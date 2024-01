Milagro en Haneda: Los pasajeros describen el terror y el alivio tras la colisión de Japan Airlines

El avión de pasajeros Airbus A350 había colisionado en la pista con un avión de ayuda a los damnificados por el terremoto -en el que murieron cinco personas- y la tripulación sólo disponía de unos minutos para evacuar a todos los pasajeros antes de que las llamas consumieran todo el avión.

Mientras el humo llenaba rápidamente la cabina, los auxiliares de vuelo utilizaron megáfonos para calmar y acorralar a los ansiosos pasajeros, que escaparon por tres salidas en toboganes de emergencia.

Las 379 personas que viajaban en el vuelo 516 de JAL, entre ellas ocho niños menores de dos años, fueron evacuadas sanas y salvas, una hazaña que sorprendió a los expertos en aviación y que algunos de los pasajeros calificaron de milagrosa.

"Oí una explosión unos 10 minutos después de que todo el mundo y yo bajáramos del avión", declaró a Reuters el pasajero Tsubasa Sawada, de 28 años. "Sólo puedo decir que fue un milagro, podríamos haber muerto si hubiéramos llegado tarde".

Japan Airlines dijo que cuatro de sus pasajeros fueron llevados al hospital, pero la peor lesión reportada fue que una persona sufrió "contusiones".

Cinco de los seis miembros de la tripulación murieron en el segundo avión, un De Havilland Canada DHC-8, según el ministro japonés de Transportes, Tetsuo Saito. La cadena pública NHK dijo que el capitán del avión se encontraba en estado crítico.

Japan Airlines está participando en la investigación para determinar quién es el responsable del accidente mortal, dijo a la prensa su vicepresidente senior de seguridad corporativa, Tadayuki Tsutsumi.

La aerolínea declaró que el control del tráfico aéreo había autorizado a su tripulación a aterrizar antes de la colisión. El audio de LiveATC.net parece detallar la lectura por parte de la tripulación de una orden de autorización para la pista 34, diciendo "autorizado a aterrizar 34 derecha".

Los pasajeros del Airbus A350 y los testigos de la colisión relataron que el terror dio paso al alivio cuando se supo que todos los pasajeros habían sobrevivido.

"Realmente pensé que iba a morir", dijo Sawada, según Reuters.

Según Graham Braithwaite, profesor de seguridad e investigación de accidentes de la Universidad británica de Cranfield, lasincursiones en pista, como se califica este caso, son "raras pero pueden ser catastróficas".

Guy Maestre, originario de Francia, estaba a bordo de un avión contiguo en el momento del siniestro y describió haber oído un "gran estruendo".

"Yo estaba en otro avión en el asiento de la ventanilla; nos estábamos preparando para despegar y oímos un gran estruendo. Miramos por la ventanilla y vimos una enorme estela de llamas que descendía por la pista", declaró a la CNN Maestre, que se encontraba de visita en Japón procedente de Filadelfia.

"Las llamas eran cada vez más altas y luego vimos pasar camiones de bomberos por la pista".

"Esperaba que todo el mundo estuviera a salvo", dijo, añadiendo que era "impactante de ver".

A pesar de las horribles imágenes que retransmitían el ardiente accidente, el pasajero Satoshi Yamake declaró a la CNN que en el interior del avión no cundió el pánico.

Cuando el vuelo aterrizó, Yamake dijo que inicialmente no sintió nada fuera de lo normal.

"Aterrizamos con normalidad, no sentimos ningún sobresalto ni nada", declaró Yamake en el aeropuerto de Haneda tras ser evacuado del accidente.

Añadió que vio un incendio poco antes de que se anunciara la evacuación del avión.

"Pero entonces vimos salir fuego de los motores y me pareció extraño. Justo cuando estaba pensando por qué el fuego ardía durante tanto tiempo, llegó un anuncio diciendo que probablemente habíamos chocado con algo en la pista y que ahora teníamos que evacuar el avión", dijo Yamake. "Podíamos oler algo de humo, pero los pasajeros no se asustaron mucho".

Dijo que "no estaba realmente asustado".

"Como ya hemos aterrizado, pensaba que probablemente el avión no explotará a estas alturas. Deberíamos estar bien mientras todo el mundo baje del avión de forma ordenada".

La tripulación del vuelo 516 ha sido elogiada por sus reacciones rápidas y serenas que salvaron cientos de vidas.

Japan Airlines declaró que la tripulación de cabina utilizó megáfonos para dirigir a los pasajeros a un lugar seguro después de que el sistema de anuncios a bordo del avión fallara.

Los informes procedentes del interior del avión afirman que los auxiliares de vuelo instaron a la gente a mantener la calma y, pocos segundos después de que el avión se detuviera, pudieron desplegar los paracaídas de evacuación y sacar a los pasajeros.

"Es demasiado pronto para comentar los detalles del incidente, pero lo que está claro es que la tripulación actuó de forma ejemplar", declaró Steven Erhlich, presidente de PilotsTogether, una organización benéfica creada en la pandemia para apoyar a las tripulaciones.

Citó el hecho de que los pasajeros del vuelo evacuaran sin llevar consigo sus equipajes de mano, lo que contribuyó a salvar vidas.

"Cualquier retraso en la evacuación podría haber sido catastrófico, todo por un portátil o una bolsa de mano. Este incidente podría haber sido mucho peor si los pasajeros no hubieran hecho caso de las advertencias de dejar sus pertenencias", afirmó.

La esposa de Yamake, Mika, declaró a la CNN que su marido "salió con su teléfono móvil. Tuvo que dejar todo lo demás atrás".

"Me llamó desde dentro y me dijo que veía salir humo. Me sentí aliviada de que estuviera a salvo", dijo.

Sophie Jeong, Teele Rebane, Mayumi Maruyama y Eric Cheung, de CNN, han contribuido a la información.

