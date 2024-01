Opinión: Hace diez años, el Tribunal Supremo nos hizo un regalo de bodas a mi mujer y a mí

Puede que esto no parezca sísmico, pero para mí y para otros miembros de la comunidad LGBTQ+, el matrimonio según el deseo de nuestro corazón era un club al que no se nos permitía unirnos. Era sólo una de las muchas formas en que se nos había dicho que no éramos iguales.

Allison Hope

Este mes de junio se cumplen 10 años de la igualdad matrimonial. Edie Windsor se enfrentó al gobierno de Estados Unidos y ganó como principal demandante en el caso de 2013 del Tribunal Supremo Estados Unidos contra Windsor, que anuló la Sección 3 de la Ley de Defensa del Matrimonio. Esa ley estipulaba que era ilegal definir el matrimonio de cualquier otra forma que no fuera una relación entre un hombre y una mujer.

Me casé con mi esposa hace 10 años, menos de tres semanas antes de la sentencia de la SCOTUS. Decidimos que merecía la pena casarnos aunque nuestro gobierno no lo reconociera. Qué increíble regalo de bodas del Tribunal Supremo recibir el reconocimiento legal de nuestro matrimonio menos de un mes después. Hubo muchas lágrimas de felicidad.

Durante muchos años antes de aquel fatídico día, me resistí a la idea de las parejas de hecho o del matrimonio como concepto. Me decía a mí misma que el matrimonio era una sentencia de prisión, una institución asfixiante en la que las personas cisgénero y heterosexuales se metían como zombis porque creían que tenían que hacerlo. La tradición estaba arraigada en el patriarcado y en las rígidas normas de género, e iba acompañada de muchas tradiciones extrañas en las que la gente gastaba cantidades espantosas de tiempo y dinero.

Como persona queer, a menudo me sentía afortunada por estar al margen de esas presiones sociales, aunque también me amargaba que se me negara el acceso a algo que tantos otros podían tener, simplemente por mi género o por a quién amaba.

Entonces, cuando la igualdad matrimonial se hizo legal y conocí a mi alma gemela, me di cuenta de que casarme era el acto más radical que podía cometer. Fue un gran "¡toma ya!" a un orden social y a un gobierno que, durante tanto tiempo, habían oprimido o ignorado a mi comunidad.

Sin duda, la igualdad matrimonial no hizo que todo fuera bien para los estadounidenses LGBTQ+. Seguían existiendo (y siguen existiendo) problemas urgentes: protecciones básicas contra la discriminación, leyes contra los delitos de odio y acceso a la atención sanitaria.

El reconocimiento del matrimonio por parte del gobierno federal conlleva cientos de ventajas, algunas de las cuales van más allá de la reducción de impuestos, como la seguridad psicológica de saber que el poder te considera igual que a los demás.

La caída de la DOMA también fue importante por lo horribles que habían sido los esfuerzos para bloquear los derechos matrimoniales de los estadounidenses queer. Los funcionarios públicos habían comparado a personas como yo con animales de granja (si dos personas del mismo sexo pueden casarse, ¿quién iba a decir que la zoofilia no sería lo siguiente?) Algunos de esos argumentos contra el matrimonio tienen dolorosos ecos en la actualidad, en los argumentos utilizados para promover la legislación antitransgénero y los recientes esfuerzos para prohibir libros y planes de estudios.

A pesar del enorme avance que supuso la igualdad matrimonial hace ahora una década -y de la importancia que tiene para los estadounidenses LGBTQ+ y, de hecho, para mí y mi familia personalmente-, la batalla sigue siendo ardua.

En años anteriores, he escrito sobre lo que significa estar orgulloso de ser LGBTQ+ y sobre los avances que hemos conseguido. Si se juntan todas las historias de junio que he escrito, se ve un patrón claro: pasar de vivir en la sombra a sacar pecho bajo un sol radiante, leyes antidiscriminatorias a nuestro favor, igualdad matrimonial y una mayor representación en los medios de comunicación y el entretenimiento. Pero entonces se ve un claro pivote.

