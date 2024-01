¿Un acuerdo fronterizo hacia ninguna parte? El Partido Republicano de la Cámara de Representantes, dispuesto a rechazar el compromiso del Senado sobre inmigración

Un trío de senadores lleva semanas esforzándose por alcanzar un complejo acuerdo sobre inmigración con el gobierno de Biden, en un esfuerzo por frenar la oleada de inmigrantes en la frontera sur y facilitar al mismo tiempo el paso de la ayuda a Ucrania e Israel.

Pero un número cada vez mayor de republicanos de la Cámara de Representantes está lanzando una advertencia contundente: Un compromiso del Senado no tiene prácticamente ninguna posibilidad de ser aprobado en su cámara.

La advertencia subraya las sombrías perspectivas de ver a un Congreso estrechamente dividido unirse en un tema tan candente como la inmigración, que los republicanos en particular han convertido en el centro de sus campañas para la Casa Blanca y el control de ambas cámaras.

En entrevistas con la CNN, una amplia gama de republicanos de la Cámara de Representantes dijeron que sólo aceptarían un acuerdo fronterizo que se parezca al proyecto de ley de inmigración de línea dura que se aprobó en su cámara el año pasado -conocido como HR 2-, a pesar de que los demócratas del Senado y la Casa Blanca se oponen firmemente a ese plan y lo califican de imposible.

Y algunos republicanos fueron incluso más directos, sugiriendo que cualquier acuerdo debería ser rechazado si pudiera reforzar la posición del presidente Joe Biden de cara a noviembre.

"Permítanme decirles que no estoy dispuesto a hacer demasiado en este momento para ayudar a un demócrata y mejorar el índice de aprobación de Joe Biden", declaró a la CNN el representante Troy Nehls, republicano de Texas. "No ayudaré a los demócratas a intentar mejorar los pésimos índices de aprobación de este hombre. No voy a hacerlo. ¿Por qué iba a hacerlo? Chuck Schumer ha tenido la HR 2 sobre su mesa desde julio. Y no ha hecho nada con ella".

Otros dijeron que cualquier proyecto de ley producido en el Senado tendría que ser modificado por la Cámara liderada por el Partido Republicano, lo que significa que tal plan se movería más a la derecha y podría alterar el delicado equilibrio para ganar el apoyo de los demócratas.

"No veo por qué la Cámara aceptaría automáticamente una versión del Senado cuando hemos aprobado nuestro propio proyecto de ley, HR 2", dijo el representante republicano Tony Gonzales, cuyo distrito de Texas abarca la frontera.

Y otros legisladores del Partido Republicano sostienen que es un error que los demócratas y la Casa Blanca negocien un acuerdo fronterizo sólo con los republicanos del Senado, cuando el apoyo de los republicanos de la Cámara será necesario para que cualquier legislación se convierta en ley.

"La Cámara de Representantes tendrá que participar en el proceso. Tiene más sentido incluir a la Cámara antes de llegar a un acuerdo", dijo el representante Ben Cline, de Virginia, miembro del grupo ultraderechista Freedom Caucus de la Cámara de Representantes.

"Necesitamos reformas políticas en la línea de la HR 2", dijo Cline. "Y ese es un objetivo bastante importante para mí y para muchos de mis colegas".

Si el Senado logra llegar a un acuerdo, la atención se centrará en el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que ha pedido al Senado que apruebe la HR 2 y ha dicho que deben aprobarse nuevas y estrictas medidas fronterizas antes de dar luz verde a más ayuda a Ucrania.

Si Johnson se desvía de esa posición, se enfrentará a un duro revés de su flanco derecho. Pero si intenta desplazar cualquier compromiso del Senado más a la derecha, podría torpedear las posibilidades de convertirlo en ley y amenazar el futuro de la ayuda a Ucrania e Israel en el proceso.

"Me alegro de que el presidente Johnson haya mantenido hasta ahora una postura de 'HR2 o fracaso'", dijo el representante Matt Gaetz, republicano de Florida que lideró la campaña para expulsar al ex representante Kevin McCarthy de la presidencia.

