Un votante de Iowa insta a DeSantis a enfrentarse a Trump en vísperas de las asambleas electorales

Pero al menos un votante de Iowa quería saber: ¿por qué no se dirige más energía contra el favorito?

"¿Por qué no han ido directamente a por él? Chris García, un votante que planea votar por DeSantis, preguntó durante un ayuntamiento aquí el miércoles. "Desde mi punto de vista, estás siendo muy blando con él".

La pregunta provocó un extenso ida y vuelta entre García y DeSantis, quien argumentó que ha hecho un esfuerzo por explicar las diferencias entre él y el favorito, pero se niega a "desprestigiarlo personalmente."

El intercambio puso de relieve cómo una posible carrera por el segundo puesto, que se intensifica desde hace meses, ha dejado a Trump en gran medida indemne y en un carril propio, para frustración de republicanos como García.

García no estaba satisfecho, dijo a CNN que tenía la intención de apoyar a DeSantis, pero le instaba a enfrentarse a Trump de manera más agresiva.

"No sé si va a ser capaz de sacar esto adelante a menos que vaya tras Trump", dijo García, un republicano de Woodward, Iowa.

Mientras DeSantis y Haley han ido agudizando gradualmente sus diferencias con Trump, han estado invirtiendo mucho más en tratar de derribarse mutuamente, en particular con sus respectivos grupos externos gastando millones en anuncios de ataque en televisión.

DeSantis y dos super PACS que apoyan su candidatura, Never Back Down y Fight Right, gastaron 7,6 millones de dólares dirigidos a Haley el año pasado sólo en Iowa, en comparación con menos de 500.000 dólares dirigidos a Trump, según un análisis de CNN de AdImpact, una firma de seguimiento de datos.

Por su parte, Haley y su principal superPAC gastaron casi 10 millones de dólares en DeSantis, según el análisis, y sólo 1,5 millones en Trump.

La embestida ha producido un vertiginoso vaivén de anuncios, muchos de los cuales se han burlado de DeSantis por su antigua adoración a Trump y han menospreciado a Haley por su antigua admiración a Hillary Clinton. Los anuncios han levantado ampollas por sus respectivos tratos con el desarrollo empresarial chino durante su etapa como gobernadores de Carolina del Sur y Florida.

"Ves todo el dinero que se ha gastado contra el gobernador DeSantis o contra la gobernadora Haley, pero ¿cuánto de ese dinero se está gastando contra Trump?", dijo Bob Vander Plaats, presidente de Iowa Family Leader, una organización influyente entre los evangélicos. "Eso es lo que la gente está preguntando realmente".

Durante meses, los candidatos se han enfrentado a una creciente presión para trazar distinciones más nítidas entre ellos y Trump, que ha dominado en las encuestas nacionales y de los primeros estados en las primarias.

Pero los rivales de Trump también corren el riesgo de alienar a sus seguidores, muchos de los cuales se han vuelto aún más leales a raíz de los problemas legales del ex presidente. Los candidatos que más han atacado a Trump, como los ex gobernadores Chris Christie, de Nueva Jersey, y Asa Hutchinson, de Arkansas, se han estancado.

DeSantis, Haley y el empresario de biotecnología Vivek Ramaswamy han dicho que, si son elegidos presidentes, indultarían a Trump -que se enfrenta a cuatro acusaciones penales- si es condenado. También lo defendieron después de que la secretaria de Estado demócrata de Maine retirara a Trump de la papeleta de las primarias del estado el mes pasado.

Vander Plaats, quien respaldó a DeSantis el año pasado, dijo que todos los candidatos republicanos enfrentaban un delicado acto de equilibrio al enfrentar a un ex presidente que ejerce tanta lealtad en el GOP.

"Es un argumento matizado", dijo Vander Plaats. "Para los votantes de Trump, su segunda opción es DeSantis, así que si vas a tratar de despegar al votante de Trump para que venga a ti, no puedes alienarlo".

Dinero y presión

En el capítulo final de la carrera de Iowa, las fortunas financieras de DeSantis y Haley han cambiado. DeSantis y sus aliados externos han mantenido durante mucho tiempo una ventaja en la recaudación de fondos, pero las finanzas son ahora mucho más ajustadas, dicen los asistentes, ya que Haley está disfrutando de la mayor recompensa de contribuciones hasta ahora.

Su campaña anunció el miércoles que recaudó $ 24 millones en el último trimestre del año pasado - más del doble de su trimestre anterior - poniéndola en una sólida base financiera.

Doug Stout, un activista republicano de larga data que ha visto a todos los candidatos en sus visitas a Iowa durante el año pasado, dijo que todavía está indeciso entre DeSantis y Haley. Cree que ambos candidatos representarían un futuro sólido para el Partido Republicano.

"Necesitamos un gobernador como candidato republicano", dijo Stout el miércoles al salir del evento de DeSantis en Waukee. "Es malo que se haya convertido en algo donde ambos parecen estar luchando por el segundo lugar. No están luchando por el segundo lugar. Están luchando por la presidencia".

DeSantis se enfrenta a una presión especial para diferenciarse de Trump en Iowa, donde ha apostado su futuro político. En privado y en público, los aliados de DeSantis han expresado dudas sobre si será capaz de ganar en Iowa.

También se ha retrasado en el gasto. SFA Fund, Inc, el super PAC que respalda a Haley, ha gastado 30 millones de dólares en publicidad en Iowa, mientras que la campaña de Haley ha gastado otros 4,7 millones de dólares, gran parte de ellos en las últimas semanas. Los Super PAC que apoyan a DeSantis han gastado sólo 25,9 millones de dólares. La campaña del gobernador de Florida ha gastado 2,7 millones de dólares en el estado.

DeSantis se mostró confiado el miércoles en que "lo hará bien" en Iowa, citando el juego de base de su campaña, incluidos los 1.500 capitanes de distrito que le apoyan.

"No son unas primarias en las que simplemente se envía una papeleta o se marca un número", dijo DeSantis a la prensa tras el acto. "Así que hemos hecho todo lo que hemos hecho con eso en mente, y creo que van a seguir viendo cosas muy, muy buenas".

En Waukee, DeSantis se centró en los fracasos de Trump para cumplir con partes clave de su plataforma de 2016, como un muro fronterizo pagado por México, y dijo que el ex presidente tendría dificultades para reclutar personal. También argumentó que Trump tendría dificultades para ser elegido.

"Necesitamos a alguien que vaya a ser capaz de galvanizar obviamente a los republicanos, y luego ganar a la gente que desaprueba las políticas de Biden", dijo DeSantis. "Mi temor con Trump es que hay personas que desaprueban a Biden, pero también están en desacuerdo con Trump, por lo que no lo harían".

En ese punto, García pareció estar de acuerdo.

"Estoy dispuesto a apoyarlo porque no creo que Trump sea elegible", dijo a CNN.

David Wright de CNN contribuyó a esta historia.

