Personal

Michelle Obama Datos principales

Fecha de nacimiento: 17 de enero de 1964

Lugar de nacimiento Chicago, Illinois

Nombre de nacimiento: Michelle LaVaughn Robinson

Padre Fraser Robinson, trabajador de filtración de agua

Madre: Marian (Shields) Robinson

Matrimonio: Barack Obama (3 de octubre de 1992-actualidad)

Hijos: Sasha, Malia

Estudios: Licenciatura en Filosofía y Letras por la Universidad de Princeton (1985) y Doctorado en Derecho por la Universidad de Harvard (1988).

Religión: Cristiano

Otros datos

Licenciada magna cum laude en Sociología por Princeton.

Conoció a Barack Obama cuando le asignaron ser su mentora en Sidley & Austin, un bufete de abogados de Chicago.

Su padre padecía esclerosis múltiple y acabó falleciendo.

Ha ganado un premio Grammy.

Nominada a un premio Primetime Emmy.

Cronología

1988-1991 - Abogado asociado en el bufete Sidley & Austin de Chicago.

1991-1992 - Asistente del alcalde de Chicago, Richard Daley.

1992-1993 - Comisionado Adjunto de Planificación y Desarrollo.

1993-1996 - Directora ejecutiva fundadora de Public Allies Chicago.

1996-2002 - Decano Asociado de Servicios Estudiantiles de la Universidad de Chicago y director del Centro Universitario de Servicios Comunitarios.

2002-2005 - Directora Ejecutiva de Asuntos Comunitarios de los Hospitales de la Universidad de Chicago.

2005-2007 - Miembro del consejo de Tree House Foods, proveedor de alimentos para las tiendas Walmart.

2005-enero de 2009 - Vicepresidente de Asuntos Comunitarios y Externos de los Hospitales de la Universidad de Chicago.

20 de enero de 2009- Se convierte en la primera dama de Estados Unidos.

Abril de 2009 - Se publica "Michelle Obama: In Her Own Words".

Febrerode 2009 - Aparece en la portada de marzo de la revista Vogue.

9 de febrero de 2010 - Lanza la campaña nacional "Let's Move! " para reducir la obesidad infantil.

Abril de 2011 - Lanza la campaña nacional de veteranos "Joining Forces", con Jill Biden.

20 de juniode 2011 - Viaja a África durante una semana para centrarse en el liderazgo, la educación, la salud y el bienestar de los jóvenes.

21 de juniode 2011 - Visita al ex presidente de Sudáfrica Nelson Mandela en su casa.

29 de mayo de 2012 - "American Grown: The Story of the White House Kitchen Garden and Gardens Across America".

24 de febrero de 2013 - Entrega el Oscar a la mejor película.

13 de marzo de 2013 - Junto con otras celebridades y políticos de alto nivel, la información financiera de Obama es pirateada y publicada en Internet. Se publica información sobre sus préstamos estudiantiles y su informe crediticio.

14 de marzode 2013 - Aparece en la portada de la edición de abril de Vogue. Es la segunda vez que aparece en la portada.

Mayo de 2014 - Lanza la campaña nacional "Reach Higher ", una iniciativa de educación superior.

Marzode 2015 - Lanza la campaña nacional " Let Girls Learn ", centrada en la educación de las niñas.

Julio de 2015- Editora invitada de la revista "More". Obama es la primera editora invitada de la revista, así como la primera primera primera dama en editar como invitada un número completo de "More".

10 de noviembrede 2016 - Obama recibe a la que pronto será primera dama, Melania Trump , para tomar el té y hacer un recorrido por la residencia de la Casa Blanca, dice el secretario de prensa Josh Earnest en una sesión informativa en la Casa Blanca.

11 denoviembre de 2016 - Aparece en la portada de la edición de diciembre de Vogue. Es la tercera vez que aparece en la portada.

13 de enerode 2017 - Pronuncia su último discurso en la Casa Blanca en el que da las gracias a sus seguidores y dice: "Ser vuestra primera dama ha sido el mayor honor de mi vida y espero haberos hecho sentir orgullosos".

27 de septiembre de 2017 - Afirma que "cualquier mujer que haya votado en contra de Hillary Clinton ha votado en contra de su propia voz" durante una aparición en la conferencia Inbound 2017 en Boston.

21 de mayo de 2018 -Netflix anuncia que los Obama han firmado un acuerdo de producción de varios años en el que ambos trabajarán tanto delante como detrás de la cámara.

13 de noviembre de 2018 - Se publican las memorias de Obama "Becoming", disparándose al número 1 de la lista de los más vendidos de Amazon.

27 de diciembrede 2018 -Es elegida la mujer más admirada por los estadounidenses este año, desbancando a Hillary Clinton del primer puesto por primera vez en 17 años, según la encuesta anual de Gallup.

20 de noviembrede 2019 - Es nominada al Grammy al mejor álbum de spoken word por la versión en audio de "Becoming."

30 de diciembrede 2019 - Por segundo año consecutivo, una encuesta de Gallup sitúa a Obama como la mujer más admirada por los estadounidenses.

26 de enero de 2020-Ganaun Grammy al mejor álbum de palabra hablada por la versión en audio de "Becoming".

16de julio de 2020 -Anuncia el lanzamiento de "The Michelle Obama Podcast" en Spotify.

10 de marzo de 2021 - Obama habla con franqueza, en una entrevista con la revista People sobre sus luchas con la depresión de bajo grado durante la pandemia de Covid-19 y los desafíos de 2020. "La depresión es comprensible en estas circunstancias, durante estos tiempos", dijo en la entrevista. "Pensar que de alguna manera podemos seguir superando la conmoción, el trauma y la agitación que hemos experimentado sin sentirlo de esa manera es poco realista".

21 de junio de 2022 - Audible , el servicio de audiolibros y podcasts de Amazon, anuncia que la productora de Barack y Michelle Obama, Higher Ground, ha firmado un contrato de producción exclusiva multianual con Audible.

