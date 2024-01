2022 Preakness Stakes: Tot ce trebuie să știi despre bijuteria de mijloc a Triplei Coroane

Din fericire, la ora 19:01 p.m. ET nu va fi în momentul de maximă căldură a zilei, dar va fi totuși destul de cald.

Temperatura prognozată la startul cursei este de 91 de grade. Aceasta va fi cu câteva grade mai mică decât temperatura maximă a zilei, care este prognozată să ajungă la 94 de grade - cu 18 grade peste normal.

Căldura extremă înseamnă că aclimatizarea ar putea fi o problemă. Căldura la începutul sezonului afectează mai mult oamenii, deoarece corpul lor nu este încă obișnuit cu ea, potrivit echipei meteo de la CNN.

Câștigătorul din Kentucky Derby, Rich Strike, nu va participa la cursa de sâmbătă. Proprietarul calului, Rick Dawson, a declarat că, deși cursa era tentantă, nu se încadrează în planurile lor, ceea ce înseamnă că anul acesta nu va exista niciun câștigător al râvnitei Triplă Coroană a curselor de cai, o performanță care include și Belmont Stakes.

În absența lui Rich Strike, nouă cai se vor alinia pentru a concura pentru prestigiosul premiu, iar toți concurenții se vor inspira din rezultatul șocant obținut în Derby-ul din acest an.

Antrenorul de cai din Hall of Fame Bob Baffert va lipsi și el de la Preakness, după ce a ratat Kentucky Derby din acest an.

În februarie, el a fost suspendat de către Kentucky Horse Racing Commission (KHRC) pentru 90 de zile, după ce victoria lui Medina Spirit la Kentucky Derby 2021 a fost descalificată. Calul nu a trecut un test antidoping după ce a trecut primul linia de sosire la Derby.

Baffert a făcut apel la decizia KHRC, dar Curtea de Apel din Kentucky i-a respins cererea de urgență pe 1 aprilie. Suspendarea sa a început la 4 aprilie.

Legendarul antrenor nu va putea participa la Preakness din cauza statutului de "reciprocitate" din Maryland.

Cei care trebuie urmăriți

Rich Strike a uimit pe aproape toată lumea când a câștigat Derby-ul la cea mai mare cotă dintre toți ceilalți cai din cursă - 80/1.

Al doilea clasat în acea zi a fost Epicenter, iar calul a revenit ca favorit pentru bijuteria de mijloc a Triplei Coroane.

Antrenorul lui Epicenter, Steve Asmussen, este cel mai de succes din istoria curselor de cai din America de Nord și va dori să se revanșeze pentru dezamăgirea de la Kentucky Derby.

Interesant este faptul că Fenwick este considerat cel mai mare outsider al Preakness Stakes din acest an - la 50/1 - dar pariorii ar putea fi tentați să susțină de data aceasta outsiderul cursei.

Antrenorul lui Fenwick, Kevin McKathan, spune că el crede că calul său ar putea fi "special" și nu exclude un alt rezultat surpriză împotriva numelor mai consacrate din domeniu.

"Toată lumea spune: "Acesta este un sport adevărat pentru cei bogați și faimoși"", a declarat McKathan, potrivit Associated Press.

"Dar lăsați-mă să vă spun ceva. Dacă ajungi să ai un cal bun, îi poți învinge pe toți.

"Acel cal nu are nicio idee. Nu are idee cât a costat. Nu are nicio idee cine este proprietarul acelui tip. Habar n-are cu ce fel de avion au zburat până aici. Nu știu."

Secret Oath și Early Voting sunt alți doi cai care, alături de Epicenter, alcătuiesc lista de favoriți.

Cum să urmăriți

Preakness Stakes va fi difuzat în SUA pe NBC, pe site-ul NBC și pe aplicația acestuia.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com