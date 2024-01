Jeremi Suri

Opinión: La verdadera lección de la dimisión de Claudine Gay

Sin embargo, el propósito de toda esta inversión se explica mal al resto del mundo. Las universidades estadounidenses ofrecen espacios dinámicos para el aprendizaje y el descubrimiento, sin parangón con ninguna otra institución, y promueven esfuerzos para mejorar el mundo en formas grandes y pequeñas. Hoy en día, en la mayoría de los campus, esa convincente misión no tiene los defensores que merece. La dimisión de la presidenta de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, después de sólo seis meses y tras un duro escrutinio por sus comentarios públicos sobre el conflicto entre Israel y Hamás y las acusaciones de plagio, refleja una división cada vez más profunda entre la misión de la universidad y el papel del presidente universitario.

Junto con Gay, Liz Magill dimitió en la Universidad de Pensilvania, en parte debido a la inmensa presión de donantes y otros, pero también porque no pudieron reunir a sus campus en torno a una articulación convincente de su misión institucional en medio de una violenta controversia. Se trata de un reto muy difícil. De hecho, es un reto antiguo, anterior a las fulminantes controversias a las que se enfrentaron ambos líderes. Ahora, una nueva generación de líderes universitarios debe afrontarlo sin rodeos. La frustrante realidad es que la mayoría de los líderes universitarios actuales están mal preparados.

¿Cómo se llega a ser rector de una universidad hoy en día? El proceso de selección de estas figuras es extraño y alimenta los problemas expuestos más recientemente. Los comités que ungen a los líderes universitarios son casi siempre herméticos o carentes de transparencia, y en las escuelas más importantes suelen estar dominados por voces alejadas de lo que más debería importar: la docencia y la investigación.

Los comités de búsqueda de rectores y decanos dan prioridad a la recaudación de fondos, las relaciones públicas y la gestión deportiva mucho más que a la calidad de la enseñanza o la erudición de los candidatos. Los rectores no son elegidos como líderes intelectuales, sino como administradores de lo que, de hecho, son grandes corporaciones universitarias con poderosos grupos de interés externos. No es de extrañar, por tanto, que se espere que los rectores atiendan a las presiones externas y, en consecuencia, a menudo prioricen esa exigencia por encima de su principal responsabilidad: la educación. Muchos presidentes y decanos no han enseñado en un aula ni trabajado en un archivo o un laboratorio desde hace al menos una década.

Eso se debe a que para salir adelante en la burocracia universitaria hay que actuar como un burócrata, manteniendo satisfechos a diversos grupos cuadrando presupuestos y evitando polémicas. Los políticos y otras personas han hablado mucho del supuesto auge del ambiente universitario "woke", tipificado en estas críticas por lo que los críticos consideran declaraciones públicas selectivamente emitidas de apoyo o condena política. Pero las declaraciones más políticas de las universidades casi nunca proceden de sus dirigentes. Cuando los rectores persiguen un objetivo político -la diversidad es uno de ellos- es porque grupos poderosos de dentro y fuera de la universidad han exigido pruebas de acción, como ocurrió tras el terrible asesinato de George Floyd a manos del policía de Minneapolis Derek Chauvin en la primavera de 2020. En ese caso y en muchos otros, los líderes universitarios siguieron las tendencias, y evitaron otras cuestiones difíciles, incluida la desigualdad, hasta que fue inevitable.

Con demasiada frecuencia, los rectores universitarios son elegidos no para liderar con un propósito, sino para mantener cómodos a los miembros más influyentes de sus comunidades. Al igual que otros políticos actuales, sirven a grupos de interés. Los grupos más organizados tienen dinero y conexiones políticas, y son en gran medida ajenos a la universidad. Su influencia ha crecido en los últimos años, a medida que las universidades dependen más de la financiación exterior y de aplacar a los políticos entrometidos.

Mientras tanto, los grupos de interés menos poderosos en los campus universitarios son los investigadores y estudiantes comprometidos con el aprendizaje y la erudición. Los estudiantes y los académicos tienen muy poca influencia en las decisiones básicas sobre los recursos y las prioridades de los campus, y esa influencia, ya de por sí escasa, ha disminuido a medida que ha aumentado el poder de los donantes y las figuras políticas. Ciertamente, la destitución de Gay y Magill es una prueba de ese poder, pero no es el único ejemplo. Este acaparamiento de poder va mucho más allá de los errores u objetivos de dos dirigentes universitarios. Basta con ver cómo ha crecido el tamaño de los estadios de fútbol, con más palcos de lujo para los donantes, mientras que las bibliotecas y otros presupuestos de recursos académicos para estudiantes se han reducido.

A pesar de las suposiciones comunes, los líderes de nuestros campus rara vez son académicos activos o defensores comprometidos. Los primeros están demasiado centrados en la investigación y los segundos son demasiado polémicos para ascender por una vía administrativa empinada e implacable. Las universidades cultivan decanos, prebostes y presidentes que agachan la cabeza y se dejan llevar por la sabiduría convencional y el poder que la sustenta.