Como en todas las curvas de campana, al cenit le sigue una caída. La caída desde la aceptación mayoritaria y la relativa seguridad y generalización parece grave, y se ha producido rápidamente. Además, aún no ha terminado. No sabemos hasta qué punto puede oscilar el péndulo hacia la derecha. ¿Cómo serán los daños colaterales?

Sería ingenuo pensar que la igualdad matrimonial podría salvarse de la guillotina en este momento de reacción y retroceso. Uno no tiene que mirar más allá de los incendiarios comentarios de Clarence Thomas en la decisión sobre el aborto Dobbs sobre Obergefell v. Hodges, que sostuvo que la Enmienda 14 requiere que los estados autoricen y reconozcan el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los estadounidenses trans y de género diverso ya están perdiendo la atención sanitaria, el acceso a derechos básicos como usar el baño o ser llamados por el nombre y pronombres correctos. Se están quemando libros y planes de estudio que mencionan que simplemente existimos. Se invoca a Ray Bradbury, George Orwell y Margaret Atwood, sólo que ellos escribieron ficción y yo escribo hechos reales. En este Mes del Orgullo estamos luchando por nuestro derecho a existir. Debemos seguir alzando nuestras voces para luchar contra los esfuerzos por silenciarnos.

Cuando pienso en por qué seguimos luchando, hay un día que tengo grabado para siempre en la memoria. Era un caluroso día de julio, justo un mes después de que el Tribunal Supremo fallara en el caso de Edie Windsor. Me mezclé con mi recién estrenada esposa en una reunión anual de LGBTQ+ en los Hamptons, sintiendo que podía mantener la cabeza más alta que nunca.

Eso es lo curioso de la marginación: no te das cuenta del peso que llevas encima hasta que te lo quitan un poco de encima y puedes seguir con tu vida como cualquier otra persona que nunca tuvo que preocuparse de que le pegaran por llevar a su pareja de la mano por la calle, o de no poder visitarla en el hospital en su lecho de muerte, o de la multitud de otros derechos que se conceden a las personas que no eran LGBTQ+.

Fue entonces cuando la vi: Windsor estaba allí, con más de ochenta años, comiendo perritos calientes e irradiando una luz que recordaré el resto de mi vida.

Me acerqué a ella y sentí que entraba en un libro de historia. Sabía que nunca olvidaría este momento.

"Gracias por luchar en nombre de todos nosotros", le dije. Fue entonces cuando ella dio un paso adelante, tomó mis manos entre las suyas y las apretó. Luego me plantó un gran beso en los labios y procedió a hacer lo mismo con mi mujer. Fue puro amor, honor y reconocimiento, como el apretón de manos de una familia real o atrapar la bola del jonrón ganador en las Series Mundiales.

El matrimonio es lavar la ropa, discutir sobre la cena y un millón de pequeños momentos mundanos que, unidos, cuentan la historia del amor, la familia y la supervivencia. El matrimonio es la garantía de que no tienes que caminar solo por este complejo mundo. Además, desgravaciones fiscales.

Aunque las personas LGBTQ+ han estado amando y formando familias desde tiempos inmemoriales sin el sello de aprobación de la sociedad en general, hay algo increíblemente significativo en poder salir de las sombras y mostrar nuestros rostros -y nuestras bellas historias de amor- a plena luz del día.

Ahora que todo está amenazado, me parece más importante que nunca caminar orgulloso por la calle, con los dedos de mi mujer entrelazados con los míos y nuestros anillos de boda visibles. Aún recuerdo la sal del beso de Edie, cargado de esperanza y celebración y de una lucha bien ganada. Mi mujer y yo nunca daremos por sentado que nuestra unión está reconocida, y que nos la pueden quitar en cualquier momento.

Hay una cosa de la que estamos seguros, y es que el amor es el amor, y nadie nos va a empujar de nuevo a las sombras.

