Los recursos de Trump sobre el acceso a las urnas plantean argumentos constitucionales existenciales

Pero los recursos gemelos que Trump ha presentado ahora tras ser expulsado de la votación en Colorado y Maine no encajan en su patrón normal de uso de la ley para retrasar y perturbar momentos de responsabilidad personal. Estos esfuerzos podrían ser interesados y provocados por su propia conducta antidemocrática en 2020. Pero también son raros ejemplos de que el expresidente plantea una cuestión constitucional vital que urge resolver. Trump ha recurrido ante el Tribunal Supremo de EE UU el asunto de Colorado y ante un tribunal estatal de Maine. En última instancia, si el alto tribunal no resuelve la cuestión para todo el país, las elecciones de 2024 podrían sumirse en el caos.

Trump está impugnando las decisiones del Tribunal Supremo de Colorado y del secretario de Estado demócrata de Maine de inhabilitarle en virtud de la prohibición de "insurrectos" de la 14ª Enmienda, a raíz del ataque multitudinario de sus partidarios al Congreso que siguió a su campaña para anular las elecciones de 2020.

En su petición al Tribunal Supremo el miércoles sobre el asunto de Colorado, Trump argumentó que no participó en una insurrección; que su elegibilidad debería ser determinada por el Congreso, no por los tribunales; y que la prohibición de insurreccionalista no se aplicaba a la presidencia en ningún caso. En una presentación anterior ante el Tribunal Supremo, el Partido Republicano de Colorado, que también es parte en el caso, había advertido de las "catastróficas" consecuencias nacionales si se permitía que se mantuviera el fallo del Tribunal Supremo estatal, ya que daría lugar a interminables disputas en todo el país sobre la elegibilidad de los candidatos y podría dar lugar a "nebulosas" demandas de insurrección. En su presentación del martes ante el tribunal de Maine, Trump argumentó que la secretaria de Estado, Shenna Bellows, era una "tomadora de decisiones sesgada" que carecía de autoridad legal para atender una impugnación que buscaba inhabilitarlo para el cargo.

Cualquier fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. sería la última palabra sobre si Trump es elegible para aparecer en la papeleta de las primarias en Colorado, Maine y otros estados donde su elegibilidad está siendo cuestionada. Una de las razones por las que el Tribunal está sometido a una intensa presión para que se pronuncie sobre el caso de Colorado es que debe aclarar el significado de la Sección 3 de la 14ª Enmienda, que establece que no podrá ocupar ningún cargo en Estados Unidos ninguna persona que, "habiendo prestado previamente juramento... de apoyar la Constitución de Estados Unidos, haya participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o prestado ayuda o consuelo a sus enemigos".

En un sentido más práctico, corresponde al Tribunal Supremo pronunciarse, porque una situación en la que algunos estados decidan excluir a un candidato basándose en su propia interpretación de la enmienda y otros no, es insostenible no sólo para las elecciones de 2024, sino también para la democracia estadounidense en las generaciones venideras.

Las cuestiones clave dependen de si las falsedades de Trump sobre el fraude en las elecciones de 2020, su llamamiento a sus partidarios a concentrarse en Washington, DC, el 6 de enero de 2021, y a que "luchen como el infierno" para salvar a su país antes de la revuelta equivalen a participar en una insurrección. Incluso si es así, la pregunta es: ¿quién tiene el poder de determinar si alguien es un insurrecto? ¿Tienen derecho los implicados a un proceso justo para decidir la cuestión? Incluso entre sus 91 cargos penales, de los que se ha declarado inocente, Trump no ha sido acusado formalmente de insurrección. La 14ª Enmienda se aplicó ampliamente después de la Guerra Civil para descalificar a los ex confederados de cargos públicos, pero su uso fuera de ese contexto no se ha probado en su mayor parte, desde luego en lo que se refiere a un ex presidente.

