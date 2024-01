La policía responde a un tiroteo en un instituto de Iowa, según el gobierno del condado

Vehículos policiales de varias ciudades se encuentran en la escena frente a la escuela secundaria.

El Des Moines Register informó que la policía les dijo que "ya no es una situación activa".

Iowa State Patrol Sgt. Alex Dinkla dijo a CNN que la agencia está respondiendo al incidente, pero no tenía más información.

Se espera que el Departamento de Policía de Perry tenga una conferencia de prensa a las 10 a.m. CT (11 a.m. ET).

Esta es una historia en desarrollo y será actualizada.

Fuente: edition.cnn.com