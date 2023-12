'A venit aici pentru a fi în siguranță, dar se pare că nu a fost așa': Suferinții își amintesc de medicul sirian ucis în cutremurul din Turcia

A fost înmormântat săptămâna trecută. Soarele slab de iarnă de la mijlocul dimineții arunca umbre lungi în timp ce trupul doctorului Bahig Dwedari a fost transportat spre un mormânt proaspăt săpat în orașul său adoptiv Reyhanli din sudul Turciei, alături de trupurile soției sale, Rania, ale surorii sale, Iman, și ale fiicei sale, Dima. Toți au fost uciși în cutremurul care a lovit regiunea la 6 februarie, a declarat nepotul doctorului, Shareef Dwedari, și au fost îngropați în aceeași zi, în același mormânt.

Bărbații s-au adunat pentru a le aduce un omagiu, iar un băiat a citit din Coran, cu vocea tremurând de emoție.

"A ajutat mulți oameni în război și, cum tatăl meu a murit, a devenit ca un tată pentru mine. A făcut chiar și introducerea oficială în familia actualei mele soții, ceea ce este foarte important în cultura noastră", a declarat Shareef Dwedari. "Toată lumea se ducea la el pentru ajutor".

Dwedari era un medic bine cunoscut în orașul său natal Idlib, Siria, dar, pe măsură ce luptele s-au intensificat acolo, a fugit în Turcia în 2016, potrivit nepotului și colegilor săi. La scurt timp după ce a plecat, spitalul Ibn Sina unde lucra a fost lovit de un atac aerian.

Odată ajuns în Turcia, Dwedari a lucrat la un spital administrat de Orient for Human Relief în Reyhanli, în apropiere de granița cu Siria, unde a acordat îngrijiri miilor de refugiați sirieni care au venit în căutare de siguranță și ajutor medical, potrivit unui prieten și coleg care a lucrat cu el în Turcia.

În Siria, medicii sunt adesea fundamentul comunității, iar moartea chiar și a unuia singur poate avea un impact deosebit de mare asupra populației siriene. Până în iunie 2022, cel puțin 945 de membri ai personalului medical au fost uciși în Siria, majoritatea din cauza atacurilor regimului președintelui sirian Bashar al-Assad și a aliatului său Rusia, potrivit organizației Physicians for Human Rights, cu sediul la New York.

"Era mereu zâmbitor, nu percepea decât o sumă mică pentru o consultație, iar dacă nu puteai plăti, își dădea timpul gratuit", a declarat prietenul, care a lucrat cu Dwedari la spitalul Orient și care acum lucrează pentru Uniunea Organizațiilor de Asistență Medicală și Ajutorare, un ONG cu sediul în Elveția. El a cerut ca numele său să nu fie folosit din motive de securitate.

La marginea mormântului, imamul a început Dur, rugăciunea tradițională islamică de înmormântare, cu cei îndurerați repetând "amin" la unison, punctată de cântatul unui cocoș.

Va mai trece mult timp până când pietrele funerare vor fi amplasate lângă mormintele din Turcia, dar cei dragi celor înmormântați știu unde se află. Alte câteva morminte proaspăt săpate aveau pe ele tufe solitare de măslin sau rozmarin care creșteau.

Pe măsură ce mormintele se umpleau, unii îndoliați se îndepărtau treptat, în timp ce alții stăteau ghemuiți lângă morminte, vizibil supărați.

"Toți cei care l-au cunoscut pe doctor l-au iubit", a declarat Mohammed Jamal, un pacient al lui Dwedari. "A venit aici pentru a fi în siguranță, dar se pare că nu a fost așa."

Aflat în Siria săptămâna trecută, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că a văzut "distrugerea unor întregi comunități, suferința de nedescris a oamenilor, precum și curajul și determinarea supraviețuitorilor și a celor care răspund".

Primiți buletinul informativ săptămânal al CNN Health

Înscrieți-vă aici pentru a primi în fiecaremarțiThe Results Are In with Dr. Sanjay GuptaeveryTuesday de la echipa CNN Health.

Tedros a spus că mai mult de un deceniu de război în regiune a lăsat orașele distruse și abandonate - iar sistemele de sănătate nu au fost capabile să facă față unei urgențe de asemenea amploare. OMS oferă îngrijiri pentru unii supraviețuitori și a lansat un apel de 43 de milioane de dolari pentru a sprijini răspunsul în Turcia și Siria.

De asemenea, OMS a trimis medicamente și provizii în ambele țări afectate pentru a sprijini îngrijirea a peste o jumătate de milion de persoane, inclusiv pentru intervenții chirurgicale urgente. De asemenea, a colaborat cu Assad pentru a permite puncte de acces transfrontaliere suplimentare, care completează ajutorul în Siria pe care îl avea deja în vigoare înainte de cutremur.

"Faza de căutare și salvare se apropie acum de sfârșit, dar pentru OMS, sarcina de a salva vieți este abia la început", a declarat Tedros.

Janelle Chavez de la CNN a contribuit la acest reportaj.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com