Y Gaetz dijo que sus colegas conservadores no iban a dar mucha importancia a lo que produjera el Senado.

"Es poco probable que los conservadores de la Cámara pongan muchas esperanzas en el producto del trabajo que están desarrollando los vestigios de la 'banda de los ocho'", dijo Gaetz, en referencia a un grupo de senadores bipartidistas que elaboraron el último proyecto de ley de inmigración bipartidista en 2013.

Pero a diferencia de 2013, el acuerdo actual que se debate en el Senado no ofrece una vía a la ciudadanía para los millones de inmigrantes indocumentados, ni se considera integral. En su lugar, las conversaciones en el Senado se han centrado en las restricciones a la inmigración impulsadas por los republicanos, en concreto en las leyes de asilo, los cambios en las políticas de libertad condicional y la autoridad que la Administración puede utilizar para expulsar a los inmigrantes o cerrar la frontera cuando se produzcan picos migratorios.

Pero en 2013, el Senado, liderado por los demócratas, aprobó el proyecto de ley integral de inmigración con 68 votos, y la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, lo ignoró.

Ahora, cualquier acuerdo en el Senado -que están negociando el republicano James Lankford, de Oklahoma, el demócrata Chris Murphy, de Connecticut, y la independiente Kyrsten Sinema, de Arizona- está destinado a quedarse corto respecto a la HR 2.

Además, los senadores han estado trabajando con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que ahora es objeto de un proceso de destitución dirigido por los republicanos de la Cámara de Representantes, que pretenden acusarle de delitos graves y faltas por la crisis migratoria.

El papel de Mayorkas en las conversaciones -que el DHS dijo que era proporcionar asistencia técnica- ya ha generado un profundo escepticismo entre los republicanos de la Cámara de Representantes.

"Tiene que ser un proyecto de ley limpio cargado para asegurar la frontera - no facilitar la entrada de ilegales en el país", dijo el representante Tim Burchett, republicano de Tennessee. "Necesitamos un plan sobre lo que haremos con los 8 millones que han llegado en los últimos tres años".

El proyecto de ley de inmigración de la Cámara de Representantes, aprobado en mayo, exigiría al Departamento de Seguridad Nacional renovar la construcción del muro fronterizo. También reforzaría las penas para los inmigrantes que se queden más tiempo del permitido por su visado en EE.UU., elevaría los requisitos para solicitar asilo y otorgaría al DHS mucha más autoridad para rechazar inmigrantes en la frontera.

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, advirtió el miércoles a Johnson de que no se aferrara a la HR 2 y buscara en su lugar un consenso bipartidista.

"Si la Cámara se aferra a la HR 2 como única solución... no vamos a llegar a un acuerdo", dijo Schumer.

Pero el demócrata neoyorquino añadió: "Creo que si el Senado consigue hacer algo de forma bipartidista, ejercerá una enorme presión sobre la Cámara para que también haga algo y no deje que estos duros de la derecha se levanten y digan, los 30, que dicten cómo debe funcionar todo el país. Porque lo que ellos creen es claramente minoritario para el Partido Republicano y para nuestro país".

Los republicanos, sin embargo, dicen que es Schumer quien ha esperado demasiado.

"¿Y justo ahora, el Senado, controlado por los demócratas, empieza a darse cuenta de que deben hacer algo durante un año electoral para frenar esta crisis?", preguntó el representante Mark Alford, republicano de Misuri. "No aceptaremos nada menos que asegurar la frontera".

A los desafíos se suma el creciente número de republicanos de línea dura -incluidos Gaetz, Reps. Chip Roy de Texas y Eric Burlison de Missouri - que están llamando a cerrar el gobierno si no se cumplen sus demandas de seguridad fronteriza, presagiando lo difícil que será llegar a un acuerdo bipartidista tanto en la frontera como en la financiación del gobierno.

"Debemos condicionar la financiación de las operaciones del gobierno federal a que el Presidente firme la ley H.R.2, o su equivalente funcional, y detenga el flujo a través de nuestra frontera (con resultados demostrables cercanos a cero)", escribió Roy en una carta a sus colegas.

Fuente: edition.cnn.com