El Tribunal Supremo de Colorado determinó en su sorprendente decisión del mes pasado que Trump sí incitó a la insurrección e, incluso cuando el asedio al Capitolio de EE.UU. estaba en pleno desarrollo, siguió apoyándolo abierta y directamente. En Maine, Bellows escribió que, si bien ningún secretario de Estado había privado nunca a un candidato presidencial del acceso a la papeleta electoral basándose en la 14ª Enmienda, "ningún candidato presidencial había participado antes en una insurrección."

Este es exactamente el tipo de nudo constitucional que el Tribunal Supremo de EE.UU. fue creado para desentrañar.

"Estamos hablando de la Constitución de EE.UU., es el Tribunal Supremo de EE.UU. el que tiene la última palabra sobre lo que significa, y nunca antes se habían pronunciado sobre esto", dijo el miércoles Jennifer Rodgers, analista jurídica de CNN.

Otro precedente más

Cualquier candidato presidencial ordinario con la montaña de problemas legales que se cierne sobre Trump habría sido expulsado de la carrera mucho antes. Pero fiel a su estilo, el expresidente ha prosperado políticamente -al menos entre los votantes del Partido Republicano en las encuestas previas a las primarias- con cada acusación, cargo y ficha policial.

Pero tras los últimos y dramáticos acontecimientos judiciales, merece la pena reflexionar sobre la naturaleza sin precedentes de la prueba que Trump está poniendo una vez más a la infraestructura de la democracia estadounidense y al Estado de Derecho.

Y algunos de los argumentos que está esgrimiendo ahora también resultan bastante ricos, ya que está buscando un nivel de protección para las decisiones individuales de los votantes que intentó negarles cuando trató de robarle la victoria al presidente Joe Biden en 2020.

"En nuestro sistema de 'gobierno del pueblo, por el pueblo, (y) para el pueblo', el fallo de Colorado no es y no puede ser correcto", rezaba el escrito de Trump al Tribunal Supremo estadounidense. "Este Tribunal debería conceder certiorari para considerar esta cuestión de suma importancia, revocar sumariamente el fallo del Tribunal Supremo de Colorado y devolver a los votantes el derecho a votar por el candidato de su elección".

En su presentación anterior contra la sentencia del Tribunal Supremo de Colorado, los abogados del Partido Republicano del estado presentaron un argumento similar, alegando que al excluir a Trump de la papeleta, los jueces habían incurrido en una "usurpación de los derechos del pueblo a elegir a sus funcionarios electos." Tales preocupaciones estaban lejos de la mente de Trump cuando, por ejemplo, presionó a funcionarios locales en Georgia para encontrar los votos que necesitaba para anular la victoria de Biden en el crítico estado indeciso y cuando hizo múltiples afirmaciones falsas de fraude electoral -varias de las cuales fueron rechazadas por el Tribunal Supremo de EE.UU.- en un intento de permanecer en el poder en contra de la voluntad de los votantes que querían que se fuera.

Y la insistencia de Trump en su presentación legal de que había pedido a sus partidarios que protestaran pacíficamente mientras el Congreso se reunía para certificar la victoria electoral de Biden también resulta poco creíble. En los días y semanas previos a los disturbios del 6 de enero, Trump animó repetidamente a sus seguidores con un lenguaje combativo. "Luchamos como el demonio. Y si no lucháis como el demonio, ya no tendréis un país", dijo el expresidente a la multitud en la Elipse el 6 de enero de 2021. Los partidarios de Trump y sus abogados han argumentado, sin embargo, que también pidió a sus seguidores que marcharan hacia el edificio del Capitolio "pacífica y patrióticamente", y que ese fue su mensaje clave a pesar de llevar días y semanas pidiendo a los suyos que lucharan.

Pero el ex abogado de la Casa Blanca de Trump, Ty Cobb, dijo a Erin Burnett de CNN el miércoles que el caso descansaba en si la prohibición insurreccional de la Enmienda 14 se relaciona con el propio presidente. "Creo que la cuestión no es si Trump participó o dio alguna comodidad a los insurrectos", dijo Cobb. "Sino si el artículo 3 de la 14ª Enmienda se aplica realmente al presidente. Creo que ahí, tristemente, Trump tiene las de ganar según la Constitución".

