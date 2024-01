Opinión: La verdadera vulnerabilidad de Trump

Desde que el ex gobernador de Georgia Jimmy Carter sacudió el proceso de nominación en 1976 con una fuerte actuación en Iowa que le impulsó a la victoria en New Hampshire -convirtiéndole de "¿Jimmy quién?" en el favorito- la nación ha vuelto sus ojos hacia el Estado de Hawkeye para ver si se hace historia.

Lo cierto es que Iowa no ha sido un determinante infalible del éxito. George W. Bush fue el último candidato republicano que ganó en Iowa. "Desde que comenzaron los caucus en 1972", informó el Des Moines Register, "ha habido 18 ganadores de caucus entre los dos partidos: 10 demócratas y 8 republicanos. Más de la mitad de esos ganadores consiguieron la nominación de su partido en ese ciclo, pero sólo tres fueron elegidos presidentes".

¿Recuerdas a los presidentes Paul Tsongas y Pat Buchanan? No, porque aunque ganaron las primarias de New Hampshire, no obtuvieron la nominación de su partido para la Casa Blanca.

En 2024, puede que los caucus y las primarias sean secundarios frente al drama que se está viviendo en los tribunales, derivado de los cuatro procesamientos del expresidente Donald Trump, favorito del Partido Republicano.

Si va a haber un vuelco de la fortuna, es probable que surja de los descubrimientos y decisiones legales que se tomen sobre el destino del expresidente que, por ahora, sigue siendo de lejos el candidato más fuerte del pelotón republicano.

En otras palabras, todo gira en torno a los juicios. Aunque Trump ha sido capaz de cumplir la máxima política de convertir su mayor debilidad en una fortaleza -es decir, el 6 de enero y todo lo que lo rodeó-, es posible que se vuelva en sentido contrario.

Y lo que es más importante, hay algunas pruebas que sugieren que una condena podría cambiar de forma significativa la forma de pensar de los votantes republicanos e independientes.

Aunque las acusaciones y los juicios han hecho poco por perjudicar políticamente a Trump hasta ahora y, en muchos sentidos, parecen haber reforzado su posición al alimentar el mensaje antisistema y dificultar que sus oponentes consigan mucho tiempo de emisión, es posible que una condena tenga un aspecto muy diferente. (Trump ha negado haber cometido irregularidades en todos los casos presentados contra él).

Varias encuestas han revelado que, si se convierte en delincuente, una mayor parte del electorado podría verle con malos ojos. En la encuesta del New York Times/Siena, por ejemplo, la ventaja de Trump en cuatro estados indecisos se reduce a un déficit.

No sólo el hecho de que Trump se convierta en un delincuente, en lugar de un ex presidente acusado, cambiaría la percepción de la situación, sino que también podría centrar mucho más la atención en el fondo de los casos penales contra Trump en lugar de en la atmósfera de la carrera por las primarias del Partido Republicano.

Hasta ahora, la mayor parte del público no ha prestado realmente atención a la política. A diferencia de los adictos a la política que se centran a diario en los quehaceres de Washington, muchos estadounidenses han estado más preocupados por pagar las facturas y cuidar de sus hijos.

Los temas que han resonado en los últimos años son aquellos que los votantes perciben que tienen el mayor impacto inmediato sobre ellos, incluidos los derechos reproductivos, las guerras educativas, la inmigración, la inflación y más.

Pero dada la forma en que los calendarios político y judicial empiezan a coincidir, los veredictos sobre la posible culpabilidad de Trump podrían, al menos en uno de los cuatro casos, llegar cuando los votantes empiezan a estar más centrados en las elecciones. Por supuesto, si Trump consigue retrasar los casos hasta después de las elecciones, los tribunales contribuirán a consolidar aún más su posición en la carrera del Partido Republicano.

Si Trump es condenado, el presidente Joe Biden también se verá liberado para hablar con más franqueza sobre lo que Trump ha hecho y la amenaza que él -con el apoyo de los republicanos- ha supuesto para la democracia. Hasta ahora, Biden se ha mostrado extremadamente reacio a sacar el tema de los cargos penales de Trump porque no quiere que parezca que está politizando un asunto del que se ocupa el Departamento de Justicia.

Sin embargo, en el momento en que un jurado hable o un tribunal dicte sentencia, podríamos esperar una intensificación de la retórica del presidente que, a su vez, creará una mayor presión sobre el Partido Republicano.

Si algo tiene la capacidad de cambiar la forma en que los votantes republicanos evalúan las perspectivas de otros candidatos como la ex embajadora Nikki Haley y el gobernador de Florida Ron DeSantis, son los casos penales. Si los votantes republicanos están centrados en elegir a la persona que tenga más posibilidades de derrotar al presidente Biden, una condena de Trump podría beneficiar enormemente a sus rivales republicanos.

Como señaló el escritor conservador John LeBoutillier en The Messenger, si Trump se enfrenta a un juicio esta primavera, tendría que decidir si considera o no un acuerdo con la fiscalía. Obviamente, cualquier acontecimiento de este tipo transformaría instantáneamente el panorama político.

Ahora mismo, Trump tiene una ventaja dominante en la carrera por la nominación republicana. Pronto sabremos si las encuestas están en lo cierto. Pero si lo son, entonces el lugar más probable para buscar un cambio de juego no está en las urnas, sino en un tribunal de justicia.

