Opinión: La IA llega para los periodistas

Nota del editor: Seán O'Connor es profesor de Derecho y director delCenter for Intellectual Property x Innovation Policy de la Facultad de Derecho Antonin Scalia de la Universidad George Mason. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más opiniones en CNN.

Seán O'Connor

The New York Times alega esto último en una reciente demanda presentada ante un tribunal federal de Manhattan, uniéndose así a otros creadores y titulares de derechos de autor que ahora impugnan el uso de sus obras sin permiso por parte de empresas de IA. Las demandadas OpenAI y Microsoft Corp. responderán casi con toda seguridad que entrenar a ChatGPT y sistemas similares con millones de obras protegidas por derechos de autor delTimes y otros es un "uso legítimo" conforme a la ley.

De hecho, OpenAI ya anticipó una defensa de uso justo en una moción para desestimar una demanda separada en curso presentada por la comediante Sarah Silverman y otros autores contra Meta en un tribunal federal de San Francisco el año pasado, basada en un escenario similar de ChatGPT reproduciendo partes sustanciales de los libros después de haber sido entrenado en ellos. Aunque a esa demanda no le ha ido especialmente bien -el juez accedió recientemente a la petición de Meta de desestimar todas las demandas de Silverman et al. menos una-, se basaba en gran medida en teorías distintas de las del caso del Times.

Algunos académicos han argumentado una teoría de "aprendizaje justo" para justificar la reproducción de materiales protegidos por derechos de autor al por mayor en conjuntos de entrenamiento de IA generativa, por analogía con la reproducción privada de obras protegidas por derechos de autor por parte de seres humanos para estudiarlas y aprender de ellas, lo que generalmente se considera no infractor o uso justo. Pero estos resultados de la IA son sustancialmente similares a artículos específicos del Times, según el documento. Este uso es cualquier cosa menos justo.

Sin la defensa del uso legítimo, es probable que las empresas de GenAI sean responsables de infringir los derechos de autor. Esto da al Times y a otros editores tanto el derecho a participar en los beneficios que GenAI obtenga de los materiales de los editores como la capacidad de negociar "salvaguardias" sobre la forma en que sus materiales se utilizan o terminan en los resultados de GenAI.

En respuesta a la demanda del Times, un portavoz de Open AI afirmó que la empresa tecnológica respeta los derechos de los creadores y propietarios de contenidos y trabaja con ellos para garantizar que se benefician de la tecnología de IA y de los nuevos modelos de ingresos: "Nuestras conversaciones con el New York Times han sido productivas y han avanzado de forma constructiva, por lo que estamos sorprendidos y decepcionados con este hecho. Tenemos la esperanza de encontrar una manera mutuamente beneficiosa de trabajar juntos, como estamos haciendo con muchos otros editores." Microsoft no respondió a la petición de comentarios sobre la demanda.

Cuando los estudiantes de arte copian la "Mona Lisa", tratan de entender cómo Leonardo da Vinci ejecutó su visión artística. Sus objetivos son desarrollar herramientas para expresar su propia visión, en su propio estilo original, no duplicar servilmente el estilo de otro.

OpenAI y sus similares, por el contrario, diseñan sus sistemas de IA generativa para replicar creaciones y estilos humanos ya existentes. La IA generativa se llama así por el texto, las imágenes y otras expresiones creadas en respuesta a las indicaciones de los usuarios.

Analicé este modelo de negocio en el contexto de la música. Aplicaciones como Jukebox y MuseNet -otros dos proyectos de OpenAI- promocionan su capacidad para crear "nuevas" obras en los estilos de artistas y compositores específicamente nombrados. No está claro si existe un juego a largo plazo que se dedique a generar resultados únicos.

En sus mejores días, la industria naciente promueve la visión de una herramienta que ayuda a los humanos a crear obras distintivas. Pero ahora mismo la IA generativa se limita a mezclas de estilos existentes (en parte, porque los sistemas deben entrenarse con materiales ya existentes).

La creatividad rompedora no consiste simplemente en reajustar las aportaciones estilísticas actuales para que cada una de ellas siga siendo reconocible. Es, en cambio, una creación estilística totalmente nueva que sólo deja entrever sus influencias. "Frank Sinatra cantando una canción de Ed Sheeran", tal y como lo generan los actuales sistemas de IA generativa, sonaría tal y como describe su título. El oyente escucharía lo que parece la voz real de Sinatra como si estuviera cantando una versión de una canción de Ed Sheeran, es decir, el tipo de melodías, cambios de acordes y fraseo que caracterizan las canciones de Sheeran, aunque no se trate de ninguna canción real de Sheeran.

