¡Lo ha vuelto a hacer! El maestro del hoyo en uno logra 12 as en siete meses

Aunque las probabilidades de que un golfista profesional consiga un hoyo en uno son mucho mayores que las de un jugador medio, es posible que pase toda su carrera sin conseguirlo.

Según el Registro Nacional de Hoyos en Uno, las probabilidades de que un jugador del circuito consiga un hoyo en uno son de 3.000 a 1, mientras que para los jugadores medios son de 12.000 a 1.

Watts logró su primer ace en junio de 2021, y en los próximos meses hará otros 11.

El golfista británico lo consiguió durante una entrevista con la cadena británica ITV en diciembre, cuando hizo un hoyo en uno mientras las cámaras grababan.

Watts recuerda que la tienda de Tracy Park -el club de golf donde logró su hazaña- le dio una caja de bolas especialmente para la entrevista.

Golpeó las 10 primeras bolas antes de la entrevista y luego le pidieron que golpeara las restantes para obtener más imágenes.

"Y lo hice creo que en la 15ª bola de golf. Conseguí el hoyo en uno", dijo Watts a CNN Sport. "Pero, para ser sincero, no pensé que había colocado la cámara.

"Porque me giré hacia él y le dije: 'Estará cerca porque era como la que tenía antes en el hoyo'.

"Y cuando llegamos arriba, los camarógrafos fueron al hoyo, él dijo: 'Hay uno en el hoyo', y todos dijimos: 'No seas tonto'. Y él dijo: 'No, no estoy bromeando, hay una bola en el hoyo'. Y era una de las que nos dieron en la tienda de golf.

"Fue brillante. Y por suerte, lo tenía filmado. Tenía la cámara en el green en ese momento, así que también se vio la bola entrando".

En racha

Watts lleva más de 35 años jugando al golf. Empezó a los cinco años, cuando su padre le lanzaba pelotas y él las golpeaba.

Cuando Watts tenía ocho años, se unió al equipo junior del Tracy Park Golf Club, y también pasó un tiempo en los equipos junior de los condados.

Pero nada podía prepararle para la buena racha que lleva desde junio.

Watts recuerda perfectamente su primer hoyo en uno, en el hoyo 12 del campo Cromwell de Tracy Park.

"Vi cómo entraba la bola. Fue precioso. Rebotó dos veces y entró en el hoyo", dijo Watts.

"Fue el primero. Me sentí como en la luna por haber conseguido el primer hoyo en uno de mi vida. Creo que mis compañeros de equipo estaban más emocionados que yo, para ser sincero".

El segundo llegó dos semanas después, durante el campeonato del club, en una ronda con el propietario del club de Tracy Park.

Sólo cuando logró unos cuantos hoyos en uno más, Watts empezó a reflexionar sobre su extraordinaria racha.

"Me dije: Dios mío, no me puedo creer que esto esté ocurriendo ahora", porque uno puede pasarse toda la vida sin hacer un hoyo en uno. Y en seis meses, todo se ha vuelto un poco loco", dijo.

"Cada vez que salía, me sentía seguro de que iba a conseguir otro, porque así es como me sentía en ese momento".

Una hazaña cara

Watts cuenta que amigos y familiares se han puesto en contacto con él desde Australia y Nueva Zelanda para felicitarle.

Inevitablemente le preguntan cuál es el secreto para hacer un hoyo en uno.

Además de practicar el swing y centrarse en la precisión, Watts afirma que es importante creer que se puede conseguir la hazaña.

También es lo bastante honesto para admitir que hay algo "raro" en conseguir 11 hoyos en uno -10 de ellos en pares tres y dos en un par cuatro- en un periodo de tiempo tan corto y que no puede explicar realmente el fenómeno.

"Aún así, cada vez que juego en el campo de golf, cada vez que golpeo la pelota, alguien grita en algún lugar del campo: 'Métete en el hoyo'. Cuando miro por encima o cuando entro, todo el mundo me pregunta lo mismo: '¿Has metido una hoy?'".

La tradición del golf dicta que si un jugador consigue un hoyo en uno, debe invitar a todos a una copa en el bar de la casa club tras completar su ronda.

Watts cumplió esta tradición en dos ocasiones, pero como le salió "muy caro", se ha replanteado su generosidad.

"Cuando lo hice la tercera vez, aprendí que tenía que meter la llave en el coche y salir bastante rápido después de volver. Si no, te costaría una fortuna hacerlo".

No está claro cuál es el récord real de hoyos en uno en una sola carrera, profesional o amateur, pero Watts tiene la vista puesta en unos 20 en su carrera.

Ya ha superado el récord de un jugador en el PGA Tour. Desde 1983, Robert Allenby y Hal Sutton tienen 10 cada uno, el mayor número de hoyos en uno registrados en el Tour.

Fuente: edition.cnn.com