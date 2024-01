Opinión: A quién culpar por la salida del escenario de Dave Chappelle

Pero en el caso de Dave Chappelle, que abandonó el escenario durante su espectáculo de stand up la semana pasada en Florida, la culpa fue, en mi opinión, 100% del público.

¿Qué fue lo que desató la ira de Chappelle? Un teléfono móvil. No uno que sonaba entre el público -algo con lo que todos los cómicos han tenido que lidiar alguna vez-, sino una persona que utilizaba su teléfono para grabar la actuación de Chappelle, violando numerosas advertencias explícitas de no hacerlo.

Todos los que compraron una entrada para el espectáculo del miércoles por la noche fueron advertidos en línea de que los dispositivos de grabación están prohibidos. El Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood (Florida), donde se celebró el espectáculo, colocó advertencias similares por todo el local.

El DJ que presentó a Chappelle, DJ Trauma, dio instrucciones específicas al público para que no grabara ninguna parte del espectáculo. Además de las innumerables advertencias, todos los asistentes al espectáculo debían guardar sus teléfonos en una bolsa especial que se cerraba con llave antes de entrar en el local.

A pesar de todo, un espectador sentado lo suficientemente cerca en el recinto de 7.000 localidades como para permitir que Chappelle le viera desde el escenario, grabó el espectáculo a través de la cámara de un teléfono móvil que, al parecer, no se entregó como se le había pedido.

Durante su actuación, Chappelle amonestó al espectador y avisó a seguridad. Pero, al parecer, se sintió tan frustrado por el incidente que abandonó el escenario antes de terminar su actuación.

Lo que no entienden quienes piensan que fue una reacción exagerada es que Chappelle y los cómicos de su nivel no sólo se preocupan por hacer reír, sino también por el negocio de su oficio. Por eso, desde hace años, cómicos como Chappelle, Chris Rock, John Mulaney y otros exigen a los espectadores que guarden sus teléfonos en una funda para impedir la grabación del espectáculo.

Estas medidas sirven en parte para evitar que la gente del público grabe el nuevo material que un cómico está desarrollando y que no está listo para el horario de máxima audiencia. Eso fue precisamente lo que Chris Rock dijo en 2014, al señalar que los cómicos -incluso los famosos- necesitan hacer un "taller" de nuevos chistes mientras perfeccionan su material y eliminan las líneas que simplemente no son graciosas.

Imagínate ver innumerables vídeos de cómicos famosos presentando material que no era nada bueno? Rock estaba tan molesto con la gente que lo grababa trabajando en nuevo material en 2014, que al igual que Chappelle la semana pasada, al parecer se fue del escenario - después de regañar a algunos miembros de la audiencia por grabarlo.

Más allá de eso, también existe la preocupación de que si la gente puede ver la gira actual de un cómico conocido de forma gratuita en un vídeo pirateado, puede que no estén dispuestos a pagar por una entrada. O puede que la gente asista, pero luego se queje de que ya había visto todos los chistes antes.

En el caso de Chappelle, existe la preocupación añadida de su acuerdo con Netflix, que paga al cómico 20 millones de dólares por cada especial. De hecho, el nuevo especial de Chappelle para Netflix, "The Dreamer", que se estrenará el 31 de diciembre, es su séptimo especial para el gigante del streaming en seis años. Obviamente, si los miembros del público grabaran su gira y colgaran vídeos del material en Internet antes del estreno en Netflix, podría afectar negativamente a la cantidad de gente que ve el espectáculo.

Pero también hay algo más en juego. Algunos cómicos famosos no quieren ser grabados por si dicen algo ofensivo en el escenario que pudiera perjudicar su carrera o incluso llevarles a ser "cancelados". De hecho, Rock hizo esa misma observación en torno al momento en que se retiró del escenario en 2014, diciendo a Vulture que saber que la gente está grabando cada una de tus palabras -especialmente cuando se trabaja en un nuevo material- puede hacer que los comediantes se autocensuren. Como explicó Rock, en el pasado un cómico podía "cruzar la línea" tratando de encontrar material divertido, pero con cámaras por todas partes lleva a cómicos como Rock a creer que "no tienes espacio para cometer errores."

En el caso de Chappelle, sin embargo, dudo que ese fuera su razonamiento para ser uno de los primeros cómicos en exigir a los miembros del público que guarden bajo llave sus teléfonos móviles durante sus espectáculos. La historia de Chappelle nos dice que le encanta crear polémica, desde sus pasados monólogos en Saturday Night Live sobre los comentarios antisemitas de Kanye West y sobre la entonces nueva presidencia de Donald Trumphasta las bromas sobre la comunidad transexual en su especial de stand-up de 2021, que provocaron una reacción violenta.

Aunque el público no grabe su actuación, Chappelle sabe que sus chistes y comentarios tendrán repercusión en la prensa, dada su estatura y su afición a contar chistes provocadores que a veces molestan a la gente.

Pero la polémica no parece haber perjudicado la carrera de Chapelle. De hecho, puede que le haya servido de combustible, como demuestra el hecho de que en 2023 fuera el cómico más taquillero del año, con unos ingresos de 62 millones de dólares por 31 espectáculos con entrada. (Y eso ni siquiera incluye lo que ingresó en espectáculos co-líderes en 2023 con Chris Rock).

A la gente le pueden gustar u odiar sus chistes, pero una reacción violenta no detendrá a Chappelle, quien dijo el año pasado sobre estas controversias: "Cuanto más me digan que no puedo decir algo, más urgente es que lo diga".