En cambio, cuando un músico humano crea su propio estilo a partir de los estilos de otros músicos a los que admira y emula, el resultado no suena como si una de sus influencias cantara la canción de otra influencia. Por ejemplo, la cantautora Brandi Carlile es famosa por haber dejado clara la profunda influencia de artistas anteriores como Joni Mitchell y Elton John en su propio estilo. Sin embargo, salvo cuando Carlile ha versionado una canción de Joni o Elton, sus canciones originales no suenan directamente al estilo interpretativo o compositivo de sus dos ídolos. Así que lo que producen los humanos creativos suena a algo nuevo, mientras que lo que produce la IA suena a yuxtaposiciones extrañas del trabajo de los distintos humanos con los que se ha entrenado.

En sus peores días, la industria de la IA generativa parece decidida a sustituir por completo la creatividad humana. Los sistemas de IA producirán nuevas obras según sus propias indicaciones internas a escala para todos los gustos y presupuestos. ¿Puede surgir de ello una estética valiosa o un nuevo estilo auténtico?

En cuanto a las noticias, cabe preguntarse si no son "sólo hechos". Y, según la ley de propiedad intelectual, los hechos no son protegibles. Además, si el texto es "funcional", como una receta, tampoco puede protegerse. Sin embargo, aunque la información periodística sea meramente factual y funcional, la sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. de 1918 en el caso International News Service contra Associated Press sigue sosteniendo que la reproducción inmediata de noticias no protegibles por derechos de autor constituye una apropiación indebida.

Al mismo tiempo, el periodismo no son "sólo los hechos". También es contar historias. Los lectores quieren puntos de vista y análisis perspicaces y originales, todo ello envuelto en pasajes de estilo atractivo. En algunos casos, estilos que rompen las normas, como el "periodismo gonzo" de Hunter S. Thompson, pueden incluso ofrecer a los lectores una nueva forma de entender los acontecimientos mundiales.

La IA Generativa se configura intencionadamente para replicar el estilo de los periodistas consagrados. De este modo, su producción adquiere las cualidades que los lectores esperan de las noticias y los comentarios. En la práctica, esto también significa que la IA generativa no sólo produce textos en el estilo de escritores conocidos, sino que también reproduce exactamente pasajes publicados anteriormente. La denuncia del Times documenta varios de estos casos.

¿Puede una reproducción por IA generativa de noticias y comentarios previamente publicados ser un uso legítimo? Yo creo que no. Algunos periodistas llegan a ser más leídos que otros no sólo porque publican primero o tienen mejores ideas, sino también porque expresan bien sus ideas. Cuando la IA generativa se aprovecha de estos éxitos estilísticos, no supera la prueba legal del uso legítimo, que consta de cuatro partes: finalidad y carácter del uso (por ejemplo, comercial o no comercial); naturaleza de la obra protegida por derechos de autor; cantidad y sustancialidad de la parte utilizada en comparación con la obra en su conjunto; y efecto del uso en el mercado del original. Los tribunales suelen utilizar una prueba de "uso transformativo" para abreviar algunos o todos estos factores. ¿La obra supuestamente infractora utiliza las partes reproducidas de forma diferente a como lo hacía la obra original?

El uso de Generative AI no es "transformador"en el sentido de que no comenta o critica la historia original ni la traslada a un medio, propósito o contexto diferentes. En cambio, reproduce partes sustanciales del trabajo de otros simplemente para competir en los mismos canales de mercado que el original.

Aún más problemático para un mundo inundado de desinformación, la IA generativa está "alucinando"historias haciéndolas pasar por publicaciones legítimas de medios de noticias respetados. "Alucinar" es el nombre que recibe la IA generativa cuando fabrica hechos e historias que o bien no existen o bien han sido alterados hasta convertirlos en falsos, pero los presenta de forma convincente (por ejemplo, presenta una cita de un tribunal legal que coincide con el formato técnico pero en realidad no existe tal caso). Así, la IA generativa está infringiendo derechos de marca, además de atribuir erróneamente historias e ideas.

En definitiva, la IA generativa hace exactamente lo contrario de lo que se supone que debe conseguir el aprendizaje humano. En lugar de dominar los estilos de otros expertos para desarrollar otros nuevos y mejores, es una manguera serpenteante que se agita sin control, vomitando secuencias irreflexivas de texto basadas únicamente en las probabilidades de que una palabra vaya detrás de otra en la expresión humana.

Las reflexivas expresiones de hábiles creadores humanos han sido cooptadas en una atroz manguera de inanidad que amenaza con poner patas arriba no sólo las industrias creativas, sino también la democracia y nuestro propio sentido de la verdad y la realidad. Aunque la violación de los derechos de autor pueda parecer la menor de nuestras preocupaciones, hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual es el mejor comienzo para frenar la IA generativa por el bien de la humanidad.

