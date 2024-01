Opinión: Poner AirTags a tus hijos podría mejorar su calidad de vida

Kara Alaimo

A primera vista, parece espeluznante utilizar para vigilar a nuestros hijos un producto que Apple dice claramente que no está pensado para personas ni mascotas. Pero utilizar esta tecnología y otras similares de esta forma, con el consentimiento de los niños, podría protegerlos de formas de tecnología mucho más peligrosas y darles la independencia que necesitan para tener una infancia feliz y aprender las habilidades que necesitarán de adultos. Además, las conversaciones necesarias como parte de este proceso podrían normalizar un diálogo mejor y menos incómodo entre padres e hijos sobre tecnología, seguridad, libertad y responsabilidad.

He aquí un poco de contexto. Los niños llamados "nativos digitales" son menos propensos que los de generaciones pasadas a salir sin sus padres, escribe Jean Twenge en "iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy - And Completely Unprepared for Adulthood". También es menos probable que tengan carné de conducir al terminar el instituto que sus predecesores de la generación Boomer y menos probable que trabajen.

Los niños nacidos entre 1995-2012 también pasan una hora menos al día con amigos que los primeros Millennials y los miembros de la Generación X a su edad. "Una hora menos al día dedicada a los amigos es una hora menos al día dedicada a desarrollar habilidades sociales, negociar relaciones y navegar por las emociones", escribe Twenge.

En cambio, esta generación pasa más tiempo a solas, y a menudo, por supuesto, en las redes sociales. En mi próximo libro, "Over the Influence: Why Social Media is Toxic for Women and Girls - And How We Can Take it Back" (Por qué las redes sociales son tóxicas para las mujeres y las niñas y cómo podemos recuperarlas), sostengo que, aunque los padres piensen que sus hijos están más seguros en casa que en el mundo exterior, a menudo corren mucho más peligro en sus habitaciones con sus teléfonos que si se les permitiera salir a reunirse con sus amigos.

En las redes sociales, por ejemplo, los niños pueden verse fácilmente atrapados en comunidades que promueven contenidos que incluyen trastornos alimentarios e incluso el suicidio. Pueden ser blanco de "sextortonistas", personas que se hacen pasar por su novio o novia, les convencen para que compartan una imagen subidita de tono y les amenazan con publicarla a menos que participen en más actos sexuales en línea. O simplemente pueden caer en la trampa de pensar que, atrapados en casa, sus vidas no se corresponden con las fotos filtradas y glamurosas que ven publicar a sus amigos.

Todo esto puede ayudar a explicar por qué, como señala Twenge, los chicos de hoy sufren mayores niveles de ansiedad, depresión y suicidio. Y, por supuesto, se están perdiendo habilidades fundamentales -trabajar, conducir, negociar relaciones con otras personas- que serán decisivas para su éxito más adelante en la vida.

La creencia popular parece ser que los niños quieren pasar su tiempo en las redes sociales. Pero cuando Danah Boyd entrevistó a jóvenes, descubrió lo contrario. "Los adolescentes me dijeron una y otra vez que preferirían reunirse en persona, pero el ajetreo de su vida cotidiana, su falta de movilidad física y los temores de sus padres han hecho que las interacciones cara a cara sean cada vez más imposibles", escribe Boyd en "It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens".

Pero la idea de dejar a los niños sin supervisión pone nerviosos a muchos padres, entre los que me incluyo.

"Todos nos hemos criado con la teórica furgoneta blanca que se detiene con el tipo de las gafas de aviador y el bigote, y se abre la puerta lateral y nos sacan de una esquina", explica a The Washington Post John Bischoff, jefe de la División de Menores Desaparecidos del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados. "Estadísticamente, es muy raro que eso ocurra, pero, al mismo tiempo, sigue ocurriendo".

Aparecen productos que nos permiten seguir la pista de nuestros hijos. Ponerle uno a un niño es una forma de darle más libertad para salir a explorar el mundo por su cuenta, dando a los padres la tranquilidad de que normalmente (a menos que los productos no funcionen o los niños se los quiten) pueden saber dónde están. Es una opción estupenda para los niños que, por ejemplo, van a la escuela secundaria y quieren salir con sus amigos sin supervisión. También puede ser una herramienta especialmente útil para los padres de niños pequeños con autismo, que suelen alejarse de sus cuidadores.

Creo que se debe informar a los niños de cuándo se les está siguiendo, lo que da pie a una comunicación más abierta entre padres e hijos sobre la libertad y la independencia, la tecnología, las normas y los límites, que, por supuesto, debería ampliarse a medida que los niños crecen. Las conversaciones sobre cómo se pueden utilizar los rastreadores para el bien (encontrar equipaje perdido) o para el mal (acosar a la gente) también serían una oportunidad para concienciar a los niños sobre la complicada naturaleza de la tecnología y nuestra necesidad de mantenernos alerta para protegernos de sus peligros y desventajas.

Por supuesto, también hay muchas formas de utilizar estos dispositivos con fines nefastos para los niños, como, por ejemplo, si alguien le pusiera uno a tu hijo. El año pasado, Apple dijo que estaba desarrollando un software para que las personas fueran más conscientes de que estaban siendo rastreadas por AirTags que desconocían. Pero eso no funcionaría si la persona no tuviera teléfono. Así que los rastreadores también deberían vibrar con regularidad, de modo que si se colocan en una persona o en sus pertenencias, la persona se dé cuenta rápidamente.

Los rastreadores no son infalibles porque no se puede garantizar que funcionen, pero, sobre todo en zonas pobladas, son una forma de dar a los padres más seguridad para que nuestros hijos puedan salir y explorar el mundo más a su aire a medida que crecen. Así no sólo serán más felices, sino que estarán más seguros que en casa. Me alegro de que exista una aplicación para esto.