Aunque algo de esto es inevitable en cualquier gran organización, los últimos acontecimientos ponen de relieve hasta qué punto esta dinámica nos ha desviado de la misión de la enseñanza superior. Después de que Hamás lanzara el ataque más sangriento contra judíos desde el Holocausto y de que Israel tomara represalias con algunos de los ataques más mortíferos contra civiles que se recuerdan, los dirigentes universitarios estuvieron en gran medida ausentes.

La violencia afectó directamente a muchos de sus estudiantes y académicos, y horrorizó a casi todos. Obviamente, las opiniones sobre la causa y la culpa diferían ampliamente, pero la apatía o el desinterés de los dirigentes no hizo sino empeorar las cosas, ya que los estudiantes, enfadados y asustados, se sintieron desatendidos. La misión de las universidades exigía claramente esfuerzos inmediatos e intensivos para permitir el aprendizaje y el descubrimiento en torno a estas cuestiones, proporcionando un espacio seguro y libre para que todos los grupos se sintieran respetados e incluidos, siempre y cuando respetaran e incluyeran a los demás.

Las vacilaciones de los dirigentes universitarios -sobre todo ante el Congreso, cuando Gay, Magill y la presidenta del MIT, Sally Kornbluth, fueron llamados a declarar y se enfrentaron al agudo interrogatorio de la diputada republicana Elise Stefanik, de Nueva York- demostraron que se sentían incómodos ante cuestiones morales difíciles, temerosos de ofender a cualquier grupo que se hiciera oír y comprometidos con la quietud frente al debate comprometido, incluidas las protestas legítimas. Al no tomar partido o decir que todo "depende del contexto", no complacieron a nadie y se enemistaron con todos. No es así como se comportan los educadores, que prosperan en el estudio de temas controvertidos. Es como se enseña a actuar a los administradores para que sus carreras sigan avanzando.

Los presidentes Gay, Magill y sus homólogos habrían hecho mejor en inclinarse hacia la controversia, articulando claramente los valores humanísticos que subyacen a todo aprendizaje en las universidades: libertad frente al ataque violento por la propia identidad, justicia por las malas acciones del pasado y derechos de autodefensa y autogobierno. La compleja aplicación de estos valores merece atención, no elusión.

Por encima de todo, los presidentes deben fomentar la más amplia gama posible de opiniones basadas en hechos, y todos los grupos -independientemente de su poder- deben comprender que son partes plenas y respetadas de una conversación universitaria en evolución. Los dirigentes deben rechazar y limitar la expresión de opiniones que desprecien imprudentemente el aprendizaje, intimiden a los demás o acosen a determinados grupos. Los llamamientos al genocidio, como las calumnias racistas o los insultos sexistas, entran obviamente en esta última categoría y deben identificarse como tales.

Los dirigentes universitarios deben modelar una lucha honesta sobre los valores y su aplicación a las complejas cuestiones políticas de nuestro mundo. Si los políticos u otros agentes de poder tratan de impedir o cooptar esa lucha, deben ser señalados como impedimentos a la libertad académica y al verdadero propósito de la universidad.

Los líderes universitarios se enfrentarán a más retos en los próximos meses, cuando los estudiantes se enfrenten a guerras y amenazas a la democracia. Como hemos visto, la indiferencia moral sólo alimentará la ira y el miedo.

En nuestra era tan dividida y violenta, los líderes no pueden esconderse detrás de procedimientos administrativos; deben encontrar la manera de articular valores comunes y promover debates que aborden acontecimientos mundiales controvertidos con el propósito de aprender y descubrir. Esa es la única manera de educar a los ciudadanos para mejorar el mundo, en lugar de repetir los errores del pasado.

Por tanto, las universidades deben cultivar nuevos líderes e incentivar a los actuales para que articulen una visión moral y actúen con un compromiso firme con la misión principal de la educación superior. Recaudar dinero y equilibrar a los poderosos grupos de interés seguirá siendo importante, pero debe ser secundario. La conexión con el aula, el archivo y el laboratorio es donde reside el propósito de la labor universitaria; es donde se produce el aprendizaje y el descubrimiento más fundamentales. Los presidentes y decanos deberían proceder más inmediatamente de estos entornos. Deben ser eruditos activos y profesores probados que encarnen lo que realmente es la universidad. Pueden hablar con autenticidad de la controversia y fomentar el debate serio de temas difíciles. Comprenden cómo las universidades estadounidenses pueden cambiar el mundo, y de hecho lo hacen.

En este nuevo año, varias instituciones de élite elegirán nuevos presidentes. Pueden cambiar colectivamente lo que valoramos en nuestros líderes universitarios. Estados Unidos es líder mundial en educación superior; es hora de que recordemos por qué.

