cercetător

Harper, care este transgender, a estimat că aproximativ 50 dintre cele aproximativ 200.000 de sportive care concurează în sporturile feminine la nivel universitar în SUA sunt transgender.

În 2015, Harper a publicat primul studiu privind modul în care terapia hormonală a afectat sportivii transsexuali. Acesta a constatat că alergătorii transsexuali de cursă la distanță nu aveau niciun avantaj inerent ca femei. Studiul a implicat un eșantion mic de alergători, a spus ea, adăugând că masa musculară a sprinterilor transsexuali ar putea fi un avantaj pentru ei în cursele mai scurte.

Eric Vilain, un genetician specializat în biologia bazată pe gen de la Universitatea George Washington, a numit studiul lui Harper "revoluționar" într-un articol din 2018 în Sciene - o revistă evaluată de colegi publicată de Asociația Americană pentru Progresul Științei (American Association for the Advancement of Science).

Cu toate acestea, există o dezbatere aprinsă în comunitatea științifică cu privire la faptul dacă hormonii androgeni precum testosteronul sunt markeri utili ai avantajului atletic, potrivit experților.

Harper a declarat că controversa legată de sezonul record al lui Thomas provine din dominația ei în acest sport.

"Cred că o mare parte din căldura legată de Lia Thomas este extrem de exagerată", a spus Harper.

"Femeile trans nu fac tranziția pentru sport. Noi facem tranziția pentru a fi mai mult ca alte femei. Și astfel, ca parte a acestei terapii pentru a fi mai fericite, mai sănătoase... femeile trans vor întreprinde această terapie și vor avea niveluri de testosteron conforme pentru că este pentru sănătatea lor, nu pentru că are vreo legătură cu sportul".

Sursa: edition.cnn.com