Cobb señaló que el artículo en cuestión no menciona específicamente al presidente. Y dijo que el juramento que hace un presidente de preservar, proteger y defender la Constitución es diferente del que hacen otros funcionarios de "apoyarla", citado en el artículo 3. Esto, dijo, respalda la idea de que un presidente es distinto de otros funcionarios públicos mencionados en la 14ª Enmienda.

La cuestión del acceso de Trump a las urnas es crítica de cara a las próximas elecciones, pero su resolución también podría ser vital para alejar el espectro de otra votación disputada que no haría sino labrar nuevas fracturas en la unidad nacional.

"Es realmente esencial que el Tribunal Supremo aborde la cuestión de cara a las elecciones generales y, desde luego, antes de que se abran las votaciones del Colegio Electoral el 6 de enero (de 2025)", dijo el martes en la CNN el destacado abogado electoral conservador Ben Ginsberg. "Porque una de las pocas cosas que pueden hacer los miembros del Congreso es objetar las calificaciones de los candidatos presidenciales, y ese no es un tema que quieras que se litigue por primera vez en el pleno del Congreso el 6 de enero".

Las expansivas reclamaciones de Trump sobre el poder ejecutivo - y lo que podrían significar en el futuro

Las apelaciones de Trump sobre las inhabilitaciones de las papeletas de Colorado y Maine -que se han suspendido a la espera de los procedimientos judiciales en curso- no son los únicos litigios constitucionales de importancia en los que está inmerso actualmente. Mientras el ex presidente acelera su carrera hacia los caucus de Iowa del 15 de enero, un tribunal federal de apelaciones de Washington verá la próxima semana su intento de anular una sentencia de un tribunal inferior contra sus reclamaciones de inmunidad presidencial. Argumenta que su intento de interferir en las elecciones de 2020 no fue más que un ejercicio adecuado de sus poderes como presidente para garantizar una votación libre y justa.

Trump y su equipo están haciendo planes para que asista a los argumentos, informó CNN el miércoles. Como ya ha hecho otras veces, es probable que intente aprovechar la jornada con fines políticos. De hecho, este caso parece encajar mucho mejor en el modelo de Trump de utilizar la ley para retrasar la rendición de cuentas. Y sus argumentos desafían el principio de que ningún estadounidense está por encima de la ley, lo que implica que, en última instancia, los presidentes no tienen que rendir cuentas por sus acciones en el cargo.

En sus propios archivos en el caso, el abogado especial Jack Smith advirtió que la afirmación de Trump de un poder presidencial arrollador "amenaza con autorizar a los presidentes a cometer crímenes para permanecer en el cargo." Smith ya ha solicitado sin éxito al Tribunal Supremo que se ocupe de la cuestión, pero es muy posible que el caso se encamine en esa dirección después de que se pronuncie el tribunal de apelaciones, un factor que ayudará a decidir si el juicio comienza el 4 de marzo como estaba previsto.

En su escrito, Smith también esbozó un panorama ominoso de cómo un futuro presidente podría utilizar las dispensas reclamadas por Trump. Argumentó en contra de conceder "inmunidad de procesamiento penal a un Presidente que acepte un soborno a cambio de dirigir un lucrativo contrato gubernamental al pagador; un Presidente que instruya al Director del FBI para plantar evidencia incriminatoria sobre un enemigo político; un Presidente que ordene a la Guardia Nacional asesinar a sus críticos más prominentes; o un Presidente que vende secretos nucleares a un adversario extranjero, porque en cada uno de estos escenarios, el Presidente podría afirmar que simplemente estaba ejecutando las leyes; o comunicándose con el Departamento de Justicia; o ejerciendo sus poderes como Comandante en Jefe; o participando en diplomacia extranjera."

No se trata de una cuestión académica en unas elecciones en las que el otrora y posiblemente futuro presidente promete utilizar un segundo mandato para castigar a sus enemigos y adoptar una plataforma cada vez más extrema y autocrática.

El hipotético argumento jurídico de Smith podría ser un atisbo del futuro.

Fuente: edition.cnn.com